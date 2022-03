Бионсе и Били Айлиш ще пеят на "Оскар"-ите

За първи път от 2018 година насам шоуто, което ще е в театър "Долби" в Лос Анджелис, ще има водещ. Бионсе, Били Айлиш, наред с други изпълнители, номинирани за "Оскар", ще пеят на церемонията по връчването на наградите в неделя, съобщиха продуцентите на шоуто, цитирани от АП.

Бионсе ще изпълни номинираната песен "Be Alive'' от "Крал Ричард", Били Айлиш и брат ѝ Финиъс ще представят "No Time To Die" от едноименния филм за Джеймс Бонд

Себастиан Янтра ще изпълни "Dos Oruguitas'' - номинираната песен на Лин-Мануел Миранда от анимацията "Енканто".

Реба Макинтайър ще представи на сцената "Somehow You Do".

Ван Морисън, автор и изпълнител на номинираната "Down to Joy'' от "Белфаст" на Кенет Брана няма да може да участва в церемонията и песента му няма да бъде изпълнена на живо.

Наградата "Оскар" за оригинална песен се връчва не на изпълнителя, а на автора на песента.