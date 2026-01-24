Новини
Паси към Ризова: Надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса

24 Януари, 2026 20:50, обновена 24 Януари, 2026 19:54

По-рано днес от bTV огласиха и своя позиция по случилото се в предаването

Паси към Ризова: Надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса - 1
Снимка: Епицентър
Епицентър Епицентър

По повод вчерашното ми участие в bTV (Лице в лице), което предизвика нетърсен и неочакван публичен интерес и отзвук, написа във Фейсбук бившият външен министър Соломон Паси.
••••••••••••••
"Перифразирам третия американски президент:

“Между правителство без преса и преса без правителство, без колебание бих избрал второто.”

Затова съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса. И в свое оправдание ще добавя, че свещената свобода на слово се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник.

По-рано днес от bTV огласиха своя позиция по повода:

"bTV счита за неприемливо и неуважително поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице“ по bTV в петък, 23 януари 2026 г.

Форматът на „Лице в лице“, както и на другите актуално-публицистични предавания на медията, предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

По време на разговора Соломон Паси демонстрира грубо отношение към водещата Цветанка Ризова. Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение.
Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя.

Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените ни лица - Цветанка Ризова. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение".


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 22 гласа.
  • 1 Червената шапчица

    50 3 Отговор
    Българската следа в Давос се казва - Николай Младенов.... - През пролетта на 2012 година Николай Младенов събра терористите от Ал Кайда и ИДИЛ в Правец. Николай Младенов не просто подкрепяше т.нар. сирийска опозиция, но събра нейни представители на тайна среща в Правец. Срещата бе представена като смело решение, бля, бля .... -Николай Младенов е роден на 5 май 1972 г. в София, в семейство, дълбоко интегрирано в структурите на Народна република България. Този произход е от ключово значение за разбирането на неговия социален капитал. Баща му, Евтим Младенов, е служител в шифровъчния отдел на Държавна сигурност (ДС) – еквивалентът на КГБ в България, а чичо му, Младен Младенов, е дългогодишен дипломат и посланик на комунистическия режим. Децата на номенклатурата

    Коментиран от #5

    19:56 24.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    46 5 Отговор
    Паси трева пасе, Паси трева Паси!

    19:57 24.01.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    69 5 Отговор
    Отивай в Израел, в България не си желан!
    Нагъл юдей!

    Коментиран от #52

    19:58 24.01.2026

  • 4 Цвете

    68 4 Отговор
    ГЛЕДАХ ДИРЕКТНО ИНТЕРВЮТО И Е ВЯРНО КАЗАНОТО ТАЗИ ВЕЧЕР В НОВИНИТЕ НА БТВ. ПАСИ СЕ ДЪРЖА ОТВРАТИТЕЛНО.ТОВА ШЕФ НА АТЛАНТИЦИТЕ ЛИ Е? ЖАЛКО ЗА НЕГО И ХОРАТА ОКОЛО НЕГО.САМОЗАБРАВИЛ СЕ СЪВСЕМ.👍💯🇧🇬

    Коментиран от #21, #55

    19:58 24.01.2026

  • 5 Майна

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    Мислих , че имаш нещо под шапката си..
    Бери си гъбите..
    Нещо да разбираш от .." политически ходове"
    Запаметяване на вицове, не винаги означава..интелект

    Коментиран от #42

    20:00 24.01.2026

  • 6 Водещите журналистки....

    24 7 Отговор
    Наистина досаждат.Задава въпрос и веднага задава следващия още преди събеседника да почне да отговаря.И така става такъв тюрлюгювеч,че накрая забравяш за каква става на въпрос.Моля ви се накарайте и Лора Крумова да млъкне малко.Да не говорим и за водещата на сутрешния блок но нова телевизия Мира там някоя си.Мислят си,че така стават по-умни в очите на зрителите.Не ставате по-умни,а ставате досадни.

    Коментиран от #54, #56

    20:00 24.01.2026

  • 7 Гнусен

    34 3 Отговор
    еврейски червей, да гориш в ада!

    Коментиран от #81

    20:01 24.01.2026

  • 8 Цвете

    26 5 Отговор
    ГЛЕДАХ ДИРЕКТНО ИНТЕРВЮТО И Е ВЯРНО КАЗАНОТО ТАЗИ ВЕЧЕР В НОВИНИТЕ НА БТВ. ПАСИ СЕ ДЪРЖА ОТВРАТИТЕЛНО.ТОВА ШЕФ НА АТЛАНТИЦИТЕ ЛИ Е? ЖАЛКО ЗА НЕГО И ХОРАТА ОКОЛО НЕГО.САМОЗАБРАВИЛ СЕ СЪВСЕМ.👍💯🇧🇬

    20:01 24.01.2026

  • 9 гост

    28 1 Отговор
    Хвани единия "капацитет" та с него бой по другия "капацитет" !

