Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

На днешния ден православната църква чества Покров на Пресвета Богородица, Св. ап. Ананий, Преп. Роман Сладкопевец, Преп. Йоан Кукузел.

Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) е народен и православен празник. В традицията на Църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата във Валхерна през 10 век.

Градът бил заплашен от нападение на сарацините. Събрали се били за молитва огромно множество хора и единият от тях, свети Андрей Юродиви, видял Богородица да разстила покривалото (покрова) си над присъстващите в знак на защита.

Предполага се, че празникът е честван от гръцките православни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е забравен или забранен. В Киевска Рус той е въведен от киевския княз св. Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато князът построява една от най-красивите руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен.

От Руската църква празникът е заимстван в Българската църква през 19 век. По новия стил този празник се празнува на 1 октомври. Много православни църкви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица.

Този ден е едно от реалните доказателства, че след своето успение – физическа смърт, Божията майка продължава да се застъпва и да се моли за хората, а също така да ни помага винаги, когато това е възможно. Текст на притчата:

„На 1 октомври 910 г. арабите нахлули във Византия по времето на Лъв Мъдри. В храма във Влахерна, където се пазела безценна християнска светиня – една от дрехите на Пресвета Богородица, се събрали много вярващи, за да молят Господ за защита.

Сред вярващите в храма били Св. Андрей Юродиви и неговият ученик Епифаний. Около 10 часа вечерта Св. Андрей Юродиви вдигнал глава към купола на църквата и останал изумен от гледката. Във въздуха била Пресвета Богородица, заобиколена от ангели, апостоли и пророци. Божията майка коленичила и се помолила на Иисус Христос, след което станала права. Свалила връхната си дреха – омофор и с нея покрила вярващите.

Св. Андрей Юродиви запитал своя ученик дали вижда Божията майка, а той потвърдил. Арабите били отблъснати от града. Населението било спасено, а всички научили, че именно Пресвета Богородица ги е спасила.

В знак на благодарност към защитата на Божията майка, църквата определила този ден като важен християнски празник, наречен покров – покровителство и заради начина, по който Дева Мария спасила молещите се”.

В повечето славянски езици думата "покров" означава едновременно "покривало" и "защита".

На този ден имен ден празнуват: Анани и Анания.