Първи полуфинал: Дара е фаворит в надпреварата за "Евровизия 2026"

Осем изпълнители продължават напред в националната селекция за избор на българска песен за "Евровизия" след първия етап от подбора на представител на страната ни от снощи.
Чрез смесено гласуване на журито и зрителите бяха определени полуфиналистите, които продължават към следващия етап на 31 януари, когато ще бъде избран изпълнителят, който ще пее на сцената на "Евровизия" във Виена през май.
Първото място в класирането бе отредено за Дара, следвана от Михаела Маринова, Молец, Прея, Мона, Роксана, и групите Innerglow и Керана и Космонавтите, показаха резултатите на БНТ.
Професионалното жури снощи се състоеше от Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, които обаче ще бъдат сменени от друг звезден състав следващата събота.
Следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и големият победител.
Зрителския вот бе спечелен от младата певица Мона, която имаше близо 30 гласа повече от фаворитката за вечерта - Дара.
1 Таз дара Българка ли Е??
Коментиран от #6
09:06 25.01.2026
2 Васко
Коментиран от #5
09:09 25.01.2026
3 Шиши
09:10 25.01.2026
4 Стига
09:11 25.01.2026
5 Да да гледат Русия
До коментар #2 от "Васко":Там се Пеят групови Военни хорови песни
Песни за Путин и великата армия
А печеливш във тяхната визия е синът на Соловоев или медведев
То е ясно поне за публиката кои са печеливши
09:13 25.01.2026
6 Копейкин
До коментар #1 от "Таз дара Българка ли Е??":Дара е родена в Максуда.
09:13 25.01.2026