Доли Партън на 80-ия си рожден ден: Надживях толкова много пластични хирурзи (ВИДЕО)

24 Януари, 2026 19:51 745 4

  • доли партън-
  • 80 години-
  • певица-
  • рожден ден-
  • юбилей-
  • шега

Кънтри звездата подходи с типичното си чувство за хумор за важния юбилей

Доли Партън на 80-ия си рожден ден: Надживях толкова много пластични хирурзи (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Доли Партън отбеляза 80-ия си рожден ден с равносметка за живота и нова версия на една от емблематичните си песни. Кънтри иконата навърши 80 години на 19 януари и по повода представи обновен запис наLight of a Clear Blue Morning“, за който разказа във видео, публикувано в Instagram на следващия ден.

В обръщението си Партън съобщи, че вместо подаръци решава да „подари“ музика и приятелство, като в новата версия на песента участват Куин Латифа, Риба Макентайър, Майли Сайръс и Лейни Уилсън, а на пианото е Дейвид Фостър. Продуцент на записа е Кент Уелс. Партън подчерта, че песента, написана преди около 50 години, носи послание, от което „днес имаме нужда“.

Певицата не пропусна и характерния си хумор, като благодари за поздравите и се пошегува, че се надява да живее още 80 години, „стига да запази пластичните си хирурзи“. С усмивка добави, че е „надживяла доста от тях“.

Темата за външния вид и пластичните корекции не е нова за Доли Партън. В интервю за 60 Minutes през 2020 г., около 74-ия си рожден ден, тя коментира открито, че е преминала през „всички корекции, които може да си позволи“, и че поддържа отличителен, почти карикатурен стил, който според нея „не остарява особено“. Тогава тя се пошегува и с желанието си да пресъздаде отново корицата си за Playboy от 1978 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Тая жена е само на очи.

    20:22 24.01.2026

  • 2 ГИЛФ Ловър

    1 0 Отговор
    Туй младото ми прави впечатление с младежки дух! Сигурно енергично ще язди коня!

    20:24 24.01.2026

  • 3 Оууууу

    1 0 Отговор
    Тази кака е Голяма Голяма!👌

    20:27 24.01.2026

  • 4 ?????

    0 0 Отговор
    На времето беше супер.
    Особено с Кени Роджърс.
    Но всяко нещо с времето си.
    Сега някой слуша ли кънтри освен феновете му.
    Тва си е музика на белите американци, а те вече не са на мода при сегашните садомазохисти.

    20:33 24.01.2026