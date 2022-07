Най-старата панда в Мексико почина на рождения си ден

Шуан Шуан, най-старата панда в Мексико умря на 35 години в зоологическата градина Чапултепек в столицата, съобщи АП, цитира БТА.



Причината за смъртта не се посочва.



Обичайната продължителност на живота на пандите на свобода е 15 години. Шуан Шуан е починала точно на 35-ия си рожден ден, но преди това се е почерпила с торта от фурми и ябълки - любимата ѝ храна.



Тя е родена през 1987 г. и е една от най-възрастните в света, живели извън характерния си хабитат в Китай.

Shuan Shuan, the oldest #panda in #Mexico, has died at the age of 35. Mexico City’s Environment Department said the panda died at the Chapultepec Zoo in the capital.



Read more: https://t.co/jg0UMGpB6t pic.twitter.com/NEwm6ttulI