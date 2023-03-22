Кой има имен ден днес, 22 март 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 22 март 2026 г. Честито!

22 Март, 2023 06:51, обновена 20 Март, 2026 14:08 14 612 10

Православната църква чества днес Свети Свещеномъченик Василий и мъченица Дросида Римска (Росица)

Кой има имен ден днес, 22 март 2026 г. Честито! - 1
Православната църква чества днес Свети Свещеномъченик Василий и мъченица Дросида Римска (Росица). На този ден имен ден има Лея. Името има латински произход и означава „лъвица“. На 22-ри март празнуват също Лия, Росен, Росица, Пролет, Пролетка, пише trafficnews.bg.

Днес се чества и празникът на Велико Търново. Празникът на града се свързва с победата на цар Иван Асен ІІ над епирския деспот Теодор Комнин в битката при Клокотница на 22 март (9 март ст. ст.) 1230 г., както и с деня на Св. Четиридесет мъченици.

Първите сведения за честването на 22 март като празник на Велико Търново се срещат още през 1879 г. Тогава се провежда празник на търновското гражданство в храма “Св. Четиридесет мъченици”, състоял се на 9 март (ст.ст.). На отслужената литургия присъстват императорският комисар княз Дондуков-Корсаков, войската, висши чиновници и духовници, народни представители от провеждащото се по това време в града Учредително събрание, много граждани. За първи път след петвековното робство не само търновци, но и цялото народно представителство, засвидетелстват почит към миналото. Оттогава до 1944 г. денят на Светите четиридесет мъченици ежегодно се празнува като ден на Търново и празник на Търновския гарнизон.

След 9 септември 1944 г. празникът не се чества. За възстановяването му определена заслуга имат будните жители на квартал “Асенов”, които през 1970 г. го празнуват в църквата “Св. Четиридесет мъченици” под наслов “Мой любим квартал”. През 1984 г. тяхната идея е подкрепена от великотърновската общественост, която и до днес на 22 март отбелязва с няколкодневна програма празника на славния си град.


  • 1 Пролетко

    Пародия на църква. Абсолютни измишльотини с тези именни дни. Абсолютно смешни ритуали, без връзка. Никакво отношение към миряните, никаква милост.
    Неслучайно казват на свещеника поп. Пълна трагедия…

    06:35 22.03.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Име

    Да са живи и здрави!

    07:08 22.03.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Напротив,

    Само Василий Анкирски!
    Останалите са ваши измислици.

    07:23 22.03.2025

  • 7 Мдааааа...

    До коментар #1 от "Пролетко":

    То с цялата религия е същото. 100 религии - всяка със собствени разбирания и мантри, противоречащи на останалите. Всички са най-праведни, другите са в грешка, но всички живеят еднакво и нищо не им се случва. Демек, няма значение и разлика.

    07:50 22.03.2025

  • 8 Росен Йорданов Доормекс измамника

    Честито на измамените

    08:17 22.03.2025

  • 9 росен е най тъпуто име

    всички са боклуци

    18:40 22.03.2025

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    Честит имен ден на Чехлььо Банов...

    07:17 22.03.2026