Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито!

Мишкин ден (Мишин ден, Нистор, Разпущене) - според една от легендите Св. Нестор промушил с копие корема на боеца Лий и оттам изскочили за първи път мишките. Друга легенда пък казва, че мишките се пръкнали на белия свят от самия дявол, когато влязъл в църква и помирисал тамян.
По традиция на този ден най-възрастната жена в къщата със затворени очи замазвала с кал или тор огнището и пода на зимника. Ритуално друга жена я питала "Какво правиш?", "Мажа очите и устата на мишките", отговаряла тя три пъти, като при всяка магия. На Мишкин ден жените не бивало да шият, за да не ядат мишките посевите с острите си зъби.
В някои краища на България на този празник се приготвя обредна пита за мишките. Още преди да бъде изпечена, я нашарвали с лапата на котката. Питата намазвали с мед и изяждали у дома, за да не ядат мишките хляба на хората. На други места пък, ако имало много мишки в селото, правили „Мишкина сватба” . В нея ритуално две жени (единствени с две еднакви имена в селото), улавяли мъжка и женска мишка, накичвали ги като младоженци и ги слагали завързани една за друга в кошница.
Източник: manager.bg
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:14 19.10.2022
2 Днес е 19 октомври 2022
08:15 19.10.2022
3 ДА ИЗМЭТЕМ харвардския ГАЛОSHHH
08:15 19.10.2022
4 Новичок
08:15 19.10.2022
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Кой има имен ден днес, 27 октомври
08:15 19.10.2022
7 Лидер
08:17 19.10.2022
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Или вече пътувате времето
😀😀😀😀😀😀
08:19 19.10.2022
9 Този Тишо
08:20 19.10.2022
12 плюс минус
Щом е 27 октомври, 27 да е!
По този начин си пишете и новините.
Зеленски, та Зеленски!
Ама ние ви вярваме ли, вярваме!
- А когато сняг забръска,
що ще правиш ти зимъска?
- Ще поискам срам не срам,
аз от твойто житце сбрано.
— Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан!
08:27 19.10.2022
13 Радо
08:31 19.10.2022
14 Радо
08:46 19.10.2022
15 ДАНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЛЪЖИТЕ,С КОИТО НИ ЗАЛИВАТЕ!!!
08:51 19.10.2022
17 Ник
16:21 19.10.2022
18 люк
06:05 27.10.2022
19 ЧНГ
06:50 27.10.2022
23 Новичок
08:53 27.10.2022
24 Тишо
09:15 27.10.2022
25 Ха ха хи хи
Коментиран от #26
15:04 27.10.2023
26 Православна....
До коментар #25 от "Ха ха хи хи":Жална им майка.....🕕
15:37 27.10.2023
27 Да,
Това е моето право на легенда.
05:35 27.10.2024
28 Хах
07:04 27.10.2024
29 Ко речи?
07:27 27.10.2024
30 Абе
09:13 27.10.2024
31 Евгени от Алфапласт
05:49 27.10.2025