Истината за скандала между Джей Зи и сестрата на Бионсе излезе наяве 11 години по-късно

Модният дизайнер Оскар Г. Лопес, създал черната дантелена рокля на Рейчъл Рой за Met Gala през 2014 г., твърди, че именно комплимент, отправен от Джей Зи към дизайнерката по време на събитието, е станал повод за скандала със Соланж Ноулс, предава Vesti.bg.

„Мисля, че Джей Зи просто направи комплимент за роклята ѝ, а сестрата на Бионсе го е приела като неуместно. Така се е стигнало до цялата драма“, разказва 52-годишният Лопес пред Daily Mail.

Малко след това в интернет се появиха кадри от охранителна камера в хотел Standard в Ню Йорк, на които се вижда как Соланж напада Джей Зи – замахва и го рита след афтърпартито в Boom Boom Room. Видеото моментално обиколи света.

Според информация на Page Six, Соланж е била във видимо нетрезво състояние и е влязла в конфликт с Рой още при пристигането в хотела, макар точната причина за разправията да остане неясна.

Инцидентът бързо се превърна в световна сензация и неочаквано постави във фокуса и самата рокля на Рейчъл Рой. „Роклята буквално беше навсякъде по новините. Беше сюрреалистично“, спомня си Лопес.

Дизайнерът описва Рой като изключително мила и допълва, че тя е закъсняла за гала вечерта и е пропуснала червения килим, което означавало, че първоначално роклята почти не е получила внимание. Това се променя едва по-късно, когато избухва скандалът в асансьора.

По повод слуховете, че Рейчъл Рой е имала афера с Джей Зи, Лопес ги нарича „абсурдни“. Той подчертава, че по онова време Рой е била омъжена за Деймън Даш – дългогодишен творчески партньор на рапъра.

Самата Рой започва кариерата си като стажант в Rocawear – модния бранд, създаден от Джей Зи и Даш – преди да стане креативен директор на дамските и детските линии.

Миналите изневери на Джей Зи неведнъж са били загатвани и в неговата, и в музиката на Бионсе. През 2016 г. тя нарича любовницата му „Беки с хубавата коса“ в песента „Sorry“. Часове след премиерата Рой публикува провокативен пост в Instagram с намек: „Хубавата коса не се интересува“, който по-късно обяснява като „погрешно интерпретиран“.

Година по-късно Джей Зи публично признава изневярата си в песента „Family Feud“.

Що се отнася до конфликта със Соланж, двамата публикуват общо изявление малко след случката, в което заявяват, че са се извинили взаимно и са оставили случилото се зад гърба си, продължавайки напред като семейство.

