Диана Габровска с номинация за "Порно Оскарите"

Диана Габровска с номинация за "Порно Оскарите"

24 Ноември, 2025 08:19

В категория „Най-добра международна групова секс сцена“

Диана Габровска с номинация за "Порно Оскарите" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова

България отбелязва нов престижен международен момент – този път в индустрията за възрастни. Диана Габровска е първата българка, официално номинирана за наградите AVN Awards, известни още като „Порно Оскарите“, пише "България Днес", цитиран от marica.bg.

Тя получава номинация в категория „Най-добра международна групова секс сцена“ за участие в продукция, заснета на уединен гръцки плаж. Любопитен момент от снимачния процес се превръща в международна сензация, след като служители на реда се натъкват на снимачния екип, а впоследствие се снимат с актрисата за спомен.

„Изпитвам огромна еуфория. Да видя името си редом до най-известните изпълнители в света е огромно признание за труда ми.“, споделя Габровска.

Наградите ще бъдат връчени на 24-ти януари в Лас Вегас.



  • 1 Вижда се

    94 3 Отговор
    И нашият парламент трябва да получи такава награда за цялостното творчество което изявява.

    08:22 24.11.2025

  • 2 любопитен кръшкач

    44 5 Отговор
    България става много порноизвестна. Ще получи един нар за награда.

    08:23 24.11.2025

  • 3 Порно

    55 6 Отговор
    Категория бяла лелка с църни па па люги. Як труд е било да отваря устата

    08:23 24.11.2025

  • 4 Реалност

    66 4 Отговор
    Успех на Диана,то цялата държава може да номинират в този брзнш.

    08:23 24.11.2025

  • 5 пацо

    44 10 Отговор
    Дани, цяла България се гордее с теб

    08:24 24.11.2025

  • 6 Машали

    77 3 Отговор
    Тази покрива всички критерии за председател на народното събрание.

    08:25 24.11.2025

  • 7 бомбата

    26 1 Отговор
    И "Оскар"-ите вече участват в порноизцепки.

    08:26 24.11.2025

  • 8 Цъцъ

    47 4 Отговор
    Както се казва "И ний сме дали нещо на света" 😉

    08:26 24.11.2025

  • 9 препис

    45 2 Отговор
    за председателка на Народното събрание.

    08:27 24.11.2025

  • 10 Факт

    29 4 Отговор
    Колко стаена мъка има в тези коментари!

    08:28 24.11.2025

  • 11 Хаха

    13 2 Отговор
    Тя получава номинация в категория „Най-добра международна групова секс сцена“ за участие в продукция, заснета на уединен гръцки плаж.

    А що не снимат порно на български плаж,или трябва да е на нудистки плаж в България

    Коментиран от #19

    08:29 24.11.2025

  • 12 Винкело

    41 2 Отговор
    Последно оня ден се гордях с един българин в "топ 10" на световното по ядене на люти чушки. Ама тука викат - сегашното да се думкаш с три черни керестета е къде, къде по-престижно! Нема равни на нас българите! А па българските журналайки...

    08:30 24.11.2025

  • 13 Хаха

    58 1 Отговор
    Огромно признание за труда и било това.... Тц, тц... Дето се казва скъсала си е задника от работа, в буквалния смисъл

    08:30 24.11.2025

  • 14 Анонимен

    12 1 Отговор
    Пешо, обра ли краставиците?

    08:31 24.11.2025

  • 15 Ауууу,колко трогателно...!

    33 1 Отговор
    Изпитвам огромна еуфория. Да видя името си редом до най-известните изпълнители в света Е ОГРОМНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА МИ.“,
    Ама право е момето!
    То не бе леене на пот,то не бе охкане и пъшкане...😉!

    08:33 24.11.2025

  • 16 Гонзовица

    20 2 Отговор
    Тая не може да ми стъпи и на малкия праст

    08:34 24.11.2025

  • 17 Железото

    29 3 Отговор
    И кое му е престижното бе, да ти 3ба пи4ката лелина СЕЛСКА?

    08:36 24.11.2025

  • 18 Трол

    21 14 Отговор
    Поздравления за г-жа Габровска. България има нужда от примери за успели хора.

    08:36 24.11.2025

  • 19 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Има и на български плаж с българки аматьорки,френска продукция с френски тапкачи,не си спомням името на филма

    08:36 24.11.2025

  • 20 Спиро

    23 3 Отговор
    Габровска президент!

    08:38 24.11.2025

  • 21 Пич

    30 1 Отговор
    Прочууухмее се..... прочууухмее се....... И даже групово се прочухме !!! Разни идиоти - разни идеали !!!

    Коментиран от #31

    08:38 24.11.2025

  • 22 оценка

    11 1 Отговор
    Няма как да има. Платената любов в България не е разрешена.

    08:40 24.11.2025

  • 23 Ето, това

    37 3 Отговор
    Писание казва всичко за съвремието ни - падение, падение, падение… Тая била горда с труда си!!!!!!!

    08:43 24.11.2025

  • 24 Николай

    12 3 Отговор
    Ами браво, не е супер птка но става

    08:45 24.11.2025

  • 25 Асена василева

    12 3 Отговор
    Ох искам и аз участвам 😍😋😋

    08:48 24.11.2025

  • 26 Германец

    17 3 Отговор
    Аз номинирам българския народ за същата награда 😆

    08:48 24.11.2025

  • 27 Ивелин Михайлов

    20 1 Отговор
    Скоро и депутатките на итн ще цъфнат в тия оскари

    Коментиран от #28

    08:49 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Холивуд бате

    18 0 Отговор
    Децата и ще са много горди с нея Може да станат и те артисти

    09:02 24.11.2025

  • 30 Гост

    18 3 Отговор
    В парламента има много по-добри от Дианчето....в това отношение...

    09:08 24.11.2025

  • 31 бай Митко

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Ние от 36-години се прочуваме ...! Така ни клатят и наши и чужди, че много скоро ще се разпльокаме като презрели круши! С благодарност към наложената ни американски модел демокрация, че поне се видяхме що за племе сме, що за стока сме - за нищо не ставаме!

    Коментиран от #35

    09:15 24.11.2025

  • 32 123456

    21 1 Отговор
    Това ли е престижният международен момент , с които се гордеете ! Падение жалко ! Народе !!!

    09:19 24.11.2025

  • 33 фен

    16 0 Отговор
    "Лорд Листър ме развеждаше в замъка си и ми показваше колекции от красиви мебели, порцелан и кристали. В голямата зала се спря до камината и посочи голям портрет над нея.-Това, приятелю, е баба ми като млада девойка. На нея дължа богатството си. Тук е изобразена по работно облекло.-Но сър, тя е съвсем гола..."

    09:24 24.11.2025

  • 34 дядото

    13 0 Отговор
    нтака е.мутрите и ку рв ите определят престижа на държавата.

    09:24 24.11.2025

  • 35 Пич

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "бай Митко":

    Порното не е случайно ! Съсипва сексуалността на мъжете , и ги превръща в пристрастени лъскачи!

    09:45 24.11.2025

  • 36 афк

    12 2 Отговор
    Вчера купих една посредствена игра за плейстейшън , има опция да си от определена държава , имаше Конго и Зимбабве , България я няма ?. Правете си сметката до къде ни докараха

    09:56 24.11.2025

  • 37 гордост

    14 0 Отговор
    Леле какъв престиииж!!
    А номинация за най-много кавала на някоя магистрала ше има ли?

    Копаете дъното.

    09:57 24.11.2025

  • 38 Тома

    5 0 Отговор
    Следва звезда на алеята на звездите

    10:01 24.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Летописец

    12 1 Отговор
    После да не питате кои са " Евроатлантическите ценности" ! Ето ви една .

    Коментиран от #45

    10:17 24.11.2025

  • 41 Сск

    0 0 Отговор
    Мислех , че ще номинират националите ни по футбол

    10:27 24.11.2025

  • 42 Абе да

    1 0 Отговор
    ви го..с това ли се гордеете бе

    11:47 24.11.2025

  • 43 дрт прч

    2 0 Отговор
    ДА Я ВИДЯ КАК СЕ Е ОСИГУРЯВАЛА В НОИ, ЗАЩОТО ЕДИН ДЕН И ТЯ ЩЕ ТЪРСИ ПЕНСИЯ

    12:05 24.11.2025

  • 44 На Дедо

    2 1 Отговор
    А!? Кирчо Простото и Мустакеса Парапетова, кога ще бъдат номерирани?

    12:24 24.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.