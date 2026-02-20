Новини
Трябва ли колата да работи на място сутрин? Експерти разкриват отговора

20 Февруари, 2026 12:22

Модерните автомобили се различават значително от тези произвеждани през миналия век

Трябва ли колата да работи на място сутрин? Експерти разкриват отговора - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вековният дебат за „сутрешното загряване” на двигателя среща нови отговори, които разделят автомобилните ентусиасти на две основни групи. Докато класическият автомобил на вашия дядо от 1978 година със сигурност се нуждае от пет минути работа на празен ход, за да не заглъхне на първия светофар, съвременният автомобилен пейзаж, управляван от впръскване на гориво и синтетична химия, се е променил. Американски експерт разкрива, че 20-минутната работа на празен ход пред дома ви е удоволствие за замръзналите ви пръсти, но не и за вътрешните части на двигателя.

В ерата на карбураторите, горивото и въздухът се смесваха механично. Студеният въздух е по-плътен, което означава, че студеният двигател се нуждае от богата смес (повече гориво, по-малко въздух), за да продължи да работи, което означава, че ако потеглите веднага, има вероятност колата да закъса и да спре.

Съвременните двигатели, обаче, използват електронно впръскване на гориво. Сензорите информират компютъра точно колко е студено и инжекторите се настройват в реално време. Въпреки това, когато оставите студен двигател на празен ход, той все още работи „богато“, за да компенсира лошата атомизация на горивото.

Макар да звучи противоречиво, внимателното шофиране е най-щадящият начин да загреете колата. Двигателят на празен ход генерира много малко топлина, което означава, че може да отнеме 15 минути, за да достигне работна температура в неподвижно състояние. Шофирането довежда двигателя до температура за част от времето, съкращавайки периода, в който маслото е гъсто и горивната смес е богата.

на празен ход загрява само блока на двигателя. Трансмисията, диференциалът и останалите елементи на колелата остават леденостудени, докато колата не започне да се движи. Внимателното шофиране гарантира, че цялата механична система достига работно състояние едновременно.

Съвременните синтетични масла (като 0W-20) са проектирани да текат почти мигновено, дори при температури под нулата. В рамките на 30 секунди след стартиране важните компоненти са смазани и готови за леки натоварвания.

Разбира се, има и фактор "зима“. Ако предното ви стъкло е покрито с 5 см лед, не трябва да потегляте на сляпо, за да не повредите все пак двигателя. Безопасността е по-важна от инженерството. При екстремно ниски температури, разумно е да оставите колата да работи 2–3 минути, за да се размрази стъклото и да се осигури 100% видимост.

Най-общият съвет, който можем да ви дадем е да стартирате колата си и да изчакате първоначалният висок празен ход да спадне (обикновено 15–30 секунди) и след това да потеглите, като поддържате ниски обороти и плавно натискане на педала на газта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аман

    26 3 Отговор
    ай стига с тези глупости

    12:24 20.02.2026

  • 2 от Германия

    19 2 Отговор
    Най-лесния начин в Германия да се разделите с 50 евро.

    Коментиран от #7, #13

    12:28 20.02.2026

  • 3 Ъхъъъ...

    6 2 Отговор
    Чл.181...ал.5 от ЗДДП! Глоба 100лв.

    Коментиран от #4

    12:30 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 антрашпиц

    8 11 Отговор
    Аз лично оставям моя Туран да ломбурти 5-6 мин сутрин Имам печка която подгрява и антифриза и мотора е готов за работа...Минуса е ,че арчи повечко нафта зимъска ,когат навън сняг забръска...

    12:33 20.02.2026

  • 6 Гост

    11 13 Отговор
    Майко, ко ши праят сега философите, дето бръмчат на място по две цигари време. Колата се оставя макс 20-30 секунди на място, за да се разбие и разнесе маслото по двигателя и скоростите. След това се кара бавно на 1ва предавка около 50-100 метра, за да се омазни добре скоростната кутия(евенутално и диференциали), след това плавно първите 1-2 километра, за да се вдигне температурата в малкия кръг и да се оберат големите хлабини.

    Коментиран от #12, #14, #17

    12:52 20.02.2026

  • 7 Да де

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "от Германия":

    ама реално никой няма да те глоби. Защото дори тези които трябва да налагат глоби правят същите неща. Не един път съм виждал патрулки (дори цивилни) седят си с работещ мотор. И ако дремещите -дебнещи на някоя отбивка на магистралата им е простено, то какво да кажем за тези пред посолства и министерствата в столицата (Берлин), откъдето бълват тези закони.

