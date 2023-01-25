Новини
Кой има имен ден днес, 25 януари 2026 г. Честито!

25 Януари, 2023

  • свети григорий богослов-
  • празник-
  • църква-
  • имен ден

Православната църква почита паметта на Св. Григорий Богослов

Кой има имен ден днес, 25 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 25 януари православната църква почита паметта на Св. Григорий Богослов, Назианзин, архиепископ Константинополски, пише dariknews.bg.

Името означава "който бди" или "григорос" - бърз.

Св. Григорий е роден в Арианз - селище при град Назианз, Кападокийска област. Бил син на епископ Св. Григорий Назиански и Св. Нона. Учил заедно със Св. Василий Велики в Атина. Църквата го почита като един от големите богослови, писатели и поети. Като архиепископ ръководил църквата в Цариград 12 години и се оттеглил в Назианз, където починал през 390 г. на 80 години.

Свети Григорий, Св. Василий Велики и брат му Св. Григорий Нисийски образуват тризвездието на "тримата Кападокийци". Св. Григорий е майстор на словото и на стихотворната реч.

Сведения за неговия живот ни дават не само писанията на Св. Василий Велики и блажени Йероним, но и неговите собствени трудове, особено писмата и автобиографичните му стихове.

На този ден празнуват всички, които носят имената Григор, Гриша, Григорена.


Оценка 4.2 от 29 гласа.
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 13 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    Коментиран от #2, #3, #6

    06:50 25.01.2023

  • 3 ГРАД ВРАЦА

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Я не само ЧЕСТИТИ РАКИЯ и БАНИЦА ДОНЕСИ

    09:38 25.01.2023

  • 4 София

    20 7 Отговор
    Честит Имен Д ен на Бг тенисист Григор Димитров

    Коментиран от #5

    05:52 25.01.2024

  • 7 Баба Кина

    7 2 Отговор
    По родните места на канонизираните првославни християни сега властва полумесеца и настъпва упорито по суша и вода към Европа.
    Честити да са всични именуващи се Григори!

    07:16 25.01.2024

  • 8 българин 777

    6 5 Отговор
    брей много щаслив този народ бе всеки ден празници да бе да добре че е алкохола

    07:59 25.01.2024

  • 10 Владетел

    2 0 Отговор
    Ще канонизирам елизабет цветанова 🤭

    08:28 25.01.2025