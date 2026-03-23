Децата на Чък Норис му отдадоха почит с прочувствени обръщения след смъртта му (СНИМКИ)

Семейството на Чък Норис отдаде почит на легендарния актьор и майстор на бойните изкуства, който почина на 19 март на 86-годишна възраст, чрез серия от лични и емоционални публикации в социалните мрежи.

Неговите близнаци Дакота Норис и Данили Норис споделиха отделни послания в Instagram, придружени със снимки от различни етапи от живота им с баща им.

„Трудно е да намеря точните думи, но ще опитам“, написа Дакота, публикувайки черно-бели кадри, включително снимка от детството си, на която двамата седят един до друг. „Ти беше човекът, на когото се възхищавах през целия си живот. Твоята щедрост, доброта, смелост, честност, сила, дисциплина и вяра в Бог бяха само част от нещата, които ценях в теб. Живя с цел и с любов към хората.“

Той определи баща си като „най-великия баща, който Бог можеше да ми даде, и най-добрия човек, когото съм познавал“, като подчерта, че Чък Норис винаги е намирал начин да му показва обичта си. „Честно казано, не мисля, че имаше ден, в който да не ми го казваш“, допълва той. „Гордея се, че съм твой син. Спомените, уроците и смехът, които споделихме, ще останат с мен завинаги.“

В своето послание Данили също акцентира върху дълбоката емоционална връзка с баща си. „Скръбта е единствената дума, която описва това, което чувствам. Загубата на родител е нещо, за което никога не си подготвен“, написа тя. „Баща ми беше моят закрилник. От момента, в който се родих и той ме взе в ръцете си, аз бях неговото малко момиче.“

Тя го описва като човек със „сърце, изпълнено с любов“, въпреки силния му публичен образ. „Може да имаше външност на воин, но сърцето му беше изпълнено с нежност“, отбелязва Данили. „Той беше моята сигурност през тези 24 години. Благодарна съм за мъдростта и любовта, които даде на мен и брат ми. Ще продължа да нося неговото наследство и да показвам същото състрадание към другите.“

Актьорът от "Уокър, тексаският рейнджър" има близнаците Дакота и Данили от съпругата си Джина О’Кели, с която е женен от 1998 г. Той има още три деца – Дина, Майк и Ерик, както и 13 внуци.

Семейството на Чък Норис съобщи за смъртта му с официално изявление: „С натежали сърца споделяме, че нашият обичан Чък Норис почина внезапно вчера сутринта. Предпочитаме да запазим обстоятелствата в личен план, но той беше заобиколен от семейството си и си отиде в мир.“

В същото изявление близките му подчертават значението му както за публиката, така и за семейството: „За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас беше отдаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство. Живя с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше.“