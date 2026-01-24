Новини
България »
Ген. Атанасов: Западна Европа няма доверие на Румен Радев и знае, че е адепт на Путин

Ген. Атанасов: Западна Европа няма доверие на Румен Радев и знае, че е адепт на Путин

24 Януари, 2026 11:00 1 647 133

  • ген. атанас атанасов-
  • румен радев

Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него

Ген. Атанасов: Западна Европа няма доверие на Румен Радев и знае, че е адепт на Путин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство.“ Това заяви ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме Промяната – Демократична България” пред БНТ.

„Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, подчерта той.

„Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие и знае, че е адепт на Путин“, допълни той.

ПП-ДБ ще се бори да бъде първа политическа сила, обяви още той.

За членството ни в Борда за мир на Доналд Тръмп, ген. Атанасов заяви: „Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят.“

Категоричен е, че това е унизително и несериозно за европейска България, член на еврозоната, на Шенген.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 педерасатанасов

    141 19 Отговор
    обаче българите го обичат

    Коментиран от #83

    11:02 24.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    127 12 Отговор
    ЩОТО НА ТЕБ ПЪК
    НЯКОЙ ТИ ВЯРВА....

    11:02 24.01.2026

  • 3 Я! Женрал

    122 10 Отговор
    Гнома изпълзя от нелегалност, че руски агенти го дебнеха отвсякъде.

    11:03 24.01.2026

  • 4 Колю с двуцевката

    110 11 Отговор
    Един от най-големите предатели на България, публична разстрел за такива.

    11:03 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цио цио

    82 6 Отговор
    А ти си страхотен!

    11:04 24.01.2026

  • 7 Ей,кво нещо!

    106 8 Отговор
    Да плюеш тези, които те направиха генерал, ей,кво нещо!

    11:04 24.01.2026

  • 8 Гост

    109 9 Отговор
    Тоя почна да плюва. Той е ходил и е питал западна Европа дали вярва на Радев та говори от името на Запада. Гном.

    Коментиран от #57

    11:05 24.01.2026

  • 9 Лекуващ лекар

    99 7 Отговор
    Ако специалист разгледа състоянието на това лице, присъствието му в политиката или службите ще е категорически забранено, заради ясно изразени маниакални състояния и необективно възприемане на действителността.

    Коментиран от #84

    11:05 24.01.2026

  • 10 Пич

    94 5 Отговор
    Традиционно глупав , и повтарящ като латерна едно и също !!! Интересно е какво би могъл да каже , ако Радев излезе адепт на Тръмп...?!
    Ами нищо , и този като тъпите Урсулианци си бае, че врагът е Русия , докато САЩ ги разлиства териториално и икономически !!!

    11:05 24.01.2026

  • 11 Генерал Йода

    82 7 Отговор
    Пак с русофобски брътвежи.

    Коментиран от #88

    11:06 24.01.2026

  • 12 Гиди маймун мръсен

    88 5 Отговор
    Тоя гном е толкова озлобен, че чак устата му е увиснала надолу

    11:06 24.01.2026

  • 13 595612

    81 4 Отговор
    Малиии, само дразнители ни предоставяте та да се ядосваме! Тоя като го видя и губя апетит!

    Коментиран от #21

    11:06 24.01.2026

  • 14 Гост

    66 5 Отговор
    Ти какъв безсрамник си......

    11:06 24.01.2026

  • 15 ?????

    75 5 Отговор
    След Нойзи в Дойче Велле дойде ред и на Дженерала.
    Що ни ги причинявате за един ден.

    11:07 24.01.2026

  • 16 Марк

    61 12 Отговор
    Каква първа сила бре, какви 5 лева!

    Бъди доволен, ако изобщо влезете в НС!

    пп-дб - сте най-големите "неможачи" и некадърници, които съм виждал в политиката. До каквото се докоснете - го развалят и го правят по най-тъпия възможен начин!
    Както казваше дядо ми(Бог да го прости) за такива хора - аджамии!

    А тоя каун - ги хвали!

    За мен, ако хората в България са разумни и трезвомислещи - пп-дб би трябвало да имат на тези избори: 00000001%

    Не разбирам шопия(София) какво им харесвате на тия пп-дб - подмяната, че гласувате за тях?!
    Аз освен в София, другаде не познавам и един човек, който да ги харесва и да гласува за тях!

    Относно резидента(бившия вече) за мен лично е хлъзгав и неясен - за какво всъщност се бори? Не се съмнявам, че ще постигне ефект както при царя, може и повече, ще видим.

