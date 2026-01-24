Ген. Атанасов: Западна Европа няма доверие на Румен Радев и знае, че е адепт на Путин

„Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство.“ Това заяви ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме Промяната – Демократична България” пред БНТ.
„Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, подчерта той.
„Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие и знае, че е адепт на Путин“, допълни той.
ПП-ДБ ще се бори да бъде първа политическа сила, обяви още той.
За членството ни в Борда за мир на Доналд Тръмп, ген. Атанасов заяви: „Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят.“
Категоричен е, че това е унизително и несериозно за европейска България, член на еврозоната, на Шенген.
1 педерасатанасов
Коментиран от #83
11:02 24.01.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯКОЙ ТИ ВЯРВА....
11:02 24.01.2026
3 Я! Женрал
11:03 24.01.2026
4 Колю с двуцевката
11:03 24.01.2026
6 Цио цио
11:04 24.01.2026
7 Ей,кво нещо!
11:04 24.01.2026
8 Гост
Коментиран от #57
11:05 24.01.2026
9 Лекуващ лекар
Коментиран от #84
11:05 24.01.2026
10 Пич
Ами нищо , и този като тъпите Урсулианци си бае, че врагът е Русия , докато САЩ ги разлиства териториално и икономически !!!
11:05 24.01.2026
11 Генерал Йода
Коментиран от #88
11:06 24.01.2026
12 Гиди маймун мръсен
11:06 24.01.2026
13 595612
Коментиран от #21
11:06 24.01.2026
14 Гост
11:06 24.01.2026
15 ?????
Що ни ги причинявате за един ден.
11:07 24.01.2026
16 Марк
Бъди доволен, ако изобщо влезете в НС!
пп-дб - сте най-големите "неможачи" и некадърници, които съм виждал в политиката. До каквото се докоснете - го развалят и го правят по най-тъпия възможен начин!
Както казваше дядо ми(Бог да го прости) за такива хора - аджамии!
А тоя каун - ги хвали!
За мен, ако хората в България са разумни и трезвомислещи - пп-дб би трябвало да имат на тези избори: 00000001%
Не разбирам шопия(София) какво им харесвате на тия пп-дб - подмяната, че гласувате за тях?!
Аз освен в София, другаде не познавам и един човек, който да ги харесва и да гласува за тях!
Относно резидента(бившия вече) за мен лично е хлъзгав и неясен - за какво всъщност се бори? Не се съмнявам, че ще постигне ефект както при царя, може и повече, ще видим.
Аз лично реших този път(след като от много години гласувам по метода на изключването, защото досега много "спасители" вече не ни спасиха) да гласувам за Величие - на Ивелин Михайлов.
Защо?
Защото само той (Ивелин Михайлов) единствен от всички политици не говори празни приказки, а действа, и наистина мисли за хората, за народа, и се интересува от хората, и се старае да е съпричастен и да решава проблемите им!
Коментиран от #45
11:07 24.01.2026
17 Толкова по-добре!
11:07 24.01.2026
18 заглобка
11:07 24.01.2026
19 Демократичен ЦЕНТър
11:08 24.01.2026
20 Фройд
Обижда истинските генерали !
С нетърпение чакам изборите , та най накрая такива недуразумения да напуснат телевизора !
Коментиран от #24
11:08 24.01.2026
21 Бихлюл
До коментар #13 от "595612":А аз повърнах закуската преди малко като го видях. 5 евра на вятъра.
11:08 24.01.2026
22 Див селянин
11:08 24.01.2026
23 Прав
11:10 24.01.2026
24 Фройд
До коментар #20 от "Фройд":" недоразумения " ....
все пак трябва да си уважаваме езика.
11:10 24.01.2026
25 Ако наистина е така,
11:11 24.01.2026
26 Татунчо
11:12 24.01.2026
27 бай Иван
11:12 24.01.2026
28 Р Г В
11:12 24.01.2026
29 ФЕЙК - либераст
11:14 24.01.2026
30 Роки
11:14 24.01.2026
31 Дори да е така,
11:14 24.01.2026
32 РЕАЛИСТ
Коментиран от #53
11:15 24.01.2026
33 То на тях все Русия им пречи.
11:16 24.01.2026
34 Буден
11:16 24.01.2026
35 Браво г-н Атанасов!
