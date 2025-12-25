Новини
Обявиха подкрепения от Тръмп консерватор Насри Асфура за победител в изборите за президент на Хондурас

25 Декември, 2025 03:28, обновена 25 Декември, 2025 03:32 421 0

Официалните резултати се забавиха заради технически проблеми и обвинения в манипулиране на вота от 30 ноември

Обявиха подкрепения от Тръмп консерватор Насри Асфура за победител в изборите за президент на Хондурас - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Подкрепеният от американския държавен глава Доналд Тръмп консерватор Насри Асфура бе обявен за победител в спорните президентски избори в Хондурас, произведени на 30 ноември, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на централната избирателна комисия на страната.

Официалните резултати се забавиха заради технически проблеми и обвинения в манипулиране на вота, уточнява световната агенция.

Избирателната комисия обяви, че кандидатът на Националната партия (НП) Асфура печели 40,3 процента от гласовете, докато опонентът му от десноцентристката Либерална партия Салвадор Насралла е събрал 39,5%. Резултатите са били толкова изравнени, а системата за отчитане на гласовете - толкова хаотична, че вотът на стотици хиляди гласоподаватели в 15% от списъците е трябвало да бъде преброен на ръка, отбелязва Ройтерс.

След обявяването на официалните резултати правителството на американския президент Тръмп призова всички партии в Хондурас да приемат изхода на изборната надпревара.

"САЩ призовават всички партии да уважат потвърдените резултати, за да могат институциите в Хондурас бързо да осигурят мирно предаване на властта на новоизбрания Насри Асфура", гласи изявление на американския държавен секретар Марко Рубио, цитирано от Ройтерс.


Хондурас