    Аз лично реших този път(след като от много години гласувам по метода на изключването, защото досега много "спасители" вече не ни спасиха) да гласувам за Величие - на Ивелин Михайлов.

    Защо?

    Защото само той (Ивелин Михайлов) единствен от всички политици не говори празни приказки, а действа, и наистина мисли за хората, за народа, и се интересува от хората, и се старае да е съпричастен и да решава проблемите им!

    Коментиран от #45

    11:07 24.01.2026

  • 17 Толкова по-добре!

    62 6 Отговор
    Добра реклама му направи, джудже, вместо да го очерниш!

    11:07 24.01.2026

  • 18 заглобка

    49 4 Отговор
    ПП-ДБ клетвите- никога, ама никога със... означават може, но искаме повече постове...

    11:07 24.01.2026

  • 19 Демократичен ЦЕНТър

    65 6 Отговор
    Явно спряха центовете,щом с такава ярост, започна да коментира ден и нощ Радев и Путин.

    11:08 24.01.2026

  • 20 Фройд

    66 7 Отговор
    Спрете тоя кантонерски петел да го генералосвате !!!
    Обижда истинските генерали !

    С нетърпение чакам изборите , та най накрая такива недуразумения да напуснат телевизора !

    Коментиран от #24

    11:08 24.01.2026

  • 21 Бихлюл

    43 6 Отговор

    До коментар #13 от "595612":

    А аз повърнах закуската преди малко като го видях. 5 евра на вятъра.

    11:08 24.01.2026

  • 22 Див селянин

    44 4 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    11:08 24.01.2026

  • 23 Прав

    8 53 Отговор
    за конкретния случай е ген. Атанасов. Помним как Радев призоваваше да не се помага на Украйна

    11:10 24.01.2026

  • 24 Фройд

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Фройд":

    " недоразумения " ....

    все пак трябва да си уважаваме езика.

    11:10 24.01.2026

  • 25 Ако наистина е така,

    12 2 Отговор
    още по-лошо за нея.

    11:11 24.01.2026

  • 26 Татунчо

    34 6 Отговор
    Гръмни се бързо

    11:12 24.01.2026

  • 27 бай Иван

    42 5 Отговор
    Ква Западна Европа бе гном, не разбра ли,че тя е само точка на картата, даже Тръмп ви го каза.

    11:12 24.01.2026

  • 28 Р Г В

    42 6 Отговор
    А вие ген. Гно..... имате ли доверие на съпругата си която преди години я хванаха в супермаркет да купува стоки на принципа / цап царапц / без да плати . Първо и ти не си ново лице а един хамели.....който си сменя окраските и второ кой ти вярва че си тръгнал да коментираш за позицията на Европа. Шарлатани.

    11:12 24.01.2026

  • 29 ФЕЙК - либераст

    36 5 Отговор
    Ха сега си представете Атанасов с генералска униформичка: Фуражчица, куртчица, шинелче, панталонки с лампазчета, препасан с коланче, на коланчето закачен кортиче, на краката с кубинчици и приема строя???

    11:14 24.01.2026

  • 30 Роки

    14 13 Отговор
    Всички сте на хранилка на Москва, бе Насе! Никой не посмя да закрие най-големия разузнавателен център на Кремъл на Черно море, наречен "Камчия".

    11:14 24.01.2026

  • 31 Дори да е така,

    17 5 Отговор
    ще трябва да свикнат.

    11:14 24.01.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    32 5 Отговор
    Този глупак на какъв се прави с тази купешка английска дума " адепт" . В българския език няма такава дума бе, майцепродавецо. И Галя от посолството ще се замисли, щото и тя е от стар комунистически род.

    Коментиран от #53

    11:15 24.01.2026

  • 33 То на тях все Русия им пречи.

    35 5 Отговор
    Даже консервна кутия се страхуват да отворят, да не излезе Путин от нея, ха, ха, хааа…

    11:16 24.01.2026

  • 34 Буден

    21 6 Отговор
    ДРУГРЧЕ ГЕНЕРАЛЧЕ А ТИ ЩО СИ?

    11:16 24.01.2026

  • 35 Браво г-н Атанасов!

    6 34 Отговор
    Тъпчете тези руски шпиони!

    Коментиран от #49, #50

    11:16 24.01.2026

  • 36 Ами,

    27 5 Отговор
    сглобете се пак с Герб, че Борисо се представя за европеец - атлантик и не пускайте Радев да ви заведе при Путин! Паметника на СА ви бе най големия проблем! Затова ще скимтите отстрани, а Тошко Юрданов ще ви се подиграва!

