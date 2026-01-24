Паси към Ризова: Надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса

По повод вчерашното ми участие в bTV (Лице в лице), което предизвика нетърсен и неочакван публичен интерес и отзвук, написа във Фейсбук бившият външен министър Соломон Паси.

"Перифразирам третия американски президент:

“Между правителство без преса и преса без правителство, без колебание бих избрал второто.”

Затова съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса. И в свое оправдание ще добавя, че свещената свобода на слово се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник.



По-рано днес от bTV огласиха своя позиция по повода:



"bTV счита за неприемливо и неуважително поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице“ по bTV в петък, 23 януари 2026 г.



Форматът на „Лице в лице“, както и на другите актуално-публицистични предавания на медията, предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.



По време на разговора Соломон Паси демонстрира грубо отношение към водещата Цветанка Ризова. Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение.

Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя.



Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените ни лица - Цветанка Ризова. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение".