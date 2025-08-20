Телескопът "Джеймс Уеб" откри нова луна

Телескопът на НАСА „Джеймс Уеб“ регистрира нов малък спътник на Уран – откритие, което разширява познанията ни за сложната система от луни на планетата. По данни на НАСА луната е с диаметър около десет километра и обикаля планетата по почти кръгова орбита.

Новата луна, временно обозначена като S/2025 U1, е заснета за първи път на 2 февруари тази година, когато екип, ръководен от д-р Мариам Ел Муатамид от Southwest Research Institute, използва инфрачервената камера NIRCam на телескопа за серия от дълги експозиции. На изображенията се откроява слаб светлинен сигнал, който впоследствие е потвърден като реален обект.

🆕 Uranus has a new moon! 🌕



Meet S/2025 U1, discovered in images taken by Webb’s Near-Infrared Camera.



Read more: https://t.co/XTSIWI2dZS 1/3 pic.twitter.com/PCjSCBUFkm — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) August 19, 2025

Това е особено значим момент, тъй като спътник с подобни размери лесно се изплъзва от наблюдение. Дори апаратът „Вояджър 2“, който премина покрай Уран през 1986 г., не е успял да го улови. Сегашното откритие показва колко голяма е ролята на новите поколения телескопи и техните прецизни инструменти в разширяването на границите на астрономията.

S/2025 U1 се намира в орбиталната зона между вече познатите луни Офелия и Бианка и се движи синхронно с екваториалната равнина на планетата. Периодът му на обикаляне е малко под половин земно денонощие. Характеристиките на орбитата подсказват, че вероятно е формирана в ранната история на системата, а не е уловен впоследствие астероид.

С новото попълнение броят на известните спътници на Уран нараства до 29. Всички носят имена на персонажи от Шекспир и Александър Поуп, традиция, която се очаква да бъде продължена и при предстоящото кръщаване на S/2025 U1 от Международния астрономически съюз.

„Това е малка луна, но важно откритие“, отбелязва Ел Муатамид. По думите ѝ, дори миниатюрните спътници могат да дадат ценна информация за динамиката и еволюцията на системата около Уран. Други учени, включително специалисти от Института SETI, смятат, че това е знак за съществуването на още неоткрити луни и настояват за по-широки наблюдения с „Джеймс Уеб“.

Откритието идва в момент, когато научната общност все по-настойчиво настоява за нова мисия до Уран – планета, която досега е била подробно изследвана само веднъж, при прелитането на „Вояджър 2“. Новата луна подсилва аргумента, че системата на Уран все още крие неизвестни и може да се окаже ключ към разбирането на формирането на ледовите гиганти в Слънчевата система.