    11:18 24.01.2026

  • 37 Някой

    17 5 Отговор
    А НА ТЕБ ПЪК НИКОЙ

    11:18 24.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 7 Отговор
    Детето на ДС влязло вишу от квотата на БКП да говори за биографии🤔❗🤔❗🤔❗

    11:19 24.01.2026

  • 39 Банцко

    28 6 Отговор
    Този е ученик на разрушителя на България Иван Костов тогава с Христо Иванов правете сглобка с Шиши и Баце

    Коментиран от #47

    11:19 24.01.2026

  • 40 АЙДЕ

    10 13 Отговор
    стига завижда и ти .... СНИМА СЕ НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ външен министър с много връзки придобити от баща му,, който ще работи в полза на БЪЛГАРИЯ за да има професионалист който да ни казва какво става в близкия изток,, нема само да купувате апартаменти у ДУБАЙ трябва да се възстанови ГАЗА и да няма емигранти към европа... всеки си търси хляба според възможностите ОСВЕН ТОВА и ТУРЦИЯ нашия най добър съсед е там. А това не ни струва НИЩО, тръмпака плаща с руските блокирани пари

    11:19 24.01.2026

  • 41 Неприятен

    26 7 Отговор
    дребосък.
    Нищо не можете да сторите срещу господин Радев.

    11:19 24.01.2026

  • 42 Да,така е!

    20 8 Отговор
    Радев е американски възпитаник,а не на ес! Затова ще бъде избран!

    11:21 24.01.2026

  • 43 Ами

    28 5 Отговор
    Както сам казахте Радев играеше опозиция на всяко правителство.
    Точно тава му е и новото на Радев. Защото до сега всяко правителство
    играеше срещу народа. Ето защо народа прие Радев за свой водач.
    И предстоящите избори ще го докажат.

    11:22 24.01.2026

  • 44 Зайо Байо

    24 6 Отговор
    Атанасов , теб и да искат да те видят - няма да могат ! Толкова си нисък , дребен и нищожен , че си незабележим , човече !

    11:22 24.01.2026

  • 45 Ама той

    11 6 Отговор

    До коментар #16 от "Марк":

    е луд този Ивелин Михайлов. Неук, без култура и така се заплита в речите си, че накрая нищо не излиза! Празноглавец!!!

    11:22 24.01.2026

  • 46 Ами хората искат Радев

    18 7 Отговор
    теб кой те иска, кресливо джудже?

    11:24 24.01.2026

  • 47 дебеЛ Лебед

    18 4 Отговор

    До коментар #39 от "Банцко":

    Дори Сатаната и Дявола не искат да правят съглашения с ББ и ДП , защото ги смятали за брутално прогнили и отвратителни !

    11:25 24.01.2026

  • 48 Браво на

    6 20 Отговор
    Господин Атанасов. Никакви разговори за нищо с този национален предател и престъпващ клетвата си и най- големият нарушител на Конституцията. Да се коалира с Борисов и Пеевски. Да сте чули тия дни някаква лоша дума за тези двамата от него. Няма и да чуете, защото и Радев и Гълъб Донев са за разследване за Боташ.

    Коментиран от #55

    11:25 24.01.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 5 Отговор

    До коментар #35 от "Браво г-н Атанасов!":

    Виж на кого казваш браво:

    Атанас Атанасов „Гнома”
    е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
    След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).

    Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.🤔❗
    И този сега говори за биографии,
    този който крие своята‼️

    Коментиран от #54

    11:25 24.01.2026

  • 50 свиреп ОХЛЮВ

    11 5 Отговор

    До коментар #35 от "Браво г-н Атанасов!":

    Как да ги мачка ? Както се мачка с ГОЛ Г.ЪЗ ТАРАлеж ли ?

    11:26 24.01.2026

  • 51 Скрий се

    11 4 Отговор
    Тахтабо вредна!

    Коментиран от #61

    11:27 24.01.2026

  • 52 Пак му се наведете на площада

    9 11 Отговор
    Благодарение на подлоги като вас от ДБ и ПП Радев не само се кани да стане Путин на Балканите, но за съжаление може и да го постигне.Много от "материала" не иска да живее в цивилизовано общество, искат си соцживуркането и това е!😂

    11:27 24.01.2026

  • 53 гост

    19 3 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Адепт/лат./, Ренегат /англ./, Дьонме /Тур./, Отметник /бълг./ Те са най-големите защитници на .т.н. "демокрация" защото имат какво да трият от себе си и сегашните управляващи най-много ги тачат, защото те са най-верните. Също като еничарите. Типичен пример е горния разградски прокурор!

    Коментиран от #75

    11:28 24.01.2026

  • 54 Петер Брьогел

    20 5 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти ако прочетеш биографията на Бойко.....леле мале ! Комунист, пожарникар , мутра , авер на мафиоти .......! Красота !

    Коментиран от #60

    11:28 24.01.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор

    До коментар #48 от "Браво на":

    Виж на кого казваш браво:
    Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
    След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).

    Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.‼️

    11:28 24.01.2026

  • 56 виктория

    18 5 Отговор
    гномчо,много си мъдър!!!! като прасето си!!

    11:28 24.01.2026

  • 57 АГАТ а Кристи

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    И аз не съм "ходил да питам"...
    Затова питам теб - къде, коя западна държава покани "ДРУГАРЯТ" кРАДЕВ на посещение ?
    КОЙ западен президент, или виш ръководител за тези ДЕВЕТ години посети България.
    А ти - хем си "ГОСТ" , хем се качваш на масата на стопаните...

    Коментиран от #129

    11:29 24.01.2026

  • 58 Още ли има Западна Европа

    18 5 Отговор
    Не сме ли вече обединена бре Танасе? Нещо там еврозонци, шенгенци ....

    11:30 24.01.2026

  • 59 Нафталинка

    16 5 Отговор
    Теб кой в западна европате е приел та правиш заключения.друго къде и за кого си работил преди 30 години и кой те издигна в генерал,недоразвито човече, лично познавах друг генерал от ДС та от него знам какъв си бил

    11:31 24.01.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #54 от "Петер Брьогел":

    Чел съм я❗
    Чел съм как зарязва жена с дете
    заради чужда булка❗
    Чел съм за Пан Крац❗
    Чел съм и за мъжка любов с учЕБНА цел на Витоша❗

    Коментиран от #74

    11:31 24.01.2026

  • 61 сайко килър

    10 4 Отговор

    До коментар #51 от "Скрий се":

    Нали знаеш , че ТАХТА БАЛЪК преведено от разговорен турски значи ХЛЕБАРКА / в буквален превод - риба на дъска / ! Не обиждаш ли хлебарките , като ги сравняваш с генерала-гном-хобит ?

    11:32 24.01.2026

  • 62 Със смет като вас Танасе

    14 4 Отговор
    В коалиция надали някой ще иска да си сътрудничи. Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    11:32 24.01.2026

  • 63 факюгномфоревър

    16 6 Отговор
    Иде ви края....Радев идва!

    11:32 24.01.2026

  • 64 дядо поп

    15 3 Отговор
    Народа е казал , Атанас гелди и аз гелди. Да ама генерал Инчхай хич не ще да гелди , харесва му амортията и си натиска пенсионерските парцалки. Време е пенсионираш ли се , излизаш в пенсия без право изобщо да се занимаваш с политика. А на политиците не повече от два мандата в народното събрание (независимо колко дълги са били те).

    11:34 24.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 БКП

    20 3 Отговор
    Този измислен генерал пак се е загрижил "какво ще си каже Европа" Този боклук е за затвора. Изобщо не ни интересува какво ще каже Европа, важно е ние да се оправим и да живеем добре.

    11:34 24.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дориана

    14 4 Отговор
    Румен Радев се принуди да напусне поста си , защото ППДБ се провалиха , позволиха на Борисов да им попречи да изчистят България от мафиотското корумпирано управление . БСП ОЛ и ИТН се превърнаха в патерици и защитници на Пеевски и Борисов , предадоха своите избиратели . И той остана последната алтернатива и защита на българското общество. Заради власт ИТН и БСП ОЛ . допуснаха да се шири в България корупция, мафия, рекети, диктатура и полицейщина . Прокуратура, Съд, МВР са завладени от мафията и олигархията. Така, че тези партии трябва да се засрамят от себе си и да не пречат по никакъв повод да се възстанови демокрацията. ИТН и БСП ОЛ нямат място повече в Парламента.

    11:34 24.01.2026

  • 69 Генчо Танас

    18 4 Отговор
    Западна Европа нямала доверие. Хо хо хо хо. А ние имаме ли доверие на "Западна" Европа... А?

    Коментиран от #101

    11:35 24.01.2026

  • 70 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Каква наглост!Агент "Гнома" да говори за Радев! Абе пигмей ж.п."генерале" какво ще кажеш за това:
    Атанас Атанасов е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР-Русе-ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.

    След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н.

    Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).

    Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.

    11:35 24.01.2026

  • 71 Къв Путин

    20 5 Отговор
    бе боклук лъжлив. Няма толкова гнусни човечета, като вас лъжци и крадци в ПП и ДБ.

    11:35 24.01.2026

  • 72 Филчев

    12 4 Отговор
    Малко ти палих врата едно време, трябвало е повече!

    11:35 24.01.2026

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор
    Чел съм и неща които не ги пише в биографията му , като защо му викат "Прани гащи" или
    за аферата с "Мис гащи" спала без гащи❗

    Коментиран от #78

    11:35 24.01.2026

  • 74 Слоностозъбест Абракадабър

    16 4 Отговор

    До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но пък нашият юнак удобно забравя , че е бил доброволно комунист , че единия му род е потомствени комунисти. И набляга , че другия му дЕдо УЖ бил убит от комунистите / недоказано и съмнително четене на миналото / !
    Истински хамелеон , който се обръща накъдето духа вятъро !

    Коментиран от #91

    11:35 24.01.2026

  • 75 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    Като правило е Западът да залага на бивши номенклатурници, децата им и децата на ДС родители, на доносници и подлизурковци от времето на соца. Грозна работа.

    11:35 24.01.2026

  • 76 "Западна" Европа а ?

    11 4 Отговор
    А как е с Азиатската и Африканската Европа?

    11:36 24.01.2026

  • 77 Този е Идиот!

    13 4 Отговор
    Напълно Кретенясъл

    11:37 24.01.2026

  • 78 Само Питам

    11 3 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И в резултат та това спане, на гащите й даряват къща в барсалонско ! красота ! По либерално-демократичному.

    11:37 24.01.2026

  • 79 ТИР

    11 4 Отговор
    Абе западняка,,, така и така северозападна България е пропаднала бих се обзаложил че ако се позволи десет години да инвестират руснаците коренно би се променил живота на хората там....

    11:37 24.01.2026

  • 80 Анализатор

    12 4 Отговор
    Цяла България знае, че т. нар. генерал Атанасофф е бивш член на БКП!!!
    Че заедно със жена си създадоха фондация в първите години след промените и отмъкнаха изнесоха в чужбина, огромна сума дарени пари...
    Та толкоз за това джудже...

    11:38 24.01.2026

  • 81 Град Козлодуй

    6 2 Отговор
    ЛУСТРАЦИЯ! Това е РЕШЕНИЕТО!

    11:38 24.01.2026

  • 82 Факт

    5 4 Отговор
    Атанасов е прав, че Путин няма харизма и е дори неприятен. Но трябва да признае, че не толерира корупция по върховете. Оттам към периферията ще тръгне порядък. Да оставим за геополитиката да отговарят политиците. Предпочитаме да си вършим нашата работа скромно и последователно.

    11:38 24.01.2026

  • 83 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "педерасатанасов":

    КОЙ...
    НЕСРЕТНИЦИТЕ
    И БИВШИТЕ ЗАКАПЕЧЕТА С 3 000лв.пенсии...
    НАЛИ ВЧЕРА ЕДНА ЛЕЛЯ
    МУ ЗАЕКВАШЕ ...МОЛЯ ВИ ДА НИ ОПРАВИТЕ...

    11:38 24.01.2026

  • 84 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лекуващ лекар":

    Дано да сте прав!

    11:38 24.01.2026

  • 85 Фен

    10 5 Отговор
    Тая костенурка що и давате да се показва?

    11:38 24.01.2026

  • 86 Хъм...,така ли...?!

    8 5 Отговор
    ,,Радев-АДЕПТ на Путин..."...
    Кво ли пък ще да е това...?!?!

    11:39 24.01.2026

  • 87 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Това на снимката Йода ли е? 😂😂😂

    11:40 24.01.2026

  • 88 Тоя явно е болен!

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Генерал Йода":

    На тема-,,руски агенти и шпиони"...!

    Коментиран от #93

    11:40 24.01.2026

  • 89 Наглец

    9 5 Отговор
    Не те ли е срам бившия агент на ДС се обади и той , голям европеец се извъди.Вземи се скрий някъде не може да излъжеш за миналото си няма кой да ти повярва

    11:40 24.01.2026

  • 90 Българин

    7 5 Отговор
    Незнам този набеден генерал как не го е срам да дава оценка на Радев? Вече 36г една и съща плоча се върти - комунисти, агенти и др. такива отживелици.

