Опозореният принц Андрю отива да живее в Близкия изток

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който до преди няколко месеца носеше титлата принц Андрю, може скоро да напусне Обединеното кралство и да се установи в Близкия изток, съобщава неговият биограф Андрю Лоуни. В интервю за Page Six Лоуни заяви, че бившият херцог на Йорк вероятно ще се премести в Бахрейн, където би бил далеч от постоянния медиен натиск във Великобритания.

По думите на биографа, климатът и по-ниското обществено внимание са сред факторите за подобно решение. Освен това Андрю би се присъединил към друг бивш монарх с противоречива репутация – Хуан Карлос I, който живее в региона, след като напусна Испания през 2020 г. на фона на собствените си скандали.

Появата на тези информации съвпада с изискването Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън да освободят дългогодишния си дом – Royal Lodge в Уиндзорския парк – до 25 януари. Според британски медии решението е било взето по настояване на Крал Чарлз III, на фона на продължаващите обществени реакции около връзките на Андрю с покойния финансист Джефри Епстийн.

Лоуни допуска, че Андрю ще остане във Великобритания поне още няколко дни, тъй като ловният сезон продължава до началото на февруари. Междувременно The Times съобщи, че той временно може да се премести в имот на кралското семейство в Сандрингам.

Биографът твърди още, че дворецът не разкрива пълната картина около бъдещите планове на Андрю. Според него бившият принц е получил уверения, че при бъдещо възкачване на Принц Уилям на трона няма да бъде допълнително санкциониран, въпреки че отношенията между двамата са силно обтегнати.

Неясна е съдбата и на Сара Фъргюсън, майка на Принцеса Беатрис и Принцеса Юджини. След като титлите на Андрю бяха отнети, Фъргюсън престана официално да използва званието херцогиня на Йорк, което дълги години присъстваше върху кориците на нейните книги. Името ѝ също беше замесено в обществени коментари заради контактите ѝ с Джефри Епстийн, включително финансов заем и посещения в Ню Йорк.

През миналата година Фъргюсън продаде луксозен имот в лондонския квартал Белгравия за няколко милиона долара, като според Лоуни остава неясно дали средствата ще бъдат използвани за новия живот на нея и Андрю.

Говорител на Сара Фъргюсън отказа коментар, а от Бъкингамски дворец заявиха, че повече не изразяват позиции от името на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Биографът също така критикува появата на Андрю и Сара по време на коледната разходка на кралското семейство, като отбеляза, че това неизбежно напомня на обществеността за спорното място на фамилията Йорк в съвременната монархия.