    20:02 24.01.2026

  • 10 Няма да е лошо

    38 1 Отговор
    Пасито да бъде поставен на трупчета и да не му се дава думата по медиите на това самозабравило се същество. Нещо въобще май не осъзнава кой е и къде е

    20:02 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 големдебил

    13 7 Отговор
    Мисирките надвикват поканените,задават въпроси и не дочакват госта да се доизкаже.Аз на мястото на Паси,щях културно да благодаря за поканата,и без извинения щях да си тръгна.И не е само Цеца.Пълни е стакива като нея.

    20:03 24.01.2026

  • 13 Обаче

    14 1 Отговор
    Ризова не се интересуваше от коментара на Паси, а се възползваше от момента на поемането на дъх, за да зададе предварителните си въпроси, за да не ги забрави или по-конфузното, ако пита нещо, за което Паси вече е отговорил.

    20:04 24.01.2026

  • 14 Истината е че

    26 3 Отговор
    скромния му капацитет е на ниво не да отговаря едновременно на няколко въпроса, а при правилно зададени и нережесирани въпроси той не може да отговори на нито един .... Впрочем и няма атлантик или евреин който да може

    20:06 24.01.2026

  • 15 ехаа

    10 15 Отговор
    егати кефа най-накрая един човек да я сложи на място тази не лицеприятна жена може би

    20:06 24.01.2026

  • 16 Ами

    17 1 Отговор
    Разберете ли сега защо, евреите са ги гонили от всякъде?
    Не са лошо хора. Хора като всички останали.
    Но като им да дадеш "две напред", се самозабравят.

    20:08 24.01.2026

  • 17 Страх от въпроса за какво е съден Натаня

    12 0 Отговор
    Как няма да го прекъсне, като започна да чете декларация, която явно щеше да продължи час.Това е начин, да не се допусне задаването на въпроси.
    На практика Паси защити създаване на Еднолично ООде на Тръмп, с Осъдени военнопрестъпници, Путин и Нетаняху, диктаторчета, които да заграбят земите на палестинците и ги ИЗГОНЯТ, за да строели небостъргачи.
    Няма и думичка в проекта им за газа и за мир.

    20:08 24.01.2026

  • 18 ТОЙ

    22 3 Отговор
    А бе защо го каните този идиот, тоя е изкукал тотално

    20:08 24.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Обаче

    11 1 Отговор
    Работата на журналиста е да задава въпроси и спазвайки добрия тон да дава възможност на събеседника си да изрази мнението си, без да му прекъсва мисълта, защото поканения събеседник не е на кръстосан разпит пред разследващ полицай.

    20:09 24.01.2026

  • 21 И АЗ ГО ГЛЕДАХ

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    ПАСИ Е ВЕЧЕ ДЕМЕНТЕН.ЗАЕКВА , ЗАПЪВА , НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ТОЧНАТА ДУМА .ВЕЧЕ НЕ Е ЗА ПУБЛИЧНО ПОКАЗВАНЕ.ГЕРГАНА ДА ГО ПРИБИРА И ДА НЕ ГО ПУСКА ДА СЕ ИЗЛАГА

    20:09 24.01.2026

  • 22 Да,бе

    4 1 Отговор
    В един друг свят тия двамата щяха да са партньори или по-скоро сиамски близнаци...

    20:10 24.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лост

    15 1 Отговор
    Монито Паси -пуделчето на царя.

    20:11 24.01.2026

  • 25 жбяикао

    14 1 Отговор
    Една снимка, а толкова много гнус???

    20:13 24.01.2026

  • 26 Отвратен

    21 5 Отговор
    ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ НЕЩАСТНИК ДОЛЕН , ИСКА САМО УДОБНИ ВЪПРОСИ , БРАВО НА РИЗОВА !!!!

    Коментиран от #36

    20:13 24.01.2026

  • 27 така е бай спаси

    8 0 Отговор
    скромния ти капацитет

    20:15 24.01.2026

  • 28 Тази с тези въпроси

    9 3 Отговор
    Ще прецака пенсионирането си

    Коментиран от #48

    20:15 24.01.2026

  • 29 Жена му го крепи

    15 0 Отговор
    Добре, че Гергана го склони да се извини! А той, като си знае скромните възможности, къде се ръга да се изказва по телевизиите!

    20:15 24.01.2026

  • 30 Само да напомня

    5 0 Отговор
    Каза дума - хвърлен камък, дорогой! Не може да се вземе обратно!

    20:16 24.01.2026

  • 31 На снимката...

    6 0 Отговор
    ...два бабуина, пък и облечени с дрехи -> ужаст ;) .

    20:16 24.01.2026

  • 32 Нисък мъж … зверски проблем

    6 0 Отговор
    Държеше се надменно беловласия … Ок една журналистка недей хапа говори за малки мънички размери😉

    Коментиран от #63

    20:16 24.01.2026

  • 33 Много дразнещо е това

    9 3 Отговор
    Че има един списък от нищожества които получават ефир когато си пожелаят по националните медии. Предимно евреи и атлантици. Ама страшно гнусно и дразнещо е ей, и от първата дума си личи, че всичко е режисирано с предварително подготвени въпроси и подавки. Тези хора са се самозабравили и налагат наративи които не само са логически незащитими но и направо малоооумни.

    Коментиран от #44

    20:17 24.01.2026

  • 34 Не ги харесвам и двамата са

    10 1 Отговор
    Еднакво вредни и единствения въпрос е кой е по вреден. Но дори не ме интересува отговора толкова безпределно вредни за обществото са и двамата че отговора клони към нула и дори е под нулата.

    20:18 24.01.2026

  • 35 Наистина капацитетът му

    13 1 Отговор
    е скромен след като направи изявление че българските граждани все още не са се развили умствено за да гласуват на референдум за приемане в еврозоната. Хитър е като лисица а се върти като фурнаджийска лопата от страната на която на него му е изгодно. Евреин.
    Чудех се защо евреите са били гониени хиляди години а този отговаря на моите питания.
    Госпожа Ризова задава един въпрос той се върти и отговаря на нещо друго за да ни залъже.
    Ужасно същество.

    Коментиран от #40, #50

    20:18 24.01.2026

  • 36 различно мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Отвратен":

    Нищо неудобно не го попита, а без да разбира тезата му, го прекъсваше с нов различен въпрос от конспекта си.

    Коментиран от #53

    20:18 24.01.2026

  • 37 ГОСТ

    6 1 Отговор
    на тоя скромния му капацитет е трабанта.задавайте му въпроси за кашона и ще ви отговори. за други теми някой трябва да му напише отговорите до там му стигат мисловните разбирания.когато се се продал за чужди идеи и трийсет сребърника. ще търси вината в други но не в себе си. продажника си остава продажник като клеймо.

    20:18 24.01.2026

  • 38 Механик

    8 0 Отговор
    Нищо, Монка! Не се притеснявай! И двамата имате нисък капацитет.
    Зрителите ви, също.

    20:20 24.01.2026

  • 39 Запомни си вика въпросите за на края

    6 1 Отговор
    .... като си тръгна а сега аз ще ти казвам кво да ме питаш и с асистентката ти нали се бяхме разбрали....

    20:20 24.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Харесвам Цветанка

    1 4 Отговор
    но много я будалкат хора,като Коцето и Ваня!И много други!Извинявам се,!

    20:20 24.01.2026

  • 42 Знам

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    ДС прати избирателя да бере гъби по време на избори и сега виждаме резултата.

    20:21 24.01.2026

  • 43 Сандо

    5 0 Отговор
    Спрете да гледате телевизии,има някои сайтове със сериозни и обективни коментатори,четете подходящи книги - и тогава света ще се отвори пред очите и ума ви в нормалната си светлина.

    Коментиран от #46

    20:22 24.01.2026

  • 44 Съгласни сме но не смея

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Много дразнещо е това":

    Да сложа плюс защото сутринта сложих плюс на някой си Григор и в другия форум той ме разтрепера с неадекватно на първото мнение. С други думи има тролове и опорки по теми. Това ме отчайва. Иска ми се да общувам с личности.

    Коментиран от #60

    20:23 24.01.2026

  • 45 Джак Даниелс

    5 1 Отговор
    Защо сте му сервирали вода на пасито, сипете си му едно уиски, та да му тръгне приказката.....

    20:23 24.01.2026

  • 46 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сандо":

    Факти...

    20:23 24.01.2026

  • 47 медиатор

    2 1 Отговор
    Извиненията са в стил политкоректност към всевластната свободна журналистика с тънка нишка ирония за разбиращите.

    20:24 24.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 боги

    7 2 Отговор
    и продължава да е нагъл червея!
    типично за тяхната мръсна семка

    20:25 24.01.2026

  • 50 И се хили

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Наистина капацитетът му":

    и държи пред камерата като лека девойка.