Коментиран от #49, #50
11:16 24.01.2026
36 Ами,
11:18 24.01.2026
37 Някой
11:18 24.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:19 24.01.2026
39 Банцко
Коментиран от #47
11:19 24.01.2026
40 АЙДЕ
11:19 24.01.2026
41 Неприятен
Нищо не можете да сторите срещу господин Радев.
11:19 24.01.2026
42 Да,така е!
11:21 24.01.2026
43 Ами
Точно тава му е и новото на Радев. Защото до сега всяко правителство
играеше срещу народа. Ето защо народа прие Радев за свой водач.
И предстоящите избори ще го докажат.
11:22 24.01.2026
44 Зайо Байо
11:22 24.01.2026
45 Ама той
До коментар #16 от "Марк":е луд този Ивелин Михайлов. Неук, без култура и така се заплита в речите си, че накрая нищо не излиза! Празноглавец!!!
11:22 24.01.2026
46 Ами хората искат Радев
11:24 24.01.2026
47 дебеЛ Лебед
До коментар #39 от "Банцко":Дори Сатаната и Дявола не искат да правят съглашения с ББ и ДП , защото ги смятали за брутално прогнили и отвратителни !
11:25 24.01.2026
48 Браво на
Коментиран от #55
11:25 24.01.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Браво г-н Атанасов!":Виж на кого казваш браво:
Атанас Атанасов „Гнома”
е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).
Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.🤔❗
И този сега говори за биографии,
този който крие своята‼️
Коментиран от #54
11:25 24.01.2026
50 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #35 от "Браво г-н Атанасов!":Как да ги мачка ? Както се мачка с ГОЛ Г.ЪЗ ТАРАлеж ли ?
11:26 24.01.2026
51 Скрий се
Коментиран от #61
11:27 24.01.2026
52 Пак му се наведете на площада
11:27 24.01.2026
53 гост
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Адепт/лат./, Ренегат /англ./, Дьонме /Тур./, Отметник /бълг./ Те са най-големите защитници на .т.н. "демокрация" защото имат какво да трият от себе си и сегашните управляващи най-много ги тачат, защото те са най-верните. Също като еничарите. Типичен пример е горния разградски прокурор!
Коментиран от #75
11:28 24.01.2026
54 Петер Брьогел
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти ако прочетеш биографията на Бойко.....леле мале ! Комунист, пожарникар , мутра , авер на мафиоти .......! Красота !
Коментиран от #60
11:28 24.01.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Браво на":Виж на кого казваш браво:
Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).
Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.‼️
11:28 24.01.2026
56 виктория
11:28 24.01.2026
57 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Гост":И аз не съм "ходил да питам"...
Затова питам теб - къде, коя западна държава покани "ДРУГАРЯТ" кРАДЕВ на посещение ?
КОЙ западен президент, или виш ръководител за тези ДЕВЕТ години посети България.
А ти - хем си "ГОСТ" , хем се качваш на масата на стопаните...
Коментиран от #129
11:29 24.01.2026
58 Още ли има Западна Европа
11:30 24.01.2026
59 Нафталинка
11:31 24.01.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Петер Брьогел":Чел съм я❗
Чел съм как зарязва жена с дете
заради чужда булка❗
Чел съм за Пан Крац❗
Чел съм и за мъжка любов с учЕБНА цел на Витоша❗
Коментиран от #74
11:31 24.01.2026
61 сайко килър
До коментар #51 от "Скрий се":Нали знаеш , че ТАХТА БАЛЪК преведено от разговорен турски значи ХЛЕБАРКА / в буквален превод - риба на дъска / ! Не обиждаш ли хлебарките , като ги сравняваш с генерала-гном-хобит ?
11:32 24.01.2026
62 Със смет като вас Танасе
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината
11:32 24.01.2026
63 факюгномфоревър
11:32 24.01.2026
64 дядо поп
11:34 24.01.2026
66 БКП
11:34 24.01.2026
68 Дориана
11:34 24.01.2026
69 Генчо Танас
Коментиран от #101
11:35 24.01.2026
70 Последния Софиянец
Атанас Атанасов е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР-Русе-ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н.
Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).
Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.
11:35 24.01.2026
71 Къв Путин
11:35 24.01.2026
72 Филчев
11:35 24.01.2026
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
за аферата с "Мис гащи" спала без гащи❗
Коментиран от #78
11:35 24.01.2026
74 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Но пък нашият юнак удобно забравя , че е бил доброволно комунист , че единия му род е потомствени комунисти. И набляга , че другия му дЕдо УЖ бил убит от комунистите / недоказано и съмнително четене на миналото / !
