Отвяха 24-годишен световен рекорд в леката атлетика

20 Февруари, 2026 12:28 1 018 4

"Беше наистина забавно, очаквах това с нетърпение“, каза Ходжкинсън пред публиката, преди да седне в златен трон

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън от Великобритания подобри световния рекорд на 800 м в зала с почти една секунда, като постигна време от 1:54,87 минути по време на състезание в Лювен, Франция в четвъртък вечер.

Британката прати в историята почти 24-годишния световен рекорд от 1:55,82 минути, поставен от словенката Йоланда Чеплак на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Виена на 3 март през 2002 г. - деня, в който е родена Ходжкинсън.

"Беше наистина забавно, очаквах това с нетърпение“, каза Ходжкинсън пред публиката, преди да седне в златен трон.

Олимпийската шампионка загатна за възможностите си, след като постигна резултат от 1:56,33 минути, третият най-бърз резултат в историята на закрито – при дебюта си за сезона в квалификациите на британското първенство на закрито в Бирмингам в събота.

Кийли Ходжкинсън е първата жена в историята, която бяга под 1 минута и 55 секунди на 800 метра в зала.

Следващата голяма цел на британката е Световното първенство в зала в Торун (Полша) през март. След това вниманието ѝ ще се насочи към летния сезон, черешката на тортата на който ще бъде шампионата на Стария континент в Бирмингам през август.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 4 Отговор
    Като я гледам каква е якичка, доста други работи ще може да отвее...

    12:32 20.02.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Нормално, сега има по-модерни допинги и стимуланти и се зобят по-добре

    12:49 20.02.2026

  • 3 НЕЩО ДОПИНГ.......

    3 0 Отговор
    ИЛИ ИНГИЛИЗИН НЕ СЕ ПРОВЕРЯВА....

    13:37 20.02.2026

  • 4 Дидо VT

    0 0 Отговор
    Каква ли и е философската система?

    13:38 20.02.2026

