Новини
Любопитно »
Супермоделът Синди Крауфорд отбелязва 60-годишен юбилей

Супермоделът Синди Крауфорд отбелязва 60-годишен юбилей

20 Февруари, 2026 09:14 1 493 6

  • синди крауфорд-
  • рожден ден-
  • юбилей-
  • супермодел

Синди е открита от фотограф още на 16-годишна възраст и скоростно преминава към професионален моделинг

Супермоделът Синди Крауфорд отбелязва 60-годишен юбилей - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синди Крауфорд – легендата на световната мода, която през последните четири десетилетия остава символ на стил, красота и успех – отбелязва своя 60-ти рожден ден на 20 февруари 2026 г.. Родена като Синтия Ан Крауфорд през 1966 г. в град ДеКалб, Илинойс, САЩ, тя започва пътя си от малък американски град към световни корици и модни ревюта.

От Илинойс до върха на модата

Синди е открита от фотограф още на 16-годишна възраст и скоростно преминава към професионален моделинг.
След първите си корици и работата с престижни модни агенции, тя се превръща в една от най-популярните супермодели на 80-те и 90-те години, чест гост на кориците на Vogue, Elle, Cosmopolitan и много други списания.
Характерна за нея е бенката над устните, която отначало някои искат да премахнат, но именно тя става нейна запазена марка и част от световната ѝ иконичност.

В кариерата си тя работи с водещи модни марки, включително Revlon, Pepsi, Versace, Escada, и участва в култовия видеоклип на Джордж Майкъл – „Freedom ’90“, заедно с други супермодели.

Личен живот и семейство

Синди е омъжена за предприемача и бивш модел Ранди Гербър от 1998 г. и има две деца: сина Пресли Уокър Гербър и дъщеря си Кая Джордан Гербър – която също е успешен модел.

През годините Синди преживява както големи успехи, така и лични трудности, включително загубата на брат си от левкемия в детството ѝ, което по-късно я мотивира да подкрепя благотворителни каузи, свързани с детско здравеопазване.

За да отбележи своя юбилей, Синди участва в ново видео за своята марка козметични продукти Meaningful Beauty, където показва емблематичен стил с електрическо пурпурна рокля и енергия, връщаща към нейния моден връх през 90-те години.


Крауфорд остава една от най-влиятелните фигури в историята на модата, чийто принос надхвърля обичайните рамки на моделството – от участия в документални проекти до вдъхновение за новото поколение модели и дизайнери.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Набори няма ли за коментари, бе? Забравихте ли рекламата на Пепси. Класика в жанра.

    09:33 20.02.2026

  • 2 бушприт

    4 2 Отговор
    Супермоделката Синди Крауфорд вече е на 60 години,урраааааа!!!!!!!

    Коментиран от #3

    09:33 20.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Професори филолози хиляда пъти обясняваха на такива, като теб, че за професии може да се използва и мъжки и женски род. За някои се е утвърдило използваме на мъжки род, като : президентът, премиерът и т.н. От време оно в България се е приело на названието " супермоделът" за жени , като горната, за Клаудия Шифър и Хайди Клум. Други супермодели няма. Пропускам умишлено: Наоми Кембъл и Кейт Мос.

    09:42 20.02.2026

  • 4 Мимо

    8 0 Отговор
    За разлика от сегашните пластмасенярки и ботокси тогава си бяха истински жени, всяка със своя идентичност. А иначе - ЮБИЛЕЙ е само и единствено 50 (петдесет) годишнина, за всички останали се казва годишнина.

    09:49 20.02.2026

  • 5 123456

    4 0 Отговор
    Ейййй, израстнах с мечтата за Синди ! И ще остарея с нея ! Любимка! Да е жива и здрава!

    10:40 20.02.2026

  • 6 DW смърди

    0 0 Отговор
    С малко алкохол и бебешко олио става страхотен рожден ден с каката..
    По-добре късно, отколкото никога...

    12:43 20.02.2026