Кой има имен ден днес, 3 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 3 февруари 2026 г. Честито!

3 Февруари, 2023 05:00, обновена 2 Февруари, 2026 16:59 27 592 19

  • симеоновден-
  • имен ден-
  • църква

Отбелязваме Зимния Симеоновден

Кой има имен ден днес, 3 февруари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Според българските вярвания днес - 3 февруари, е зимният Симеоновден.

Зимният Симеоновден, както и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, младите невести и майките. По това какъв човек първи ще дойде в къщата се гадае какъв добитък ще се роди - мъжки или женски.

Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го наричат Симеон Бележник, защото бележи хората, оставя им рани и белези. Затова и поверието гласи, че не трябва да се хваща остър предмет днес.

Трети февруари е третият вълчи празник, тогава не се работи с вълна, не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците и да не нападат стадата.

В народната памет 1, 2 и 3 февруари се наричат Вълчи празници, Трифунци или Мратинци. Посветени са на вълка и се спазват редица ритуални обреди: жените не плетат, не предат, не тъкат, не перат. Спазват се и другите забрани, характерни за останалите Трифонци.
Вероятно празникът се е появил сравнително по-късно във фолклорната традиция, защото неговата обредност почти не може да се отдели от предхождащите го дни.

Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не "излезе берекетът от дома".

Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 11 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН

    11:37 03.02.2023

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    15 12 Отговор
    ЧИД на СИМЕОНКА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА от ГРАД ЛОМ

    11:38 03.02.2023

  • 3 ЕЛЛИН

    17 8 Отговор
    За пореден път представяте българина предимно като суеверен отколкото вярващ . Къде е логиката в горенаписаното , като се има в предвид , че назорееца Симеон взема в ръцете си самото въплътено Слово Божие - Господ Иисус Христос !? Как може да бъде Симеон Богоприемец определен , като причинител на рани и белези и хората носещи неговото име да празнуват “ в един от най - лошите дни “ ??? Нужна е проповед вместо народни суеверия !

    Коментиран от #16, #17

    06:55 03.02.2024

  • 4 Симон, Симана…

    7 13 Отговор
    Сульо, пульо, Генчо, Пенчо, Атанас и аз… и който се сетиш.

    Коментиран от #18

    09:18 03.02.2024

  • 6 Драсканици

    9 10 Отговор
    на кило. Тези истории за обичаи, обреди и мистика са чиста проба суета. В благовестията си пише в кого да вярваш и какво да правиш. Никакви обреди, ритуали, мистики и измишльотини. Никакви свещени камъни, никакви лечебни икони.
    Вяра само в Иисус, Богочовекът и Син на Бога, въплътил се в човешко тяло.

    Коментиран от #7, #15

    09:41 03.02.2024

  • 7 по добре ФЕНРИР

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Драсканици":

    отколкото овца божия

    10:08 03.02.2024

  • 8 какво е спасението

    3 13 Отговор
    Исус Христос е изкупува нашите дългове. Дълг, е това което трябва да платим на тези които сме убили и поробили в предишните си животи. Сатаната е този който иска дългът, упълномощен от пострадалите искащи мъст. Адът не е Господ. Адът това са другите. Исус ни защитава от дългове, а ние плащаме с прошка - отказваме се от отмъщение - от дълговете към нас. Земята е тъмницата в която се изплаща грехът - дългът. И страхът от страдание ни кара да лъжем - и още да грешим, и Адът расте. Страданието и истината избелват и смиряват, любовта дава разбиране и сближаване.

    Коментиран от #9

    12:21 03.02.2024

  • 10 Един

    5 3 Отговор
    Симо мадритския да почерпи.

    16:34 03.02.2024

  • 11 има ли русофили

    4 8 Отговор
    след вчерашния им празник 😉

    Коментиран от #12

    07:23 03.02.2025

  • 14 Поредните шаманизми

    4 1 Отговор
    Българите сме единствените езичници които се кръстят

    12:41 03.02.2025

  • 15 И ти май си объркан

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Драсканици":

    В кой сега да вярваме, в Исус, в баща му или в светият дух? Или и в тримата едновременно? Него ли да слушаме, който е казал "да нямаш други богове освен мене" или да не го слушаме и да вярваме в още двама трима?

    12:47 03.02.2025

  • 16 Тоя па

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЛЛИН":

    А бе, приятел, вземи се поинтересувай малко какво представлява "Светото писание", как е събрано в книга, как текстовете в нея са редактирани стотици пъти, как не са включени неудобните за Църквата евангелия и т.н. Ако го направиш, ще разбереш, че хората вярват в нещо, което е по-зле и от хорските поверия, защото в него няма и капчица истина. А пък хората все пак вярват в тази небивалица, защото "светото писание" е опит да се унифицират вярванията на хората от преди Христа и защото е по-лесно да управляваш масите, вярващи в един бог, отколкото в множество такива и поради тази причина въпросното "свето писание" е въплътило в себе си всички народни суеверия. Да не отваряме приказка и за това как тази религия е била наложена у нас и как вместо нея за малко не сме приели Исляма. Колко кръв се е проляла при налагането на Християнството и съответно колко кръв се е проляла след това при опита за налагане на Исляма.

    23:38 03.02.2025

  • 17 Тоя па

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЛЛИН":

    Та като цяло, всички религии си приличат по едно нещо - хората се учат да вярват в неща, които няма да им помогнат за нищо и само им вредят и разделят. За справка - всички войни между вярващи в този или онзи бог. Или всички кланета дори между иначе вярващи в един и същ бог. По-голям цинизъм от това няма. И изобщо, човечеството щеше да върви по-бързо към просперитет, ако не беше спъван от религиите. Земята била център на Вселената... Смях! А поповете навсякъде са едни и същи тарикати, без значение православни ли са или католици, протестанти и т.н. А народът ходи да им се кланя на тези клоуни, да им целува ръка... като сегашния министър Георг Георгиев, дето преди време целуваше ръка на Борисов. А тоя, последният, се гласи да става президент. Те това ще е вече дъното! Сахер, сахер си имам...

    23:49 03.02.2025

  • 18 С пожелание

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Симон, Симана…":

    ...и за много по-здрави на Симон Милков...

    05:41 03.02.2026

  • 19 Симо Мастиката

    0 0 Отговор
    Семейство Симпсън също празнуват днес.

    06:23 03.02.2026