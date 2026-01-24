Почина бизнесменът Стефко Колев

На 23 януари е починал Стефко Колев, президент на ФК "Добруджа" в периода 1995-1999 г., съобщи pronewsdobrich.bg, цитиран от dariknews.bg.
Колев е родом от Добрич. На 20 септември 2001 г. предприемачът бе похитен и върнат, след като близките му платиха откуп от 1 млн. лева. Случаят стана известен с това, че парите, които съпругата на Колев изхвърли през влак по искане на похитителите, се разпиляха по жп линията. Кантонер намери над 100 000 лв. и бе награден, защото ги предаде на полицията.
Два месеца по-късно разследващите установиха, че двама полицаи са помагали на бандата. За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 2500 лева петима от шестимата обвинени в отвличането.
В телевизионно интервю години по-късно Стефко Колев разказа, че близките му събрали парите, поискани от похитителите, от негови приятели и бизнес партньори. Задълженията си изплащал 10 години след отвличането.
