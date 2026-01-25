Новини
25 Януари, 2026 09:05 445 6

  • дара-
  • евровизия-
  • песенен конкурс-
  • полуфинал-
  • избор-
  • българия-
  • представител

Осем останаха претендентите за представител на България на "Евровизия 2026"

Първи полуфинал: Дара е фаворит в надпреварата за "Евровизия 2026" - 1
Снимки: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Осем изпълнители продължават напред в националната селекция за избор на българска песен за "Евровизия" след първия етап от подбора на представител на страната ни от снощи.

Чрез смесено гласуване на журито и зрителите бяха определени полуфиналистите, които продължават към следващия етап на 31 януари, когато ще бъде избран изпълнителят, който ще пее на сцената на "Евровизия" във Виена през май.

Първото място в класирането бе отредено за Дара, следвана от Михаела Маринова, Молец, Прея, Мона, Роксана, и групите Innerglow и Керана и Космонавтите, показаха резултатите на БНТ.

Професионалното жури снощи се състоеше от Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, които обаче ще бъдат сменени от друг звезден състав следващата събота.

Следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и големият победител.

Зрителския вот бе спечелен от младата певица Мона, която имаше близо 30 гласа повече от фаворитката за вечерта - Дара.

  • 1 Таз дара Българка ли Е??

    2 0 Отговор
    Има много Ромско излъчване!!

    Коментиран от #6

    09:06 25.01.2026

  • 2 Васко

    2 0 Отговор
    Все боклуци,като цялото либерастко сборище,наречено Евровизия.

    Коментиран от #5

    09:09 25.01.2026

  • 3 Шиши

    0 0 Отговор
    Ще пратим Роксана която пее на ромски Химна на ромите.Да знаят хората че сме ромска държава.

    09:10 25.01.2026

  • 4 Стига

    0 0 Отговор
    Бе , това е несериозно ! Дара не ми е фаворит дори на Хора ! Няма песен , за която да се сетя. И друг типаж жени харесвам.

    09:11 25.01.2026

  • 5 Да да гледат Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Васко":

    Там се Пеят групови Военни хорови песни
    Песни за Путин и великата армия
    А печеливш във тяхната визия е синът на Соловоев или медведев

    То е ясно поне за публиката кои са печеливши

    09:13 25.01.2026

  • 6 Копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Таз дара Българка ли Е??":

    Дара е родена в Максуда.

    09:13 25.01.2026