    20:25 24.01.2026

  • 51 Егати

    2 0 Отговор
    ...и карикатурите...
    Фаткиии!

    20:26 24.01.2026

  • 52 Амиии

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Какъв Израел бе?
    В Белене...Белене...,че и комините у нас ги срутиха...

    20:28 24.01.2026

  • 53 Аре бре ... я пак помисли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "различно мнение":

    Не трябва викаш да се поставят такива теми нали?
    Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    Коментиран от #71

    20:29 24.01.2026

  • 54 Телевизията ги кара да бързат

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Водещите журналистки....":

    Сутрешните блокове и политическите интервюта са жестоко таймирани. В ухото на водещия постоянно върви:
    „време“, „реклама след 40 секунди“, „съкратете“.
    И вместо да изчакат отговор, те наслагват въпроси, за да „отметнат темите“.

    20:29 24.01.2026

  • 55 Бай

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Верен син на племето!

    20:29 24.01.2026

  • 56 Страх да не „изпуснат“ събеседника

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Водещите журналистки....":

    Особено при политици и пиари. Журналистът знае, че ако остави човека да говори спокойно, той ще:
    шикалкави
    говори общи приказки
    избяга от неудобното
    Затова прекъсват — опит да държат контрола, но често прекаляват.

    20:30 24.01.2026

  • 57 Пенсионер

    0 3 Отговор
    от 12 годишен гледам Цветанка и много я харесвам!

    Коментиран от #66, #70

    20:30 24.01.2026

  • 58 Бойко, Делян, Костя

    1 3 Отговор
    Трябва да се сложи ред в Националните. Има още трима, които за да не им се зададе въпрос, повищават тон и надприказват водещата, заглушавайки я.Агресивни и хора, с поведението си демонстрирайки заплаха.

    20:30 24.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 писахме, и писахме, и писахме ...

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Съгласни сме но не смея":

    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #68

    20:32 24.01.2026

  • 61 Бай

    4 4 Отговор
    Баща ми, лека му пръст, казваше : " Грешката на Хитлер е, че не изтреби всички евреи а на Сталин че не изтреби всички германци" !

    20:32 24.01.2026

  • 62 Погрешна представа за остра журналистика

    4 0 Отговор
    У нас се е наложил моделът:
    „Колкото повече прекъсваш и натискаш, толкова си по-умен и смел.“
    Проблемът е, че това:
    не е диалог
    не е разследване
    а говорене едновременно, което обърква и зрителя

    20:32 24.01.2026

  • 63 6/35

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Нисък мъж … зверски проблем":

    А ниска жена дебела при това и нахална не е ли проблем. Всяка прилика с описанието е случайна.

    20:32 24.01.2026

  • 64 Его и камера

    2 0 Отговор
    Камерата прави чудеса с Егото. Някои водещи започват да мислят, че те са по-важни от отговора.
    И тогава:
    въпросът е просто трамплин
    истинската цел е да се чуят самите те

    20:34 24.01.2026

  • 65 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 1 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни ондивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Медиите трябва да поемат своята роля на 4 власт защото вече е крайно наложително. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей.

    20:35 24.01.2026

  • 66 Направи и предложение

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пенсионер":

    Обаче в тринадесетата година може и да те огрее.

    Коментиран от #72

    20:37 24.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Изгубих се

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "писахме, и писахме, и писахме ...":

    в мисълта ти !

    20:38 24.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Откровен

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пенсионер":

    Ами бегай у некой Секс Шоп и си пазари една такава кукла бе.

    20:39 24.01.2026

  • 71 различно мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Аре бре ... я пак помисли ?":

    Гледай интервюто и ще стане ясно, че прекъсванията от вметки като: "ами .. все пак.. все пак е инвазия, нали?" Не са въпроси относно създавания съвет на мира, а изискват след "нали?" задължителен отговор "да " или "не" и дипломатът се възмути на опита й да му наложи чужд отговор.

    Коментиран от #80

    20:39 24.01.2026

  • 72 Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Направи и предложение":

    Можеш ли да четеш,или не можеш да мислиш?

    20:40 24.01.2026

  • 73 Перо

    2 1 Отговор
    Опит за прикриване на неолиберастката журналистка!

