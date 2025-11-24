Диана Габровска с номинация за "Порно Оскарите"

България отбелязва нов престижен международен момент – този път в индустрията за възрастни. Диана Габровска е първата българка, официално номинирана за наградите AVN Awards, известни още като „Порно Оскарите“, пише "България Днес", цитиран от marica.bg.

Тя получава номинация в категория „Най-добра международна групова секс сцена“ за участие в продукция, заснета на уединен гръцки плаж. Любопитен момент от снимачния процес се превръща в международна сензация, след като служители на реда се натъкват на снимачния екип, а впоследствие се снимат с актрисата за спомен.

„Изпитвам огромна еуфория. Да видя името си редом до най-известните изпълнители в света е огромно признание за труда ми.“, споделя Габровска.

Наградите ще бъдат връчени на 24-ти януари в Лас Вегас.