Истински хамелеон , който се обръща накъдето духа вятъро !
Коментиран от #91
11:35 24.01.2026
75 РЕАЛИСТ
До коментар #53 от "гост":Като правило е Западът да залага на бивши номенклатурници, децата им и децата на ДС родители, на доносници и подлизурковци от времето на соца. Грозна работа.
11:35 24.01.2026
76 "Западна" Европа а ?
11:36 24.01.2026
77 Този е Идиот!
11:37 24.01.2026
78 Само Питам
До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И в резултат та това спане, на гащите й даряват къща в барсалонско ! красота ! По либерално-демократичному.
11:37 24.01.2026
79 ТИР
11:37 24.01.2026
80 Анализатор
Че заедно със жена си създадоха фондация в първите години след промените и отмъкнаха изнесоха в чужбина, огромна сума дарени пари...
Та толкоз за това джудже...
11:38 24.01.2026
81 Град Козлодуй
11:38 24.01.2026
82 Факт
11:38 24.01.2026
83 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #1 от "педерасатанасов":КОЙ...
НЕСРЕТНИЦИТЕ
И БИВШИТЕ ЗАКАПЕЧЕТА С 3 000лв.пенсии...
НАЛИ ВЧЕРА ЕДНА ЛЕЛЯ
МУ ЗАЕКВАШЕ ...МОЛЯ ВИ ДА НИ ОПРАВИТЕ...
11:38 24.01.2026
84 Анонимен
До коментар #9 от "Лекуващ лекар":Дано да сте прав!
11:38 24.01.2026
85 Фен
11:38 24.01.2026
86 Хъм...,така ли...?!
Кво ли пък ще да е това...?!?!
11:39 24.01.2026
87 стоян георгиев
11:40 24.01.2026
88 Тоя явно е болен!
До коментар #11 от "Генерал Йода":На тема-,,руски агенти и шпиони"...!
Коментиран от #93
11:40 24.01.2026
89 Наглец
11:40 24.01.2026
90 Българин
11:40 24.01.2026
91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #74 от "Слоностозъбест Абракадабър":Нашият Ю-нак лично
гордо разказва как е манифестирал с пионерска връзка след Чернобил ( а вече е бил в структурите на МВР)❗
гордо разказва как при Виденов е работил начерно за да купува Хуманна за дъщеричката си ( която вече е била тийнейджър)❗
гордо разказва как е построил магистрали до Луната❗
Само да има кой да му се връзва‼️
11:42 24.01.2026
92 Много са ми смешни Атлантическите
11:42 24.01.2026
93 Ами ДА...!
До коментар #88 от "Тоя явно е болен!":Йода,като си лягал вечер и винаги надничал под леглото си,да няма някой скрит...,,агент на Путин"...🤣😝🤣👍!
11:42 24.01.2026
94 az СВО Победа 80
Защо бе Наско, защо бе душо? Що за евроатлантик си ти??? 😂😂😂
11:43 24.01.2026
95 Софиянец
11:43 24.01.2026
96 Боже
Коментиран от #111
11:43 24.01.2026
97 Стойко
11:44 24.01.2026
98 Атлантизма е еманацията на нацизма...
11:45 24.01.2026
99 Щирлиц Ото фон
11:45 24.01.2026
100 Старец
11:46 24.01.2026
101 Дориана
До коментар #69 от "Генчо Танас":Да, така е. ЕС води Европа към нова Свветовна война. Те отдавна пренебрегнаха всички ценности върху, която беше изграден ЕС. Започнаха да водят военолюбива политика, да се превъоръжават и готвят за война в мирно време , да произвеждат и продават оръжия, да налагат санкции по свое усмотрение, да заграбват чужди капитали и накрая да слушат собственото си дебело его , вместо да чуят предупрежденията. Накрая ЕС се разпада,точно натам се подреждат събитията. Така, че угаждайки на ЕС и на Тръмп Борисов, Пеевски и ППДБ могат да вкарат България във война , а след това да се скрият и както винаги да се оправдават с някой друг.
11:46 24.01.2026
102 И отново за пореден път
Гнус....
11:47 24.01.2026
103 Хи хи
11:48 24.01.2026
104 Това
11:49 24.01.2026
105 Дон Цеци
11:50 24.01.2026
106 А всички знаем
11:52 24.01.2026
108 Дори и да е истина а НЕ е
Забележете какво му е важното на този предател. Той за българите дори не споменава ....За него те не са важни
11:53 24.01.2026
109 нннн
11:54 24.01.2026
110 тоя ПЕЗЕВЕНК хем е иди.0т хем е ГН0М
Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той иди.0т ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?
