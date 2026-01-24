Новини
България »
Почина бизнесменът Стефко Колев

Почина бизнесменът Стефко Колев

24 Януари, 2026 22:00, обновена 24 Януари, 2026 21:02 2 855 19

  • стефко колев-
  • бизнесмен-
  • починал

На 20 септември 2001 г. предприемачът бе похитен и върнат, след като близките му платиха откуп от 1 млн. лева

Почина бизнесменът Стефко Колев - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 23 януари е починал Стефко Колев, президент на ФК "Добруджа" в периода 1995-1999 г., съобщи pronewsdobrich.bg, цитиран от dariknews.bg.

Колев е родом от Добрич. На 20 септември 2001 г. предприемачът бе похитен и върнат, след като близките му платиха откуп от 1 млн. лева. Случаят стана известен с това, че парите, които съпругата на Колев изхвърли през влак по искане на похитителите, се разпиляха по жп линията. Кантонер намери над 100 000 лв. и бе награден, защото ги предаде на полицията.

Два месеца по-късно разследващите установиха, че двама полицаи са помагали на бандата. За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 2500 лева петима от шестимата обвинени в отвличането.

В телевизионно интервю години по-късно Стефко Колев разказа, че близките му събрали парите, поискани от похитителите, от негови приятели и бизнес партньори. Задълженията си изплащал 10 години след отвличането.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа мре като мухи

    21 1 Отговор
    в последно време!

    21:09 24.01.2026

  • 2 Лев

    15 3 Отговор
    Бог да го прости!

    21:09 24.01.2026

  • 3 Яшар

    2 7 Отговор
    Бог да го прости ....от Добрич ,е...мислил си е че в България всичко е Толбухин -Добрич -отъреал се е

    21:09 24.01.2026

  • 4 Никой няма да остане вечно

    9 3 Отговор
    А милионите занесе ли ги в пъклото?

    Коментиран от #6, #9

    21:14 24.01.2026

  • 5 празна статия

    16 0 Отговор
    и каква е причината за смърта ??? разказвате само за миналото му и нищо за това защо е умрял какво е станало получил ли е инфаркт като мишо бирата и ваньо танов?

    Коментиран от #7, #10, #19

    21:19 24.01.2026

  • 6 много сте ми странни

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Никой няма да остане вечно":

    зависливите комплексари? могъл човека направил милиони какво те е яд ти ако можеше щеше да направиш но уви можеш само да злобееш и мразиш…

    Коментиран от #8, #15

    21:21 24.01.2026

  • 7 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "празна статия":

    Стефкооооо , издухай си носа мама ....!!!

    21:31 24.01.2026

  • 8 как се правят милиони

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "много сте ми странни":

    без "помощ" от банкята ?

    21:32 24.01.2026

  • 9 Смърфиета

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Никой няма да остане вечно":

    Важното е, че е запълнил трапа. Няма да смърди повече.

    Коментиран от #16

    21:33 24.01.2026

  • 10 Смърфиета

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "празна статия":

    От рак на душата е умрял, че мильоните няма да може да си ги занесе на оня свят.

    Коментиран от #13, #14

    21:35 24.01.2026

  • 11 Трима от наглите и те

    5 0 Отговор
    Щом ги няма едва ли са живи . На година печелел по 200бона. Сигурно е спонсор, деец. Добър човек. Тях бог ги пази. Подсигурил е родата. За две три години много фирмаджии си отидоха. Инфлация, трудности. Рак, инсулт.

    21:38 24.01.2026

  • 12 Механик

    4 0 Отговор
    Е сега вече ща са скъсам от рев.
    2001-ва плащат за него един милион. От къде? Демокрацията таман дошла а ....
    Абв, кво да ви разправям?! Отивам да са самоубивам.

    Коментиран от #18

    21:48 24.01.2026

  • 13 малиии

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    Колко "българи " са загрижени за милЬоните , които не са техни ... Срам , да пишеш за починал човек , па бил той - милЬОнер ..

    21:50 24.01.2026

  • 14 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    Твоя работа, не е длъжен да ти дава милиони! Да не си се вряла сред дъртаците за пари! Пази собствената си душа, болна е!

    21:50 24.01.2026

  • 15 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "много сте ми странни":

    Могъл е и е направил милион, не щото е можеш, а щото е бил от "точните хора" . И го е направил, щото аз и ти сме били ограбени.
    На децата ми не са дали една стотинка "тески", щото съм имал една нива от 3 декара.
    И не, не злобеем. Просто се кефим, че има един обесник по-малко на гърба ни.

    Коментиран от #17

    21:51 24.01.2026

  • 16 Смърфиетата ,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Смърфиета":

    Искрено се надявам , ти ще ухаеш .

    21:52 24.01.2026

  • 17 Капитана

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Не се успокоявай...
    Оставил е куп ,,обесници"- наследници зад гърба си да ни се катерят на гърбовете...
    Нали си наясно,че във физиката и механиката нищо не се губи...само се превръща от една форма в друга с известна загуба от съпротивлението и за това още няма...,,Перпетуум мобиле"!

    22:22 24.01.2026

  • 18 ако беше прочел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    В телевизионно интервю години по-късно Стефко Колев разказа, че близките му събрали парите, поискани от похитителите, от негови приятели и бизнес партньори. Задълженията си изплащал 10 години след отвличането.Това пише в статията ,но вие нали бързате само да плюете,даже не си я прочел докрай.

    22:25 24.01.2026

  • 19 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "празна статия":

    Много питаш. Нещо искаш да кажеш ли?

    22:28 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове