Диана Габровска с номинация за "Порно Оскарите"

България отбелязва нов престижен международен момент – този път в индустрията за възрастни. Диана Габровска е първата българка, официално номинирана за наградите AVN Awards, известни още като „Порно Оскарите“, пише "България Днес", цитиран от marica.bg.
Тя получава номинация в категория „Най-добра международна групова секс сцена“ за участие в продукция, заснета на уединен гръцки плаж. Любопитен момент от снимачния процес се превръща в международна сензация, след като служители на реда се натъкват на снимачния екип, а впоследствие се снимат с актрисата за спомен.
„Изпитвам огромна еуфория. Да видя името си редом до най-известните изпълнители в света е огромно признание за труда ми.“, споделя Габровска.
Наградите ще бъдат връчени на 24-ти януари в Лас Вегас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
08:22 24.11.2025
2 любопитен кръшкач
08:23 24.11.2025
3 Порно
08:23 24.11.2025
4 Реалност
08:23 24.11.2025
5 пацо
08:24 24.11.2025
6 Машали
08:25 24.11.2025
7 бомбата
08:26 24.11.2025
8 Цъцъ
08:26 24.11.2025
9 препис
08:27 24.11.2025
10 Факт
08:28 24.11.2025
11 Хаха
А що не снимат порно на български плаж,или трябва да е на нудистки плаж в България
Коментиран от #19
08:29 24.11.2025
12 Винкело
08:30 24.11.2025
13 Хаха
08:30 24.11.2025
14 Анонимен
08:31 24.11.2025
15 Ауууу,колко трогателно...!
Ама право е момето!
То не бе леене на пот,то не бе охкане и пъшкане...😉!
08:33 24.11.2025
16 Гонзовица
08:34 24.11.2025
17 Железото
08:36 24.11.2025
18 Трол
08:36 24.11.2025
19 Гост
До коментар #11 от "Хаха":Има и на български плаж с българки аматьорки,френска продукция с френски тапкачи,не си спомням името на филма
08:36 24.11.2025
20 Спиро
08:38 24.11.2025
21 Пич
Коментиран от #31
08:38 24.11.2025
22 оценка
08:40 24.11.2025
23 Ето, това
08:43 24.11.2025
24 Николай
08:45 24.11.2025
25 Асена василева
08:48 24.11.2025
26 Германец
08:48 24.11.2025
27 Ивелин Михайлов
Коментиран от #28
08:49 24.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Холивуд бате
09:02 24.11.2025
30 Гост
09:08 24.11.2025
31 бай Митко
До коментар #21 от "Пич":Ние от 36-години се прочуваме ...! Така ни клатят и наши и чужди, че много скоро ще се разпльокаме като презрели круши! С благодарност към наложената ни американски модел демокрация, че поне се видяхме що за племе сме, що за стока сме - за нищо не ставаме!
Коментиран от #35
09:15 24.11.2025
32 123456
09:19 24.11.2025
33 фен
09:24 24.11.2025
34 дядото
09:24 24.11.2025
35 Пич
До коментар #31 от "бай Митко":Порното не е случайно ! Съсипва сексуалността на мъжете , и ги превръща в пристрастени лъскачи!
09:45 24.11.2025
36 афк
09:56 24.11.2025
37 гордост
А номинация за най-много кавала на някоя магистрала ше има ли?
Копаете дъното.
09:57 24.11.2025
38 Тома
10:01 24.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Летописец
Коментиран от #45
10:17 24.11.2025
41 Сск
10:27 24.11.2025
42 Абе да
11:47 24.11.2025
43 дрт прч
12:05 24.11.2025
44 На Дедо
12:24 24.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.