Телескопът "Джеймс Уеб" откри най-отдалечената галактика във Вселената (СНИМКИ)

Астрономите, използващи новоизградения космически телескоп "Джеймс Уеб" (JWST), обявиха откриването на най-отдалечената галактика досега.

Подобно нещо вече се е случвало два пъти тази година. През април астрономите обявиха, че са наблюдавали галактика в момент от време, само 330 милиона години след Големия взрив. Миналия месец, в други данни от JWST, беше открита друга в момент 300 милиона години след Големия взрив, припомня БГНЕС.

Новият рекордьор обаче е умопомрачителен. Открит в мрака на ранната Вселена, той представлява момент само 235 млн. години след Големия взрив... на практика едно космическо мигване на окото в контекста на 13,8 млрд.-годишната възраст на Вселената.

Откриването на галактиката-кандидат, наречена CEERS-93316, бележи началото на нещо прекрасно: "Джеймс Уеб" е на път да отвори широко ранната Вселена, давайки ни безпрецедентен поглед към тъмните и загадъчни области в началото на всичко.

JWST breaks the record again! THE MOST DISTANT GALAXY FOUND!

The findings suggest the galaxy,known as CEERS-93316, existed just 235 million years after the Big Bang.

It is approximately 35 billion light-years from Earth.

