Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

1 Октомври, 2022 06:34, обновена 30 Септември, 2025 21:02 20 194 18

Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

Православната църква чества Покров на Пресвета Богородица, Св. ап. Ананий, Преп. Роман Сладкопевец, Преп. Йоан Кукузел

Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито! - 1
Снимка: БНР
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На днешния ден православната църква чества Покров на Пресвета Богородица, Св. ап. Ананий, Преп. Роман Сладкопевец, Преп. Йоан Кукузел.

Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) е народен и православен празник. В традицията на Църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата във Валхерна през 10 век.

Градът бил заплашен от нападение на сарацините. Събрали се били за молитва огромно множество хора и единият от тях, свети Андрей Юродиви, видял Богородица да разстила покривалото (покрова) си над присъстващите в знак на защита.

Предполага се, че празникът е честван от гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен или забранен. В Киевска Рус той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато князът построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен.

От Руската църква празникът е заимстван в Българската църква през 19 век. По новия стил този празник се празнува на 1 октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица.

Този ден е едно от реалните доказателства, че след своето успение – физическа смърт, Божията майка продължава да се застъпва и да се моли за хората, а също така да ни помага винаги, когато това е възможно. Текст на притчата:

„На 1 октомври 910 г. арабите нахлули във Византия по времето на Лъв Мъдри. В храма във Влахерна, където се пазела безценна християнска светиня – една от дрехите на Пресвета Богородица, се събрали много вярващи, за да молят Господ за защита.

Сред вярващите в храма били Св. Андрей Юродиви и неговият ученик Епифаний. Около 10 часа вечерта Св. Андрей Юродиви вдигнал глава към купола на църквата и останал изумен от гледката. Във въздуха била Пресвета Богородица, заобиколена от ангели, апостоли и пророци. Божията майка коленичила и се помолила на Иисус Христос, след което станала права. Свалила връхната си дреха – омофор и с нея покрила вярващите.

Св. Андрей Юродиви запитал своя ученик дали вижда Божията майка, а той потвърдил. Арабите били отблъснати от града. Населението било спасено, а всички научили, че именно Пресвета Богородица ги е спасила.

В знак на благодарност към защитата на Божията майка, църквата определила този ден като важен християнски празник, наречен покров – покровителство и заради начина, по който Дева Мария спасила молещите се”.

В повечето славянски езици думата "покров" означава едновременно "покривало" и "защита".

На този ден имен ден празнуват: Анани и Анания.


  • 1 Име

    32 6 Отговор
    На колене пред Света Богородица и нейния покров!!! И с Бог напред да вървим! Амин!

    06:43 01.10.2022

  • 2 Хахаха

    17 8 Отговор
    Пълни глупости пишете. Българската църква да взима нещо от руската !
    Българската църква е основала руската и само е давара.
    Първият патриарх на руската църква е бългъринът Киприан !
    БПЦ е на 1140 години, а РПЦ преко сили е на 550 г.

    07:24 01.10.2022

  • 3 Някои си

    31 2 Отговор
    мислят, че ще живеят вечно и трупат, крадени, пари за два живота. Само, че си правят сметка без кръчмаря. Когато се самозабравиш и си мислиш, че си голямата работа има кой да ти припомни, че си само шепа пепел.

    08:42 01.10.2022

  • 4 Да, разбира се

    12 2 Отговор
    История и църква, винаги са,, ръка за ръка,, но тези които пишете много исторически данни, няма кой да ви ги разбере тук, така пишете все едно ще се явявате на изпит, пред,, ректор,, нямам предвид в момента, автора..!

    08:57 01.10.2022

  • 5 Имах съученик

    4 2 Отговор
    Анани.Той почина,Бог да го прости!

    Коментиран от #8

    10:03 01.10.2023

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 5 Отговор
    Поредните религиозни и църковни глупости.

    06:52 01.10.2024

  • 7 Сатана

    5 5 Отговор
    Аз разбрах ,че покривка и покрив също имат ПРАЗНИК. А наздраве 🍺🍺🍺🍺🥓🥓🥓🥓🥓 поредната църковна измислица .

    07:43 01.10.2024

  • 8 Хейт

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Имах съученик":

    Аууууу нима брейййййййййййййййй

    07:43 01.10.2024

  • 9 Мъдрият

    13 4 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    Нека Пресвета Богородица ни пази, помага, подкрепя и закриля, и да бъде ходатайка и застъпница за нас пред Бога!
    И да ни запазва под своя честен покров! Амин!

    Коментиран от #12, #13, #16

    08:19 01.10.2024

  • 11 Йоан Кукузел

    4 4 Отговор
    Честито и на всички кукундрели

    Коментиран от #17

    09:35 01.10.2024

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Знаеш ли ,че са намерили светия граал тези дни в пустинята . И пъпната връв на Исус .

    11:51 01.10.2024

  • 13 Гост666

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Още ли вярваш в приказки и легенди за истински хора . Който после някой решил ,че трябва да са светци.

    Коментиран от #14

    11:53 01.10.2024

  • 14 ооооо

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост666":

    я не вервам че могат се наранят повече от двама души съ две риби и един хлеб. Ама ако не вярваме на това, сме лошите ора, невежи богохулници

    14:13 01.10.2024

  • 15 Име

    2 0 Отговор
    Защо има коментари от 2022 г. и 2023 г.!?

    15:11 01.10.2024

  • 16 българин 777

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    на баба ти ананата секто

    15:45 01.10.2024

  • 17 ЕЛЛИН

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Йоан Кукузел":

    Преподобният Йоан Кукузел е бил бедно ,но будно и умно дете . Често децата , които са играели с него му се подигравали , че ядял само боб и зеле . На гръцки език кукия ке зелия , и като го видели го наричали с този прякор в последствие станал име . Хайде със здраве !

    16:55 01.10.2024

