Сноубордистка пострада тежко на писта край Рилските езера

25 Януари, 2026 11:38, обновена 25 Януари, 2026 10:45 997 16

Дамата е с черепно-мозъчна травма

Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получела на писта в района на Рилските езера, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Имаше много тежък случай на писта, момиче е получило тежък удар в главата, изпратен е медицински хеликоптер, който я е откарал в лечебно заведение, уточниха от спасителната служба. Момичето е с черепно-мозъчна травма.

В момента условията за туризъм в планините са относително добри. Съоръженията в курортите работят навсякъде, казаха още от ПСС.

По високите части на планините има умерени ветрове, температурите са относително високи между минус 3 и 1 градус, облачно време.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).


  • 1 Дано се оправи жената

    4 6 Отговор
    Правила се на Шумахер,и ще стане като Шумахер.

    10:47 25.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 9 Отговор
    Бордистите са измет. Естер Ледетска и Алекс Жекова правят изключение.

    10:51 25.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Излизам да карам ски, а довечера ще мърсувам с компаньонки. Сега съм тук, след малко няма да ме има. Сполай ви и останете със здраве.

    Коментиран от #5, #15

    10:56 25.01.2026

  • 4 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Момичето, на име М.З. е откарано в кома в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Състоянието е стабилно, съобщиха за Пик от неврологията на заведението. От полицията коментираха, че вероятно инцидентът е причинен от престъпно бездействие на служителите на Парк "Рила" и на концесионера на пистата, като едните оставили отрязани с моторна резачка клони, и напуснали района на пистата с АТВ, а концесионерът не направил необходимото да отстрани тези клони а вместо това, неговите служители просто ги утъпкали "като чакали новия сняг да ги покрие достатъчно". Делото е образувано от ОП "Самоков", но е прехвърлено в СОП, разкриха още източници от полицията, съобщава Офнюз. Сноубордът е поддал не заради клоните, а заради зелените шишарки по тях, заяви лаконично експерт по делото пред Пик. Според позиция на пресцентъра на МВР, изразена с лаконичен статус във Фейсбук, случаят е абсолютно скандален и министър Митов ще го наблюдава отблизо и ще посети на свиждане спортистката, когато състоянието й го позволи.

    Коментиран от #12

    11:23 25.01.2026

  • 5 Ицко

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Халоперидола, момче, халоперидола си забравил.

    11:29 25.01.2026

  • 6 Държавата

    2 2 Отговор
    а и плати лечението

    Коментиран от #9, #10

    11:42 25.01.2026

  • 7 Смърфиета

    1 0 Отговор
    "Лагерът на Седемте рилски езера, на който тя бе изпратена, като награда за медала в Банско се превърна в трагедия заради служители на Парк "Рила", каза треньорът на момичето, докато чакаше за свиждане пред неврологията на болницата.

    11:49 25.01.2026

  • 8 Софийски селянин,

    3 1 Отговор
    А защо не си е в къщи при мама и тати в неделя да помага за готвене и чистене..?!
    Да би мирно седяло не би чудо видяло..

    11:52 25.01.2026

  • 9 Не само

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Държавата":

    Подарък доживотен ТЕЛК, ние плащаме

    Коментиран от #14

    11:52 25.01.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Държавата":

    Тези които носят медали на републикански и международни първенства се осигуряват от бюджета на федерациите като щатни служители на Министерство на младежта и спорта от пълнолетие до 26г. или съотв. до записване в НСА, но в случая, говорим за малолетно или непълнолетно лице, което не дължи осигуровки. Така е според закона за младежта и спорта още от времето на министър Румен Петков.

    11:57 25.01.2026

  • 11 подробност

    3 0 Отговор
    Там,на това място,съществува ли писта охраняема и лицензирана за практикуване на този спорт?Има ли застраховка и курс дамата,че може да кара тази дъска?Ако тези неща липсват въпроса е кой ще плаща всички разходи?Въпроса не е жесток,а трябва да е правило.Припомням ,че застрахователя на Шумахер не изплати нито цент след като даказаха,че е бил с метри извън пистата с лиценз.Щом има тежка травма в главата е нямала и каска!Безумието продължава.

    Коментиран от #16

    11:59 25.01.2026

  • 12 Алекс

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смърфиета":

    Ще кажа само няколко думи на твоят излишен и никому ненужен коментар:
    Простащина идиотщина и олигофрения..
    За този вид спорт..

    11:59 25.01.2026

  • 13 Перхидролка

    1 0 Отговор
    А има толкова други човешки спортове.Винаги ми е чудно какви ги търсите по чукарите в студ и лед.Да е лято-разбирам.Жалко за жената.

    12:06 25.01.2026

  • 14 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не само":

    Неврохирурзи в момента се опитват да свържат гръбначния мозък с главния мозък на пациентката, заявил източник от медицинските кръгове, пожелал анонимност, съобщава Пик.

    12:12 25.01.2026

  • 15 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    И компаньонките кво ще правят с умрелия бе пенсионер 😁😆😅🤣😂😂

    12:15 25.01.2026

  • 16 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "подробност":

    Член е на професионален детско-юношески клуб, организиран на доброволни начала и е собственост на треньорите, който пък членува във Федерацията по сноуборд. Затова се осигуряват като щатни служители в Министерство на спорта, а не в МВР.

    12:17 25.01.2026

