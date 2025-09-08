Yungblud и Aerosmith отдадоха почит на Ози Озбърн на наградите MTV VMA (ВИДЕО)

Тази година наградите MTV Video Music Awards отдадоха специална почит на легендарния фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн, който почина през юли на 76-годишна възраст, само 17 дни след последното си излизане на сцена.

На церемонията в Ню Йорк рок ветераните от Aerosmith се обединиха с младия британски изпълнител Yungblud и китариста на Extreme Нуно Бетенкорт за впечатляващо изпълнение в памет на „Принца на мрака“. Преди да излязат на сцената, беше показано трогателно видео с децата на Озбърн – Джак, Кели, Ейми и Джесика, облечени в тениски с образа на баща си и споделящи лични спомени.

Стивън Тайлър и Джо Пери се присъединиха към Yungblud, който започна с емблематичния All Aboard и премина през класиките Changes и Crazy Train. Тримата изпълниха заедно Mama, I’m Coming Home, докато Нуно Бетенкорт подчерта, че този трибют има „огромно значение“, наричайки Озбърн „кръстник на рок и метъл културата“.

Yungblud, чието истинско име е Доминик Ричард Харисън, вече беше изразил емоционалната си привързаност към Озбърн в социалните мрежи след кончината му. „Никога няма да те забравя – ще бъдеш във всяка нота, която пея, и с мен всеки път, когато стъпя на сцена“, написа той, споделяйки снимки с музиканта.

Церемонията, водена от LL Cool J, събра на сцената и имена като Доджа Кет, Марая Кери, Сабрина Карпентър, Post Malone, Jelly Roll и J Balvin, но именно трибютът към Озбърн се превърна в най-емоционалния момент на вечерта.