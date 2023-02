Бионсе - рекордьор в историята на наградите "Грами"

Бионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами", като подобри 26-годишния рекорд, който досега държеше покойният унгарско-британски диригент Джордж Шолти, съобщи Associated Press, цитирана от БТА.

"Опитвам се да не съм прекалено емоционална", каза суперзвездата, докато съпругът ѝ Джей-Зи я аплодираше на крака. Певицата благодари на покойния си чичо, на родителите си, на Джей-Зи и на децата си за подкрепата. "Просто се опитвам да осъзная ставащото тази вечер. Искам да благодаря на Бог, затова че ме закриля. Благодаря ти, Боже", каза тя в емоционална реч на сцената.

Бионсе вече събра 32 награди, след като спечели за най-добра R&B песен за "Cuff It", запис на електронна денс музика за "Break My Soul", традиционно R&B изпълнение за "Plastic Off the Sofa" и приз за електронна денс музика за седмия си студиен албум "Renaissance", който е номиниран и за албум на годината.