11:54 24.01.2026
111 райберЪТ
До коментар #96 от "Боже":Радостта към Царя и Радев са нищо пред обожествяващото въжделение към ББ от Банкя !
11:57 24.01.2026
112 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей
11:58 24.01.2026
113 Баче Кики
11:59 24.01.2026
114 Зелен чорап
Поредната руска патерица
11:59 24.01.2026
115 Вярвай си ти ....
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината
12:00 24.01.2026
116 НАСЕ НАСИНЦЕ
12:01 24.01.2026
117 Петър
12:01 24.01.2026
118 ФАКТ
Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП.
Част от делата на баща и син Атанасови биват унищожени още при първата вълна на прочистване на архивите в периода 1989-1992.
Коментиран от #122
12:02 24.01.2026
119 Шашава работа
Тогава мислех, че е моментно състояние, но съм се лъгал жестоко - for ever е!
12:05 24.01.2026
120 Олееее....
12:06 24.01.2026
121 Ах ти подла
12:10 24.01.2026
122 Какво
До коментар #118 от "ФАКТ":му е достойното?
1. Разединител на нацията и чужд резидент на Русия
2. Абдикира от властта и наруши клетвата си и конституцията
3. ПП му разкриха енергийните далавери и ги нарече шарлатани
4. Един път не посети Украйна, където живеят хиляди българи и се сражават и загиват за родината си
5. Като иска мир, защо не се срещна с Путин и да го помоли да изтегли войските си от чужда територия
6. Защо ни зароби с Боташ?
Да не говорим за семейните му ценности, предаде и втората си съпруга.
Коментиран от #131, #133
12:13 24.01.2026
123 ЧОВЕК
12:13 24.01.2026
124 НЯКОЙ
12:13 24.01.2026
125 Боруна Лом
12:14 24.01.2026
126 е..........
12:14 24.01.2026
127 Азззззззз
12:15 24.01.2026
128 Станчо
12:17 24.01.2026
129 Гост
До коментар #57 от "АГАТ а Кристи":Ето виждаш ли .... Значи той е правилният. Аз лично не виждам от сегашния Брюксел нещо хубаво . Политиката им просто разруши Европа.
12:19 24.01.2026
130 Умен Адев
12:23 24.01.2026
131 МОЛЯ
До коментар #122 от "Какво":МАНТРАТА С РАЗЕДИНИТЕЛ НА НАЦИЯТА ВЕЧЕ НЕ МИНАВА! НЕ НИ Е ЗАРОБИЛ С БОТАШ! ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ! АКО НЯКОЙ СЕ СМЯТА, ЧЕ Е РАБОТИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И СЕ Е ВЪЗПОЛЗВАЛ ОТ ТОВА, ЧЕ Е ПРЕЗИДЕНТ, ЕТО СЕГА ВЕЧЕ НЯМА ИМУНИТЕТ, ДА МУ ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ. НО ИЗМИСЛИЦИТЕ КАТО ОНЗИ ДЕН ЗА ПОКАНАТА ОТ ТРЪМП ЛИЧНО ДО НЕГО И НЯКОГАШНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ, ТОВА РАЗДЕЛЯ НАРОДА, НО НЕ ГО ПРАВИ ТОЙ, А ТЕЗИ ОТ КАР..УЦАРСКАТА ШАЙКА С ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ, КОИТО СА ИМ ПОВЕЧЕ ОТ АКЪЛА, ПЛАЩАТ ДА ГО ПЛЮЯТ ПО МЕДИИТЕ ЗАЩОТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ НЕГО. КРАЙ!
12:23 24.01.2026
132 Следовател
12:28 24.01.2026
133 Иван
До коментар #122 от "Какво":Прати Шишо-Бакшишо да се моли на Путин да спре войната в Украйна, защото Външнотърговската банка на Русия му плати Булгартабак! Боци-Алата е също приятел на Путин, подари му даже и куче и се биеше в гърдите, че са приятели! защо президента да ходи да се моли при толкова приятели, които има в България Путин? Нека ходят те!Тръмп онзи ден на всички им се изплю в лицата с поканата си към Радев, доказа че не е русфил, а българофил! Малко ли ви беше това, а?
12:31 24.01.2026