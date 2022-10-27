Новини
Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито!

27 Октомври, 2022 06:01, обновена 26 Октомври, 2025 22:36

Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито!

Православната църква чества Свети мъченик Нестор. Имен ден празнува Нестор

Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито! - 1
Мишкин ден (Мишин ден, Нистор, Разпущене) - според една от легендите Св. Нестор промушил с копие корема на боеца Лий и оттам изскочили за първи път мишките. Друга легенда пък казва, че мишките се пръкнали на белия свят от самия дявол, когато влязъл в църква и помирисал тамян.

По традиция на този ден най-възрастната жена в къщата със затворени очи замазвала с кал или тор огнището и пода на зимника. Ритуално друга жена я питала "Какво правиш?", "Мажа очите и устата на мишките", отговаряла тя три пъти, като при всяка магия. На Мишкин ден жените не бивало да шият, за да не ядат мишките посевите с острите си зъби.

В някои краища на България на този празник се приготвя обредна пита за мишките. Още преди да бъде изпечена, я нашарвали с лапата на котката. Питата намазвали с мед и изяждали у дома, за да не ядат мишките хляба на хората. На други места пък, ако имало много мишки в селото, правили „Мишкина сватба” . В нея ритуално две жени (единствени с две еднакви имена в селото), улавяли мъжка и женска мишка, накичвали ги като младоженци и ги слагали завързани една за друга в кошница.

