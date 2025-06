Телескопът Джеймс Уеб откри първата си екзопланета (СНИМКИ)

Учени потвърдиха съществуването на екзопланета – планета, която обикаля около друга звезда – чрез наблюдения с космическия телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА за първи път. Планетата, официално обозначена като LHS 475 b, е почти идентична по размер със Земята, с диаметър, равняващ се на 99% от земния. Изследователският екип се ръководи от Кевин Стивънсън и Джейкъб Лъстиг-Яегер от Лабораторията по приложна физика към университета „Джонс Хопкинс“ в Лоръл, Мериленд.

Екипът избира да наблюдава този обект с телескопа „Уеб“ след задълбочен анализ на данни от спътника TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) на НАСА, който първи дава индикации за наличие на планета. С помощта на близко-инфрачервения спектрограф (NIRSpec) на „Уеб“ планетата е отчетливо засечена само с две наблюдения на транзита ѝ.

„Няма съмнение, че планетата е там. Данните на ‘Уеб’ са категорични“, коментира Лъстиг-Яегер. „Впечатляващо е и че тя е малка, скалиста планета“, добавя Стивънсън.