    11:40 24.01.2026

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #74 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    Нашият Ю-нак лично
    гордо разказва как е манифестирал с пионерска връзка след Чернобил ( а вече е бил в структурите на МВР)❗
    гордо разказва как при Виденов е работил начерно за да купува Хуманна за дъщеричката си ( която вече е била тийнейджър)❗
    гордо разказва как е построил магистрали до Луната❗
    Само да има кой да му се връзва‼️

    11:42 24.01.2026

  • 92 Много са ми смешни Атлантическите

    10 5 Отговор
    Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето Танасе не е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете

    11:42 24.01.2026

  • 93 Ами ДА...!

    8 4 Отговор

    До коментар #88 от "Тоя явно е болен!":

    Йода,като си лягал вечер и винаги надничал под леглото си,да няма някой скрит...,,агент на Путин"...🤣😝🤣👍!

    11:42 24.01.2026

  • 94 az СВО Победа 80

    12 4 Отговор
    Този четвърта година се крие от руснаците, вместо да отиде и да ги разгроми на Източния фронт!

    Защо бе Наско, защо бе душо? Що за евроатлантик си ти??? 😂😂😂

    11:43 24.01.2026

  • 95 Софиянец

    8 5 Отговор
    Посредствен ппдб-ил! Няма лечение за такива!

    11:43 24.01.2026

  • 96 Боже

    4 10 Отговор
    Остави Генерале,българина обича месиите да го оправят.... този е поредния който ще оправи България. Навремето така се радваха на царя,сега се радват на фатмака. Изхода е ясен 😂

    Коментиран от #111

    11:43 24.01.2026

  • 97 Стойко

    10 6 Отговор
    През ку ра ми е за западна ефропа!

    11:44 24.01.2026

  • 98 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    8 4 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм

    11:45 24.01.2026

  • 99 Щирлиц Ото фон

    3 4 Отговор
    Великан ! В който и смисъл на думата да го погледнеш човека !

    11:45 24.01.2026

  • 100 Старец

    7 6 Отговор
    Точно защото е против всяко управление в последните 10 години, хората го харесват. Вие си отивате.

    11:46 24.01.2026

  • 101 Дориана

    7 6 Отговор

    До коментар #69 от "Генчо Танас":

    Да, така е. ЕС води Европа към нова Свветовна война. Те отдавна пренебрегнаха всички ценности върху, която беше изграден ЕС. Започнаха да водят военолюбива политика, да се превъоръжават и готвят за война в мирно време , да произвеждат и продават оръжия, да налагат санкции по свое усмотрение, да заграбват чужди капитали и накрая да слушат собственото си дебело его , вместо да чуят предупрежденията. Накрая ЕС се разпада,точно натам се подреждат събитията. Така, че угаждайки на ЕС и на Тръмп Борисов, Пеевски и ППДБ могат да вкарат България във война , а след това да се скрият и както винаги да се оправдават с някой друг.

    11:46 24.01.2026

  • 102 И отново за пореден път

    8 4 Отговор
    Забележете какво му е важното на този предател. Той за българите дори не споменава ....
    Гнус....

    11:47 24.01.2026

  • 103 Хи хи

    6 5 Отговор
    Защо камерата не снима тоя в цял ръст, за да се види гнома в него ?? Дали стига до ръба на масата, или трябва да стъпи на токчета ?? ???

    11:48 24.01.2026

  • 104 Това

    7 4 Отговор
    е прекрасно! Важното е Путин да му има доверие!

    11:49 24.01.2026

  • 105 Дон Цеци

    6 5 Отговор
    А какво означава АДЕПТ НА ПУТИН?!? Хора, моля Ви, ходете редовно на училище. В желанието си да напишете поредната тъпня, се получават такива нелепости!

    11:50 24.01.2026

  • 106 А всички знаем

    4 3 Отговор
    Че си за психиатрично лечение!!!Ставаш смешен!!!

    11:52 24.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Дори и да е истина а НЕ е

    6 3 Отговор
    Трябва ли да ни пука на нас Българите дали някое недоразумение с 9-10% обществена подкрепа в собствената си държава или там дето това недоразумение го нарича "Западна" Европа имало или нямало доверие... И отново за пореден път.. хммм
    Забележете какво му е важното на този предател. Той за българите дори не споменава ....За него те не са важни

    11:53 24.01.2026

  • 109 нннн

    7 4 Отговор
    Най нямам доверие на eничapи като генepaлатанacoв (така се казва).

    11:54 24.01.2026

  • 110 тоя ПЕЗЕВЕНК хем е иди.0т хем е ГН0М

    5 3 Отговор
    Проф. ВУЧКОВ...
    Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той иди.0т ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?

    11:54 24.01.2026

  • 111 райберЪТ

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Боже":

    Радостта към Царя и Радев са нищо пред обожествяващото въжделение към ББ от Банкя !

