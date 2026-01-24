Доли Партън на 80-ия си рожден ден: Надживях толкова много пластични хирурзи (ВИДЕО)

Доли Партън отбеляза 80-ия си рожден ден с равносметка за живота и нова версия на една от емблематичните си песни. Кънтри иконата навърши 80 години на 19 януари и по повода представи обновен запис на „Light of a Clear Blue Morning“, за който разказа във видео, публикувано в Instagram на следващия ден.

В обръщението си Партън съобщи, че вместо подаръци решава да „подари“ музика и приятелство, като в новата версия на песента участват Куин Латифа, Риба Макентайър, Майли Сайръс и Лейни Уилсън, а на пианото е Дейвид Фостър. Продуцент на записа е Кент Уелс. Партън подчерта, че песента, написана преди около 50 години, носи послание, от което „днес имаме нужда“.

Певицата не пропусна и характерния си хумор, като благодари за поздравите и се пошегува, че се надява да живее още 80 години, „стига да запази пластичните си хирурзи“. С усмивка добави, че е „надживяла доста от тях“.

Темата за външния вид и пластичните корекции не е нова за Доли Партън. В интервю за 60 Minutes през 2020 г., около 74-ия си рожден ден, тя коментира открито, че е преминала през „всички корекции, които може да си позволи“, и че поддържа отличителен, почти карикатурен стил, който според нея „не остарява особено“. Тогава тя се пошегува и с желанието си да пресъздаде отново корицата си за Playboy от 1978 г.