Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

На днешния ден православната църква чества Покров на Пресвета Богородица, Св. ап. Ананий, Преп. Роман Сладкопевец, Преп. Йоан Кукузел.
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) е народен и православен празник. В традицията на Църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата във Валхерна през 10 век.
Градът бил заплашен от нападение на сарацините. Събрали се били за молитва огромно множество хора и единият от тях, свети Андрей Юродиви, видял Богородица да разстила покривалото (покрова) си над присъстващите в знак на защита.
Предполага се, че празникът е честван от гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен или забранен. В Киевска Рус той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато князът построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен.
От Руската църква празникът е заимстван в Българската църква през 19 век. По новия стил този празник се празнува на 1 октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица.
Този ден е едно от реалните доказателства, че след своето успение – физическа смърт, Божията майка продължава да се застъпва и да се моли за хората, а също така да ни помага винаги, когато това е възможно. Текст на притчата:
„На 1 октомври 910 г. арабите нахлули във Византия по времето на Лъв Мъдри. В храма във Влахерна, където се пазела безценна християнска светиня – една от дрехите на Пресвета Богородица, се събрали много вярващи, за да молят Господ за защита.
Сред вярващите в храма били Св. Андрей Юродиви и неговият ученик Епифаний. Около 10 часа вечерта Св. Андрей Юродиви вдигнал глава към купола на църквата и останал изумен от гледката. Във въздуха била Пресвета Богородица, заобиколена от ангели, апостоли и пророци. Божията майка коленичила и се помолила на Иисус Христос, след което станала права. Свалила връхната си дреха – омофор и с нея покрила вярващите.
Св. Андрей Юродиви запитал своя ученик дали вижда Божията майка, а той потвърдил. Арабите били отблъснати от града. Населението било спасено, а всички научили, че именно Пресвета Богородица ги е спасила.
В знак на благодарност към защитата на Божията майка, църквата определила този ден като важен християнски празник, наречен покров – покровителство и заради начина, по който Дева Мария спасила молещите се”.
В повечето славянски езици думата "покров" означава едновременно "покривало" и "защита".
На този ден имен ден празнуват: Анани и Анания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
06:43 01.10.2022
2 Хахаха
Българската църква е основала руската и само е давара.
Първият патриарх на руската църква е бългъринът Киприан !
БПЦ е на 1140 години, а РПЦ преко сили е на 550 г.
07:24 01.10.2022
3 Някои си
08:42 01.10.2022
4 Да, разбира се
08:57 01.10.2022
5 Имах съученик
Коментиран от #8
10:03 01.10.2023
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
06:52 01.10.2024
7 Сатана
07:43 01.10.2024
8 Хейт
До коментар #5 от "Имах съученик":Аууууу нима брейййййййййййййййй
07:43 01.10.2024
9 Мъдрият
Нека Пресвета Богородица ни пази, помага, подкрепя и закриля, и да бъде ходатайка и застъпница за нас пред Бога!
И да ни запазва под своя честен покров! Амин!
Коментиран от #12, #13, #16
08:19 01.10.2024
11 Йоан Кукузел
Коментиран от #17
09:35 01.10.2024
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #9 от "Мъдрият":Знаеш ли ,че са намерили светия граал тези дни в пустинята . И пъпната връв на Исус .
11:51 01.10.2024
13 Гост666
До коментар #9 от "Мъдрият":Още ли вярваш в приказки и легенди за истински хора . Който после някой решил ,че трябва да са светци.
Коментиран от #14
11:53 01.10.2024
14 ооооо
До коментар #13 от "Гост666":я не вервам че могат се наранят повече от двама души съ две риби и един хлеб. Ама ако не вярваме на това, сме лошите ора, невежи богохулници
14:13 01.10.2024
15 Име
15:11 01.10.2024
16 българин 777
До коментар #9 от "Мъдрият":на баба ти ананата секто
15:45 01.10.2024
17 ЕЛЛИН
До коментар #11 от "Йоан Кукузел":Преподобният Йоан Кукузел е бил бедно ,но будно и умно дете . Често децата , които са играели с него му се подигравали , че ядял само боб и зеле . На гръцки език кукия ке зелия , и като го видели го наричали с този прякор в последствие станал име . Хайде със здраве !
16:55 01.10.2024
