Ричард Гиър обясни защо е получил забрана за наградите „Оскар“

В продължение на години Ричард Гиър отсъстваше от сцената на най-голямата нощ в Холивуд, пише tialoto.bg.

Звездата от „Хубава жена“ беше изгонен от наградите на Академията, защото се отклони от сценария по време на церемонията през 1993 година. Сега, повече от три десетилетия по-късно, той наруши мълчанието си за момента, в който е изключен от списъка с водещи на наградите.

На 65-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, Гиър се появява на сцената, за да връчи статуетката за най-добра художествена режисура. По време на краткото си изказване зад микрофона, той прави коментар за Китай и „ужасяващата ситуация с човешките права“, развиваща се в Тибет по онова време.

Както се вижда във видеоклип, качен в официалния канал на наградите „Оскар“ в YouTube, неговата импровизация получава аплодисменти от публиката в залата, но не е одобрена от организаторите. В крайна сметка Академията изключи актьора от списъка си с гости за церемонията в продължение на няколко години.

Ето всичко, което трябва да знаете за това защо коментарите на Ричард Гиър му донесоха забрана от Академията и какво казва той за последиците от речта си.

Гиър беше отстранен от Оскарите заради изненадващ коментар, който направи докато връчва наградата за най-добра режисура на 29 март 1993 година.

Преди да изброи номинираните в категорията, звездата от „Първичен страх“ коментира как 1 милиард души по света гледат телевизионното предаване и се поинтересува дали всъщност то се гледа и в Китай.

„Първата мисъл, която ми хрумна, беше: Чудя се дали Дън Сяопин всъщност гледа това в момента с децата и внуците си, и със знанието за ужасяващата, ужасяваща ситуация с човешките права в Китай. Не само спрямо собствения му народ, но и спрямо Тибет“, каза Гиър, който е отявлен защитник на свободата на Тибет.

„Ако можеше да се случи нещо чудотворно и наистина нещо като на филм, където всички ние бихме могли да изпратим любов и истина, и някакъв вид здрав разум на Дън Сяопин точно сега в Пекин, той ще прибере войските си, ще отведе китайците от Тибет и ще позволи на тези хора да живеят отново като свободни и независими“, продължава актьорът.

Публиката аплодира думите, но малко след това Боб Реме, тогавашният президент на Академията за филмови изкуства и науки, каза, че церемонията по награждаването е „за филми, за работата на хората в киното, за забавление“.

„Не би трябвало да става дума за политически дейности по света (без значение) колко индивидуално може да подкрепим някоя от тези каузи“, казва той, цитиран от Los Angeles Times.

Гил Кейтс, тогавашният продуцент на церемонията, беше цитиран да казва „Някой интересува ли се от коментарите на Ричард Гиър за Китай? Това е арогантно“.

Гиър се завърна на сцената на Оскарите едва на 24 февруари 2013 година – близо 20 години след като направи своя непланиран коментар.

През тези години той се появи във филмовия мюзикъл „Чикаго“, който спечели множество Оскари, включително за най-добър филм.

На 85-ата церемония по връчване на наградите на Академията, Гиър се появи със своите колежки от „Чикаго“ Куин Латифа, Рене Зелуегър и Катрин Зита-Джоунс, за да представят наградата за най-добра оригинална музика и най-добра оригинална песен.

„Очевидно съм реабилитиран. Изглежда, че ако останеш достатъчно дълго, забравят, че са те забравили“, каза той пред HuffPost UK същата година.

В интервю за Variety през този декември актьорът наруши мълчанието си относно близо 20-годишната забрана, разкривайки, че не е приел нещата особено лично.

„Не мислех, че в ситуацията има лоши хора. Правя това, което правя, и със сигурност не искам да навредя на някого. Искам да навредя на гнева. Искам да навредя на изключването. Искам да навредя на нарушенията на човешките права“, казва Гиър.

„Но се опитвам да остана възможно най-близо до това, от което идва Негово Светейшество“, продължи той, визирайки дългогодишния си приятел Далай Лама. „Че всеки може да бъде изкупен и в крайна сметка всеки трябва да бъде опростен или никой от нас няма да бъде. Така че, в този смисъл, не го приемам лично“.

Ричард Гиър се е появявал в няколко филма, носители на „Оскар“, но самият той никога не е получавал номинация от Академията.