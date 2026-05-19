Кръстиха плаж в Кан на Брижит Бардо (ВИДЕО)

Кан отдаде почит на Брижит Бардо, като преименува един от обществените си плажове на името на легендарната френска киноикона по време на тазгодишното издание на Филмов фестивал в Кан.

Решението беше обявено в разгара на фестивала, няколко месеца след смъртта на Бардо на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. Според информация на Agence France-Presse името на актрисата вече ще носи плажът „Масе“, разположен в непосредствена близост до Двореца на фестивалите между два от най-известните частни плажа на крайбрежната алея Кроазет.

Церемонията по преименуването се състоя в понеделник сутринта в присъствието на кмета на Кан Давид Лиснар и председателя на фестивала Ирис Кноблох.

От общината уточниха, че новият плаж „Брижит Бардо“ ще допуска кучета в определени часове на деня – символичен жест към една от най-големите каузи на актрисата през последните десетилетия от живота ѝ. След оттеглянето си от киното Бардо посвети голяма част от обществената си дейност на защитата на животните чрез Fondation Brigitte Bardot, основана от нея през 1986 г.

През годините фондацията се превърна в една от най-влиятелните организации за защита на животните във Франция, като активно участваше в кампании срещу ловa, насилието над животни, незаконната търговия и индустриалното животновъдство.

Брижит Бардо остава една от най-емблематичните фигури на европейското кино от XX век. Още през 50-те и 60-те години тя се превръща в международен символ на сексуалната революция и новата женска независимост във Франция, години преди социалните промени около май 1968 г.

Световната ѝ популярност избухва с филма "И Бог създаде жената" на режисьора Роже Вадим, който променя представата за женските образи в европейското кино и превръща Бардо в глобална звезда.

Следват десетки успешни продукции, сред които "Презрението на Жан-Люк Годар" и „Вива Мария!“ с Жана Моро.

Въпреки огромната си популярност Брижит Бардо постепенно се оттегли от публичния живот още през 70-те години. През последните десетилетия името ѝ често предизвикваше полемики заради острите ѝ позиции по теми като имиграцията, феминизма, исляма и политиката във Франция. Няколко пъти тя беше осъждана от френски съдилища за изказвания, определени като подстрекаващи омраза.

Въпреки противоречията около обществените ѝ позиции, Брижит Бардо продължава да бъде разглеждана като една от най-влиятелните фигури в историята на френското кино и поп културата. Образът ѝ остава трайно свързан с естетиката на френската Нова вълна, модата на 60-те години и глобалната популярност на френското кино след Втората световна война.

Тазгодишното, 79-о издание на фестивала в Кан завършва на 23 май, когато ще бъде връчена и голямата награда „Златна палма“. Журито е председателствано от Пак Чан-ук, а в конкурсната програма участват 22 филма.