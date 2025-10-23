11-годишен умря в адски мъки след ухапване на змия, баща му го взел за пиян

В Австралия момче почина от рядко усложнение след ухапване от отровна змия, предаде abc.net.au.

11-годишният Тристиан Джеймс Фрам карал косачка за трева из двора. Малко по-късно баща му, Керод Фрам, го намерил да лежи на земята със силни болки в стомаха. Керод прегледал сина си и не забелязал нищо подозрително. След това сбъркал симптомите на Тристиан с интоксикация, мислейки, че е откраднал бърбън и се е напил.

Керод казал на сина си да поспи, но момчето не могло да заспи дълго време: повръщало няколко часа и продължило да се оплаква от силна болка. На следващата сутрин баща му намерил Тристиан безжизнен в двора. Оказало се, че момчето е страдало от отравяне със змийска отрова през цялото време. Керод не успял да разбере това и с несправедливите си обвинения убил сина си.

Съдебномедицинска експертиза установила, че Тристиан е бил жертва на кафява змия. Той е починал поради обилно кървене от ухапването. Вероятността за такъв изход от нападение на кафява змия е само 3%.

Полицията първоначално повдигнала обвинения срещу Керод. Местният съдебен лекар обаче отбелязал, че симптомите са твърде нетипични, за да е могъл мъжът да предположи какво се е случило със сина му. Обвиненията били свалени.