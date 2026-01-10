Децата на Анджелина Джоли не я оставят без надзор

Съдебната битка на холивудската актриса Анджелина Джоли с бившия ѝ съпруг Брад Пит се е отразила негативно на здравето ѝ. Radar Online съобщи, че децата на звездата напоследък наблюдават майка си 24/7 поради нейното състояние.

Вътрешен източник казал пред медията, че през 2021 г. Джоли е изпратила SMS на бизнес мениджъра си:

„Трябва да се отпусна. Честно казано, чувствам се сякаш се разболявам от тревога.“

Сега децата ѝ – 24-годишният Мадокс, 22-годишният Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан – са се съгласили никога да не оставят майка си съвсем сама, продължи източникът.

„Едното от тях винаги е там и си стои вкъщи с нея“, добави вътрешният източник.

Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и официално се разведоха през 2019 г., след което възникнаха спорове за попечителство и имущество. По време на брака им се родиха и бяха осиновени общо шест деца.