    11:57 24.01.2026

  • 112 Запомнете го ей младите!

    7 4 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей

    11:58 24.01.2026

  • 113 Баче Кики

    7 4 Отговор
    То и на теб не ти вярват но ти си седиш в парламента и си лапкаш всеки месец даже и председател се натискаш да ставаш

    11:59 24.01.2026

  • 114 Зелен чорап

    4 6 Отговор
    Така е стиснал копейките че палците му синеят 😆😆😆😆
    Поредната руска патерица

    11:59 24.01.2026

  • 115 Вярвай си ти ....

    8 4 Отговор
    Със смет като вас Танасе в коалиция надали някой ще иска да си сътрудничи. Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    12:00 24.01.2026

  • 116 НАСЕ НАСИНЦЕ

    6 4 Отговор
    ТОТАЛНО СИ ИЗПЛЯСКАЛ ДРУЖЕ ИДИ ПРИ МУТРЮ .ЗАБРАВИЛИ КОЛКО ГЛУПОСТИ НАПРАВИ ПРИ ОПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИГАНИНА.

    12:01 24.01.2026

  • 117 Петър

    6 5 Отговор
    Атанасов страх те е от г-н Радев. Мисля, че трябва да се примириш.

    12:01 24.01.2026

  • 118 ФАКТ

    8 6 Отговор
    СРАМУВАМ СЕ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН, ЗАЩОТО СМЕ ДОПУСНАЛИ ТАКАВА ОТР..ЕПКА ДА ПЛЮЕ ПО ГЕН. РАДЕВ - НАЙ-ДОСТОЙНИЯ ПОЛИТИК В ДЪРЖАВАТА! ТОЗИ НЕ ТРЯБВА НИКОГА ДА ВЛЕЗЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА! СРАМ И ПОЗОР ЗА НАС, ЧЕ СМЕ ДОПУСНАЛИ ТОВА ПО..ДОБИЕ НА ЧОВЕК С ЗАВЪРШЕН РАБФАГ И ДОНОСНИК НА ДС ДА Е ТОЛКОВА ГОДИНИ ДЕПУТАТ, ЧЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС! ПОЗОР ЗА НАС!

    Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
    Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП.
    Част от делата на баща и син Атанасови биват унищожени още при първата вълна на прочистване на архивите в периода 1989-1992.

    Коментиран от #122

    12:02 24.01.2026

  • 119 Шашава работа

    7 4 Отговор
    Я па гнома, пак се изцепи! Преди време виждаше как русия взривява стената ня язовир Искър и десант около Камчия, където има много руснаци, които са си направили ваканционно селище!
    Тогава мислех, че е моментно състояние, но съм се лъгал жестоко - for ever е!

    12:05 24.01.2026

  • 120 Олееее....

    9 3 Отговор
    И тоя Танас Светата троица бре. Заплата, пенсия и ТЕЛК .... че и от партийната субсидия за джобни

    12:06 24.01.2026

  • 121 Ах ти подла

    6 2 Отговор
    гнидичкооо

    12:10 24.01.2026

  • 122 Какво

    2 6 Отговор

    До коментар #118 от "ФАКТ":

    му е достойното?
    1. Разединител на нацията и чужд резидент на Русия
    2. Абдикира от властта и наруши клетвата си и конституцията
    3. ПП му разкриха енергийните далавери и ги нарече шарлатани
    4. Един път не посети Украйна, където живеят хиляди българи и се сражават и загиват за родината си
    5. Като иска мир, защо не се срещна с Путин и да го помоли да изтегли войските си от чужда територия
    6. Защо ни зароби с Боташ?
    Да не говорим за семейните му ценности, предаде и втората си съпруга.

    Коментиран от #131, #133

    12:13 24.01.2026

  • 123 ЧОВЕК

    5 2 Отговор
    ТОЗИ НА СНИМКАТА Е ОТ ШАЙКАТА, КОИТО ОТНЕХА ВСИЧКИ ПРАВА НА ПРЕЗИДЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОВА, КОЕТО СА МУ ДАДЕНИ ПО КОНСТИТУЦИЯ ЗА ДА ХОДЯТ ТЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ЗАЩОТО ОТ ТЯХ ДРУГО НЕ СТАВА! СЕГА ГОВОРИ, ЧЕ ЕС НЕ ОБИЧАТ РАДЕВ, ЗАЩО? - ЗАЩОТО ТАКА МУ ИЗНАСЯ - ЗА ДА ПРИКРИЕ МРЪСОТИИТЕ, КОИТО СА ГИ ВЪРШЕЛИ. КРАДАТ И ИЗНУДВАТ! ПРИЕХА ЗАКОНИ САМО ЗА ЛИЧНИ ИЗГОДИ, СРЕЩУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И СЕГА СЕ ИЗВЪРТА НА 180 ГРАДУСА, ГОВОРИ ТОЧНО ОБРАТНОТО. ТОЗИ СЪЩИЯ Е ЦЕЛУВАЛ РУСКИТЕ РЪЦЕ ЗА ДА СТАНЕ ДОНОСНИК И ДА ВЛЕЗЕ ОТ КВОТАТА НА БКП БЕЗ ИЗПИТ ВЪВ ВУЗ! ЦИНИК!

