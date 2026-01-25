Новини
България »
Цветозар Томов: ЦИК още няма позиция по законопроекта за промени в Изборния кодекс

Цветозар Томов: ЦИК още няма позиция по законопроекта за промени в Изборния кодекс

25 Януари, 2026 11:24, обновена 25 Януари, 2026 10:37 350 3

  • цветозар томов-
  • избори-
  • цик

Националната задача е да преодолеем недовeрието към изборите, заяви представителят на ЦИК

Цветозар Томов: ЦИК още няма позиция по законопроекта за промени в Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Нашият съществен проблем с честността на изборите е свързан преди всичко с доверието в изборния процес. И ние няма да възстановим доверието на българските гражданите като наложим една технология вместо друга, напротив ще изострим проблемът, обясни представителят на ЦИК Цветозар Томов в интервю пред БНР.

В Предаването "Неделя 150" той коментира промените в Изборния кодекс, разлики и прилика на машините за гласуване и предупреди за рисковете, ако се смени технологията. Томов направи уговорката, че коментира в лично качество, а не от името на ЦИК, защото Комисията все още няма позиция по законопроекта за промени в Изборния кодекс.

"Няма никаква възможност да смятаме, че нещо добро ще се случи, ако наложим една нова технология в предстоящите избори. По-добре е избирателят да може да избира между хартия и машина. В България доказан опит за манипулация на изборен резултат чрез машинните протоколи няма, от 50 000 протокола нито едни не показва такова нещо. Но недоверие към машините има и то се изостри след като ЦИК забрани машинното гласуване на първия тур машини на местните избори през 2023 г.", каза още Томов.

Той посочи, че "националната задача би трябвало да бъде да преодолеем или ограничим недовeрието":

"И с машини, и хартия можем да направим честни избори. С хартията имаме доста доказателства за злоупотреби. Проблемът е да преодолеем това, защото то заплашва изборния процес като цяло. Ние с такова недоверие честни избори няма да направим."

Според него ЦИК трябва да направи всичко възможно да го гарантира, "но само ЦИК не може". Трябва това да е задача на всички институции, които имат отношение към изборния процес – служебното правителство, МВР, "това трябва да е проблем на цялото общество".

Цветозар Томов подробно обясни разликите, предимствата и недостатъците на машините, които имаме и сме гласували на тях и новите оптични скенери, които евентуално биха сменили досегашните устройства за гласуване.

"Според мен, ако изборите бъдат насрочени за средата на април, периодът за внедряване на нова технология не може да е толкова кратък. Не бива да е по-малко от година, ако искаме да е както се прави по света. И каквото и в България да се въведе машинното гласуване трябва да се направи добро тестване. Драстичното съкращаване на срокове за нова технология крие рискове за изборния процес. Включително риска хората да не са подготвени да гласуват по този начин и това да доведе до отлив на избиратели", предупреди Цветозар Томов.

И обясни, че машините – оптични скенери трябва да бъдат внимателно тествани, защото във всяка страна има национални особености на изборния процес:

"В случая трябва да се промени и бюлетината за гласуване, за да се използват оптични скенери. Ние към момента не знаем какъв е капацитетът на един скенер в рамките на ден, както се организират в българските изборите. Ние буквално не знаем колко човека могат да гласуват с една машина в рамките на изборния ден. Може да се окаже, че има по-големи секции и една машина да не е достатъчна. От досегашните изказвания не се обсъжда машините да са повече от избирателните секции. В тази посока са разсъжденията, както и в правна комисия. Не съм сигурен, че е така, може би е така, но без тестове не може да се каже категорично."

Томоl е категоричен, че тестването трябва да е направено достатъчно много, за да сме уверени, че "спазваме изборното законодателство и няма да ограничим правата на избирателите, въвеждайки тези машини".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #3

    10:39 25.01.2026

  • 2 Средиземноморски ЦИКлон

    2 0 Отговор
    ЦИК пак не знаят какво става, но пък са готови да обявят резултата.

    10:42 25.01.2026

  • 3 Ей скъперник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той гена ни крадлив на всички. И ти крадеш клиентите ,крадеш персонала, крадеш съдружника си, крадеш вода, крадеш ток. Така че за морал не пиши. Да пази Господ да не влезеш в парламента, че жалба ни майка.

    10:45 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове