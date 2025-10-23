Новини
11-годишен умря в адски мъки след ухапване на змия, баща му го взел за пиян

23 Октомври, 2025 13:14 2 088 9

  • ухапване-
  • змия-
  • бърбън-
  • отравяне-
  • умря-
  • австралия-
  • пиян-
  • тристиан джеймс фрам

Той е починал поради обилно кървене от ухапването. Вероятността за такъв изход от нападение на кафява змия е само 3%

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

В Австралия момче почина от рядко усложнение след ухапване от отровна змия, предаде abc.net.au.

11-годишният Тристиан Джеймс Фрам карал косачка за трева из двора. Малко по-късно баща му, Керод Фрам, го намерил да лежи на земята със силни болки в стомаха. Керод прегледал сина си и не забелязал нищо подозрително. След това сбъркал симптомите на Тристиан с интоксикация, мислейки, че е откраднал бърбън и се е напил.

Керод казал на сина си да поспи, но момчето не могло да заспи дълго време: повръщало няколко часа и продължило да се оплаква от силна болка. На следващата сутрин баща му намерил Тристиан безжизнен в двора. Оказало се, че момчето е страдало от отравяне със змийска отрова през цялото време. Керод не успял да разбере това и с несправедливите си обвинения убил сина си.

Съдебномедицинска експертиза установила, че Тристиан е бил жертва на кафява змия. Той е починал поради обилно кървене от ухапването. Вероятността за такъв изход от нападение на кафява змия е само 3%.

Полицията първоначално повдигнала обвинения срещу Керод. Местният съдебен лекар обаче отбелязал, че симптомите са твърде нетипични, за да е могъл мъжът да предположи какво се е случило със сина му. Обвиненията били свалени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор
    Ели , той ли е ухапал змията
    или ТИ си НЕграмотна ❗

    13:18 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 неграмотни родители

    4 2 Отговор
    мъртви деца

    13:25 23.10.2025

  • 4 Руснаков

    5 2 Отговор
    Бащата ще страда цял живот,има лекари,има бърза помощ....какво да го коментираш този родител....силна дума за него..

    13:43 23.10.2025

  • 5 глоги

    2 2 Отговор
    след ухапване ОТ змия,баща му го е помислил,че е пиян.

    Коментиран от #6

    13:45 23.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "глоги":

    Тизи път си прав 👏👏👏

    Коментиран от #9

    13:49 23.10.2025

  • 7 Дина

    4 0 Отговор
    Моето дете на годинка беше ухапано от пепелянкаКогато изрева,видях на коляното издълбани два зъба.Добре,че предния ден я видях как се скри в камъните.Веднага линейка и бърза помощ я спасиха.

    13:52 23.10.2025

  • 8 Според статията

    5 0 Отговор
    детето реално е починало от кръвозагуба, поне аз така го разбирам. Потърсих колко кръвозагуба е фатална и горе-долу колко кръв има в тялото си дете на 11 години. Излиза, че е загубило над литър кръв, със сигурност над две банки кръв. Някак не знам как някой няма да види следи от литър кръв около детето си, дори и да се е движело насам-натам. Още по-малко да се обърка, че това било напиване. Или нещо статията е странно написана, или преводът куца, ама нещо не е сбъркано.

    14:10 23.10.2025

  • 9 00014

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А тези, които са сложили минусите? Сигурно са кандидат журналисти.

    14:31 23.10.2025