    Коментиран от #10

    12:54 20.02.2026

  • 8 от село

    11 2 Отговор
    Най-доволни от новите бараки са сервизите ,защото сега като им светне чека , дават по 50 евро само да установят проблема , а от там нататък , цената става страшна .А аз си карам Сценика и хич не ми пука !

    12:58 20.02.2026

  • 9 ООрана държава

    9 9 Отговор
    Маслото е на маргарин сутрин в студа, палиш тръгваш и хвърляш двигател до средата на зимата

    13:12 20.02.2026

  • 10 име

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    Зимата не глобяват за загряване на място, докато чистиш сняг или скреж, обаче изтрещяха и глобяват лятото за работа на място заради климатика.

    13:18 20.02.2026

  • 11 Лопата Орешник

    14 1 Отговор
    Ако я напишете тази статия още веднъж, ще е за първи път!

    13:29 20.02.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Как ще смаже скоростите като работи на място двигателя? Близо минута чакам, докато ми покаже че 1-2 литра масло е вече горе в двигателя (0W-40)

    13:32 20.02.2026

  • 13 Лопата Орешник

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "от Германия":

    Те пък изпадналите германци зависими от руски ресурси и ядящи бой всеки път като тръгнат да превземат Европа и света са ни голям критерий! Всичко което са постигнали е благодарение на руските ресурси и на гастарбайтери! Розовбуза, наливаща се с бира , разплута нация от измет! За справка, вижте натуралните германци на Слънчев бряг!!

    13:33 20.02.2026

  • 14 Лопата Орешник

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Работата на място няма нищо общо с маслото на скоростната кутия! За да и помогнеш, след като запалиш и докато изчакваш минута или две , трябва да дадеш на D или R за да започне въртенето в самата кутия!! Иначе и един час да я държиш на място, няма да помогнеш на кутията!! За другото съм горе долу съгласен! Не е нужно да висиш 20 Мин на място, а също е много важно първите минути от шофирането да са плавни и без резки движения! Полезно за всичко, от агрегатите до самата ходова част! Съвсем друга тема е че дори и 2007 година Мерцедес си казва сам дали и кога е готов за тръгване!! Палиш дизела , отива на около 900 оборота за много кратко време, спада до 800 и след около минута или две , зависи от студа на вън спада до 600! Това е знак че колата е готова!! Говоря за 3.2 cdi, но съм убеден че не е изключение!

    Коментиран от #23

    13:41 20.02.2026

  • 15 ОнЯ

    7 0 Отговор
    Тази манджа се претопля няколко пъти годишно

    13:44 20.02.2026

  • 16 Стара информация

    2 3 Отговор
    Даже не е нужно да чакаш и 1 секунда!Тези с ръчна кутия се палят без съединител, за да могат едновременно със запалването да тръгнат, че да се разбие бързо и маслото в скоростната кутия, а при автоматиците моментално се включва директна или задна и газ до ламарината пак по същата причина!Колкото е по-студено, толкова по– добре се отразява този начин на загряване на заплатите в сервизите!

    Коментиран от #19

    14:16 20.02.2026

  • 17 Бате Гойко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    И на първия светофар ще ядеш лобут.

    14:29 20.02.2026

  • 18 шматки

    1 1 Отговор
    каде ги намирате тия лумпени ??? колата щяла да заглъхне?!?!? вие не сте в ред дори без да разбираш от коли знаеш че това няма как да стане ако колата ти е изрядна по тази причина хората са измислили смукача!!!

    14:41 20.02.2026

  • 19 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стара информация":

    Ръчките палят без натискане на педала на съединителя ама ДРУГ ПЪТ.
    След като натиснеш съединителя освобождаваш първичния вал за по лесно превъртане на двигателя.
    И преди доста години японцитего направиха за безопасност.

    Коментиран от #21

    14:57 20.02.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Колите нови, ама физиката си е същата❗

    15:03 20.02.2026

  • 21 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    Прав си Трол. Когата автомобила е с ръчни предавки при работа на двигателя и с отпуснат педал на съединителя се загрява двигателя но и се разбива сгъстеното масло на скоростнатс кутия /евентуално и диференциала ако е с предно предаване/ защото се върти първчния вал.

    15:20 20.02.2026

  • 22 “с 5 см лед”?!?!

    0 0 Отговор
    Това да не е на ледоразбивач, ха, ха…

    15:34 20.02.2026

  • 23 Ламбо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    Много си прав.

    16:34 20.02.2026