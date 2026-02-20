Супермоделът Синди Крауфорд отбелязва 60-годишен юбилей

Синди Крауфорд – легендата на световната мода, която през последните четири десетилетия остава символ на стил, красота и успех – отбелязва своя 60-ти рожден ден на 20 февруари 2026 г.. Родена като Синтия Ан Крауфорд през 1966 г. в град ДеКалб, Илинойс, САЩ, тя започва пътя си от малък американски град към световни корици и модни ревюта.
От Илинойс до върха на модата
Синди е открита от фотограф още на 16-годишна възраст и скоростно преминава към професионален моделинг.
След първите си корици и работата с престижни модни агенции, тя се превръща в една от най-популярните супермодели на 80-те и 90-те години, чест гост на кориците на Vogue, Elle, Cosmopolitan и много други списания.
Характерна за нея е бенката над устните, която отначало някои искат да премахнат, но именно тя става нейна запазена марка и част от световната ѝ иконичност.
В кариерата си тя работи с водещи модни марки, включително Revlon, Pepsi, Versace, Escada, и участва в култовия видеоклип на Джордж Майкъл – „Freedom ’90“, заедно с други супермодели.
Личен живот и семейство
Синди е омъжена за предприемача и бивш модел Ранди Гербър от 1998 г. и има две деца: сина Пресли Уокър Гербър и дъщеря си Кая Джордан Гербър – която също е успешен модел.
През годините Синди преживява както големи успехи, така и лични трудности, включително загубата на брат си от левкемия в детството ѝ, което по-късно я мотивира да подкрепя благотворителни каузи, свързани с детско здравеопазване.
За да отбележи своя юбилей, Синди участва в ново видео за своята марка козметични продукти Meaningful Beauty, където показва емблематичен стил с електрическо пурпурна рокля и енергия, връщаща към нейния моден връх през 90-те години.
Крауфорд остава една от най-влиятелните фигури в историята на модата, чийто принос надхвърля обичайните рамки на моделството – от участия в документални проекти до вдъхновение за новото поколение модели и дизайнери.
