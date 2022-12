Защо Дрю Баримор ще остави децата си без подаръци за Коледа?

Дрю Баримор сподели подробности за семейния си живот. Актрисата каза, че не угажда на децата си с много или пък скъпи подаръци. Актрисата предпочита да привлича внимание у 10-годишната Олив и 8-годишната Франки по друг начин.

Така звездата от „Извънземното“ призна, че тази година децата ѝ ще останат без коледни подаръци. „Не им давам подаръци, които смятам за безполезни. Но им казвам: „Мисля, че ще запомним това място, снимки и преживявания. Това са нещата, които искам да ви дам“, сподели тя.

Баримор отбеляза, че дъщерите ѝ получават много неща през цялата година. „Не съм толкова странна и строга майка, която крещи на децата си: „Няма да получите подаръци! Просто чувствам, че спомените биха били по-добър подарък. Предпочитам да похарча пари за това, отколкото за къща за кукли или нещо подобно“, добави звездата.

