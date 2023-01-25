Кой има имен ден днес, 25 януари 2026 г. Честито!

На 25 януари православната църква почита паметта на Св. Григорий Богослов, Назианзин, архиепископ Константинополски, пише dariknews.bg.
Името означава "който бди" или "григорос" - бърз.
Св. Григорий е роден в Арианз - селище при град Назианз, Кападокийска област. Бил син на епископ Св. Григорий Назиански и Св. Нона. Учил заедно със Св. Василий Велики в Атина. Църквата го почита като един от големите богослови, писатели и поети. Като архиепископ ръководил църквата в Цариград 12 години и се оттеглил в Назианз, където починал през 390 г. на 80 години.
Свети Григорий, Св. Василий Велики и брат му Св. Григорий Нисийски образуват тризвездието на "тримата Кападокийци". Св. Григорий е майстор на словото и на стихотворната реч.
Сведения за неговия живот ни дават не само писанията на Св. Василий Велики и блажени Йероним, но и неговите собствени трудове, особено писмата и автобиографичните му стихове.
На този ден празнуват всички, които носят имената Григор, Гриша, Григорена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Я не само ЧЕСТИТИ РАКИЯ и БАНИЦА ДОНЕСИ
Честити да са всични именуващи се Григори!
