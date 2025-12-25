Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун инспектира тест на ракета и работа по атомна подводница

25 Декември, 2025 04:33, обновена 25 Декември, 2025 03:37 408 4

Лидерът на Северна Корея получи новогодишен поздрав от Путин

Ким Чен-ун инспектира тест на ракета и работа по атомна подводница - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е инспектирал вчера пробно изстрелване на ракета земя-въздух с голям обсег от установка близо до източния бряг на страната, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на държавната новинарска агенция на КНДР - КЦТА.

Той е проверил и как върви работата по конструирането на 8700-тонна атомна подводница, от която може да се изстрелват ракети земя-въздух, добави агенцията.

При наблюдаваното от Ким изпитание, с което трябва да се оцени резултатът от стратегическата технология на страната за разработване на нов тип ракета за голяма надморска височина, са унищожени въздушни цели на разстояние от 200 километра, уточнява КЦТА.

Севернокорейската агенция не уточнява кога и къде лидерът е направил инспекцията си на подводницата. Проектът за нейното конструиране е част от усилията на управляващата Корейска трудова партия да модернизира военноморския флот на страната - една от петте основни точки в партийната политика за укрепване на отбранителните способности.

КЦТА цитира Ким Чен-ун да казва, че всестранното развитие на ядрените способности и модернизацията на военноморските сили са от съществено значение и са неизбежни, тъй като "светът сега в никакъв случай не е мирен“.

Той заявява и че планът на Южна Корея за разработване на атомна подводница, съгласуван с Вашингтон, ще повиши допълнително напрежението на Корейския полуостров и представлява риск за националната сигурност, което изисква от него да предприеме действия.

КЦТА предаде днес и че президентът на Русия Владимир Путин е изпратил на 18 декември новогодишен поздрав на Ким.

Според Путин 2025 година има "особено значение" за отношенията между Москва и Пхенян. В посланието се казва, че "героичното" участие на севернокорейските военнослужещи в сраженията с украинските войски в руската Курска област "ясно са доказали нерушимата дружба" между двете страни, посочва КЦТА.


Северна Корея
  • 1 голям смях

    1 0 Отговор
    важното е че ние БЪЛГАРИТЕ от както сме в нато имаме вече две надуваеми гумени лодки с коити ще бием лошите руснацци

    03:39 25.12.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Червената Шапчица отива при баба си и шепнешком и казва:
    - Бабо! В леглото ти лежи Страшния Сив Вълк!
    - За някои е Страшния Вълк миличко, а за други просто Вальо.

    03:41 25.12.2025

  • 3 паметник на ТАТО във всеки град

    0 0 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    03:42 25.12.2025

  • 4 Бих казал…

    1 0 Отговор
    Евалата!!! Няма Бъдни вечер, Коледа и други БЕЗсмислени празници вдъхващи и най малка надежда..

    03:44 25.12.2025

Новини по държави:
