Първи полуфинал: Дара е фаворит в надпреварата за "Евровизия 2026"

Осем изпълнители продължават напред в националната селекция за избор на българска песен за "Евровизия" след първия етап от подбора на представител на страната ни от снощи.

Чрез смесено гласуване на журито и зрителите бяха определени полуфиналистите, които продължават към следващия етап на 31 януари, когато ще бъде избран изпълнителят, който ще пее на сцената на "Евровизия" във Виена през май.



Първото място в класирането бе отредено за Дара, следвана от Михаела Маринова, Молец, Прея, Мона, Роксана, и групите Innerglow и Керана и Космонавтите, показаха резултатите на БНТ.

Професионалното жури снощи се състоеше от Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, които обаче ще бъдат сменени от друг звезден състав следващата събота.

Следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и големият победител.

Зрителския вот бе спечелен от младата певица Мона, която имаше близо 30 гласа повече от фаворитката за вечерта - Дара.