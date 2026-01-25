Сноубордистка пострада тежко на писта край Рилските езера

Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получела на писта в района на Рилските езера, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
Имаше много тежък случай на писта, момиче е получило тежък удар в главата, изпратен е медицински хеликоптер, който я е откарал в лечебно заведение, уточниха от спасителната служба. Момичето е с черепно-мозъчна травма.
В момента условията за туризъм в планините са относително добри. Съоръженията в курортите работят навсякъде, казаха още от ПСС.
По високите части на планините има умерени ветрове, температурите са относително високи между минус 3 и 1 градус, облачно време.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано се оправи жената
10:47 25.01.2026
2 Данко Харсъзина
10:51 25.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #15
10:56 25.01.2026
4 Смърфиета
Коментиран от #12
11:23 25.01.2026
5 Ицко
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Халоперидола, момче, халоперидола си забравил.
11:29 25.01.2026
6 Държавата
Коментиран от #9, #10
11:42 25.01.2026
7 Смърфиета
11:49 25.01.2026
8 Софийски селянин,
Да би мирно седяло не би чудо видяло..
11:52 25.01.2026
9 Не само
До коментар #6 от "Държавата":Подарък доживотен ТЕЛК, ние плащаме
Коментиран от #14
11:52 25.01.2026
10 Смърфиета
До коментар #6 от "Държавата":Тези които носят медали на републикански и международни първенства се осигуряват от бюджета на федерациите като щатни служители на Министерство на младежта и спорта от пълнолетие до 26г. или съотв. до записване в НСА, но в случая, говорим за малолетно или непълнолетно лице, което не дължи осигуровки. Така е според закона за младежта и спорта още от времето на министър Румен Петков.
11:57 25.01.2026
11 подробност
Коментиран от #16
11:59 25.01.2026
12 Алекс
До коментар #4 от "Смърфиета":Ще кажа само няколко думи на твоят излишен и никому ненужен коментар:
Простащина идиотщина и олигофрения..
За този вид спорт..
11:59 25.01.2026
13 Перхидролка
12:06 25.01.2026
14 Смърфиета
До коментар #9 от "Не само":Неврохирурзи в момента се опитват да свържат гръбначния мозък с главния мозък на пациентката, заявил източник от медицинските кръгове, пожелал анонимност, съобщава Пик.
12:12 25.01.2026
15 Българин
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":И компаньонките кво ще правят с умрелия бе пенсионер 😁😆😅🤣😂😂
12:15 25.01.2026
16 Смърфиета
До коментар #11 от "подробност":Член е на професионален детско-юношески клуб, организиран на доброволни начала и е собственост на треньорите, който пък членува във Федерацията по сноуборд. Затова се осигуряват като щатни служители в Министерство на спорта, а не в МВР.
12:17 25.01.2026