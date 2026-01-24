Ген. Атанасов: Западна Европа няма доверие на Румен Радев и знае, че е адепт на Путин

„Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство.“ Това заяви ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме Промяната – Демократична България” пред БНТ.

„Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, подчерта той.

„Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие и знае, че е адепт на Путин“, допълни той.

ПП-ДБ ще се бори да бъде първа политическа сила, обяви още той.

За членството ни в Борда за мир на Доналд Тръмп, ген. Атанасов заяви: „Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят.“

Категоричен е, че това е унизително и несериозно за европейска България, член на еврозоната, на Шенген.