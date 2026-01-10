Децата на Анджелина Джоли не я оставят без надзор

Съдебната битка на холивудската актриса Анджелина Джоли с бившия ѝ съпруг Брад Пит се е отразила негативно на здравето ѝ. Radar Online съобщи, че децата на звездата напоследък наблюдават майка си 24/7 поради нейното състояние.
Вътрешен източник казал пред медията, че през 2021 г. Джоли е изпратила SMS на бизнес мениджъра си:
„Трябва да се отпусна. Честно казано, чувствам се сякаш се разболявам от тревога.“
Сега децата ѝ – 24-годишният Мадокс, 22-годишният Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан – са се съгласили никога да не оставят майка си съвсем сама, продължи източникът.
„Едното от тях винаги е там и си стои вкъщи с нея“, добави вътрешният източник.
Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и официално се разведоха през 2019 г., след което възникнаха спорове за попечителство и имущество. По време на брака им се родиха и бяха осиновени общо шест деца.
1 Факт
Коментиран от #2, #7
11:49 10.01.2026
2 Счетоводителя
До коментар #1 от "Факт":Докато има пари, съществува обич.
Коментиран от #3
11:51 10.01.2026
3 Анонимен
До коментар #2 от "Счетоводителя":Времето ще покаже!
Коментиран от #11
12:01 10.01.2026
4 Демек
Коментиран от #5, #8
12:02 10.01.2026
5 Факт
До коментар #4 от "Демек":Всеки с проблемите си!
12:11 10.01.2026
6 Тя, тая
12:33 10.01.2026
7 Фют
До коментар #1 от "Факт":Дано не визираш "You were loved" на Уитни Хюстън.
12:36 10.01.2026
8 Фют
До коментар #4 от "Демек":Тя нали си направи Джоли Ателиер. Едва ли й е много скучно и бедно.
12:44 10.01.2026
9 ВСЕКИ СИ ИМА ПАДЕНИЕ
12:44 10.01.2026
10 По-скоро
12:47 10.01.2026
11 Счетоводителя
До коментар #3 от "Анонимен":Говоря общо,не само за нея.Имаш ли пари, имаш и обич.
12:50 10.01.2026
12 МП4
12:59 10.01.2026
13 Разлика
13:10 10.01.2026