    20:41 24.01.2026

  • 74 Резултатът

    1 0 Отговор
    Вместа интересно интервю се получава ТЮРЛЮ ГЮВЕЧ, говорят един върху друг, хаос, изнервящо.
    Рядко има български журналисти, които наистина умеят да слушат — рядкост, но ги има: като Бойко Василев — водещият на „Панорама“ по БНТ 1.
    И да, той е точно от интелигентните журналисти:
    задава ясен, премерен въпрос; не прекъсва излишно; оставя събеседника сам да се разкрие
    ако увърта — връща темата спокойно, без театър.
    Вежда се уважение към зрителя; уважение към смисъла; никакво надвикване. Това е пример за старата школа!
    Цветанка Ризова,

    Коментиран от #83

    20:43 24.01.2026

  • 75 Ганеша

    1 0 Отговор
    Тази като я гониха хормоните се киснеше в джакузито на Моллов,а Този е изключителен нагаждач...

    снима се с Тодор Живков

    20:43 24.01.2026

  • 76 Ами сега?

    0 1 Отговор
    Туй момче да не е българче? Само българчетата се опитват да изкарат другите вновни, когато сами са сгафили.

    20:44 24.01.2026

  • 77 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Отговорност на медията е да прецени правилно и качествено дали има нужда, интерес и полза от поканата към определен събеседник! В случая, като са канили жадния за изява , никому интересен и крайно нахален и праволинеен ръб, какво са очаквали? Много лош избор на събеседник!! Не е виновно магарето като го поканят да си покаже магарията!!

    20:44 24.01.2026

  • 78 Олеееее Пасито

    2 0 Отговор
    Още ли те преследват катаджии-руски шпиони? Все така не спирай на палка чфут, всички са руски шпиони...... и на този видимо неадекватен побърканяк с фикции за извънземни на обратната страна на Луната още има медии представете си , думата да му дават .. Нали помните? "Приятелии помогнете, катаджии руски шпиони ме гонят да ме убиват"... а то се оказа, че това недоразумение в тъмното карал без фарове

    20:44 24.01.2026

  • 79 Съжалявам че пропуснах шоуто

    1 0 Отговор
    Не гледам предавания с прозаични водещи.

    20:45 24.01.2026

  • 80 Къв "дипломатът" бре ?

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "различно мнение":

    Кви ги говориш?

    Коментиран от #85

    20:45 24.01.2026

  • 81 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гнусен":

    През комина...коминьяяя...

    20:46 24.01.2026

  • 82 Фейк на часа

    2 1 Отговор
    Двама боклуци. Нищо повече.

    20:47 24.01.2026

  • 83 И още...

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Резултатът":

    Цветанка Ризова прекъсва рязко и често; обича да влиза с теза, не просто с въпрос; натискът ѝ е повече КОНФРОНТАЦИЯ, отколкото търсене на отговор. Понякога разговорът става СПОР „кой е по-прав“, а не интервю!
    При нея стилът е:„ Аз ще те притисна, за да излезе истината“.
    Проблемът е, че това работи рядко, изморява зрителя и често провокира госта да избяга, защото шумът замества логиката.
    Тя е слаба в тихото разплитане — точно обратното на Бойко Василев, например.

    20:48 24.01.2026

  • 84 евроцентър

    1 0 Отговор
    смях в залата, оРизова била утвърдено лице, да , по брой показвания в определено време - да, но е далеч от един нормален, истински и безпристрастен журналист, със своя позиция, а не на оня шепнещия в слушалките, тая като чуе няколко изречения за някоя новина, и си мисли че е подготвена както казва по даден въпрос, не , далеч от истината си и ти, и битивито...

    20:49 24.01.2026

  • 85 различно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Къв "дипломатът" бре ?":

    Направи си справка в укито , за да ... разбереш отговора на въпросите си...

    20:50 24.01.2026

  • 86 Защо агресията се бърка с професионализъ

    2 0 Отговор
    Защо българските телевизии мислят, че агресия е добра журналистика?
    Страх от тишина. В българската телевизия тишината се възприема като провал.
    А всъщност тя е моментът, в който гостът се изнервя, започва да говори повече и прави грешки
    Вместо това водещият бърза да запълва паузата - прекъсване - хаос.

    20:51 24.01.2026

  • 87 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Цветанка била утвърдено лице в журналистиката по мнение на самата BTV, а Соломон - бивш дипломат. Всъщност имаме две нищожества в ефир.

    20:51 24.01.2026

  • 88 Ъхъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. Защо сега трябва да им вярваме? Не са ли компрометирани .... и Пасито го изкараха от балончето на конфорт, превъртя и се почна тирадата

    20:51 24.01.2026

  • 89 Полуеврейчето се направило

    0 0 Отговор
    на цял интелигент...ама пак си е полу...

    20:52 24.01.2026