    12:13 24.01.2026

  • 124 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    Иди..й...от.

    12:13 24.01.2026

  • 125 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    Абе Батинско го ВЕ до защо те освиркваха и свалиха от трибуната протестиращите бе Гном?!

    12:14 24.01.2026

  • 126 е..........

    3 2 Отговор
    Треска ги тресе от страх народът да не ги помете.

    12:14 24.01.2026

  • 127 Азззззззз

    2 2 Отговор
    Тоя гном дали е легитимен? Май го е страх че няма да го преизберат и ме прави конгрес ма партийката си.

    12:15 24.01.2026

  • 128 Станчо

    1 3 Отговор
    Анализа на ген Атанасов е добър и смислен и трябва да се чете и между редовете. Добре е да се огледа човек, кои всъщност се набутаха и ще се набутат в този негов проект. Каква принадлежност имат и колко могат да навредят на поетият път ит обществото Тук обаче не трябва да се отрича, че около президента има качествени и отговорни наши съграждани. Въпреки предизборната ситуация, трябва да се мисли за България и нейното извеждане от настоящия политикоолигархичен модел, да се освободи от т.н. феномен на завладяна държава.

    12:17 24.01.2026

  • 129 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "АГАТ а Кристи":

    Ето виждаш ли .... Значи той е правилният. Аз лично не виждам от сегашния Брюксел нещо хубаво . Политиката им просто разруши Европа.

    12:19 24.01.2026

  • 130 Умен Адев

    4 0 Отговор
    Сатанас Атанасов

    12:23 24.01.2026

  • 131 МОЛЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Какво":

    МАНТРАТА С РАЗЕДИНИТЕЛ НА НАЦИЯТА ВЕЧЕ НЕ МИНАВА! НЕ НИ Е ЗАРОБИЛ С БОТАШ! ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ! АКО НЯКОЙ СЕ СМЯТА, ЧЕ Е РАБОТИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И СЕ Е ВЪЗПОЛЗВАЛ ОТ ТОВА, ЧЕ Е ПРЕЗИДЕНТ, ЕТО СЕГА ВЕЧЕ НЯМА ИМУНИТЕТ, ДА МУ ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ. НО ИЗМИСЛИЦИТЕ КАТО ОНЗИ ДЕН ЗА ПОКАНАТА ОТ ТРЪМП ЛИЧНО ДО НЕГО И НЯКОГАШНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ, ТОВА РАЗДЕЛЯ НАРОДА, НО НЕ ГО ПРАВИ ТОЙ, А ТЕЗИ ОТ КАР..УЦАРСКАТА ШАЙКА С ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ, КОИТО СА ИМ ПОВЕЧЕ ОТ АКЪЛА, ПЛАЩАТ ДА ГО ПЛЮЯТ ПО МЕДИИТЕ ЗАЩОТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ НЕГО. КРАЙ!

    12:23 24.01.2026

  • 132 Следовател

    1 0 Отговор
    Тоя пигмей докато беше в НСлС всички му се подиграваха и му викаха "женерала"......Голяма трагедия беше.Ама как се натягаше на Костов....ближеше му Д.-то при всеки удобен случай.Доносничеше срещу Бонев защото го беше страх Бонев да не извади кирливите му ризи и това колко досиета унищожи.За това го и пре....ба!Гадно човече.

    12:28 24.01.2026

  • 133 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Какво":

    Прати Шишо-Бакшишо да се моли на Путин да спре войната в Украйна, защото Външнотърговската банка на Русия му плати Булгартабак! Боци-Алата е също приятел на Путин, подари му даже и куче и се биеше в гърдите, че са приятели! защо президента да ходи да се моли при толкова приятели, които има в България Путин? Нека ходят те!Тръмп онзи ден на всички им се изплю в лицата с поканата си към Радев, доказа че не е русфил, а българофил! Малко ли ви беше това, а?

    12:31 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове