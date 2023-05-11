Кой има имен ден днес, 11 май 2026 г. Честито!

11 Май, 2023 14:09, обновена 10 Май, 2026 20:23 17 759 29

Българският народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий

Тихомир Шумов

На 11 май българският народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

Този ден се утвърждава през Възраждането като важен ден от празничната система на българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий - създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са за съпокровители на Европа заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II. На 11 май имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи, Методий, пише trafficnews.bg.

Светският празник за Св. Св. Кирил и Методий, който се доразвива като специфично българско явление, бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на 11 май, когато Църквата отбелязва празника на двамата свети братя. Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжнина, намираме в "Христоматия славянского язика" от 1852 г. на Неофит Рилски. През 1857 г. денят на светите братя е почетен в българската църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със служба и за св. Иван Рилски. От страниците на Цариградски вестник от 26 април 1858 г. будните ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и други градове българите започнали да честват вместо „Три светии” „Св.Св. Кирил и Методий” като училищен празник. По същото време х. Г. Славов донася от Цариград „минейник – служба” за светите братя, съставен от архимандрит Неофит Рилски на църковно-славянски език.

На 11 май 1858 г. този ден е отпразнуван и в Стара Загора (тогава Ески Загра) по идея на учителя С. П. Иванов с „божествена служба” и вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий. В дописката в Цариградски вестник, бр. 382, 7 юни 1858 г. четем: „Тук се народните учители и просветители български приеха за покровители на всичките наши малки и големи училища”. По-късно една от църквите в града – „Св. Димитър” се сдобива с второ патронно име „Св. Св. Кирил и Методий”. Ако съдим по запазения на южния вход текст това е станало не по-късно от 1859 г.

От 1863 г., 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. След Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 г. в Русе, Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва "Върви народе възродени". През май 1901г. учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста.
След въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държава и Църква, вече се чества на един ден - само на 24 май. След 1969 г. се провежда изкуствена секуларизация чрез отделяне на църковния от светския календар, затова днес вече си имаме два празника - църковен (11 май) и светски (24 май).

В годините на засилен интерес към историческо ни минало и преоткриване на важни моменти свързани с периоди на възход на българската дyржава, нашите вyзрожденци отделят достойно място на ролята на на славянските просветители за културно-историческото развитие на Източна Европа. След повече от един век - през 1980 год., това признание ще дойде и от папа Йоан Павел II, който ги обявява за покровители на Европа. Днес 11 май се чества като църковен празник на Светите братя, докато 24 май се утвърждава като празник на българската просвета и на славянската култура.

Имен ден празнуват: Кирил, Кире, Кирин, Киро, Кирчо, Керан, Рилко, Рилчо, Кира, Кирана, Кика, Кина, Кинка, Кера, Керанка, Кераца, Рилка, Методи, Метко, Мето, Мечо.


  • 1 чесно не знаех

    да е жива и здрава керана че пее убаво и е хубавица другото което знам ,че се ужених през тоя месец и се самопотопих тотал щета и нямам каско лошо много лошо шумов

  • 2 САТЪРА НА ХАНА

    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН НА МЛАДИЯ ОТЕЦ КИРИЛ
    В КЪРДЖАЛИ, КОЙТО ПОЕ НЕЛЕКАТА СЛУЖБА
    НА ПОКОЙНИЯ ОТЕЦ БОЯН САРЪЕВ
    ДА НОСИ ИМЕТО СИ С ГОРДОСТ !

  • 3 Мъдрият

    Христос Воскресе!

    Поздравявам от сърце всички православни християни с най-светлият православен християнски празник Възкресението на Божият Син Господ Иисус Христос и с шестият ден от Светлата седмица: Светла Събота!

    А днес на 11-ти май православната църква чества паметта на следните светци:
    1. Светите равноапостолни Методий и Кирил, учители и просветители славянобългарски
    2. Свети свещеномъченик Мокий

    Честит имен ден и на имениците!

    Велик и уникален светец е днес честваният Свети Константин Кирил философ(Името му при кръщение е Константин, а Кирил е монашеското му име, което приема малко преди смъртта си)

    Знаете ли, че той по молба от царя е оборил най-учените хора от два народа в два диспута в защита на Истинския Бог и е доказал, че Православието и Православната вяра и църква са единствено правилните и "преподаващи вярно Словото на Божията истина" - и по този начин е обърнал тези два народа към Православието! Като в тези диспути е извършил с Божия помощ и чудеса!

    Той е имал невероятно и уникално боговдъхновено и логическо разсъждение, и е умеел с прости и разбираеми думи и слова, моментално да обори всяка лъжа, ерес и заблуда - разбира се, защото освен много учен, умен и мъдър, е бил и Светец и в него е бил Светия Дух!

    Ето като пример какво е отговорил Свети Константин Кирил философ на въпрос: що е философия?
    - Философия значи да разбере човек Божиите и човешките работи и да се научи на дело да бъде образ и подобие на своя Творец,

  • 4 Мъдрият

    Ето като пример какво е отговорил Свети Константин Кирил философ на въпрос: що е философия?
    - Философия значи да разбере човек Божиите и човешките работи и да се научи на дело да бъде образ и подобие на своя Творец, и колкото е възможно да се приближи до Бога!

    Естествено за великото му дело - създаване на СЛАВЯНСКАТА азбука(Глаголицата) - което той извършва след много молитви и по Божие откровение, всички знаят, но неправилно я наричат българската азбука!
    (Брат му Свети Методий също му помага по оформлението на азбуката)

    Българската азбука(наречена Кирилица в чест на Свети Константин Кирил философ) е създадена от Свети Климент Охридски! Това е азбуката на която пишем и в момента!

    Като и да е, това го пиша само за пояснение.

    Днес православната църква чества и паметта свещеномъченик Мокий!


    По молитвите на всички тези велики Светци: Господи Иисусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

  • 5 хер флик

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    не та ли мързи да пишеш толкоз много дядо попе

  • 6 Гост666

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Айде и тука добавка а стига де не всички савярващи.

  • 7 Гост666

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Под термина ФИЛОСОФИЯ повечето хора разбират друго. .Не да разбираш божията измислица . Философия като чуя се сещам за ЮНГ, ЕРИХ ФРИМ, РЕНЕ ДЕКАРТ- КАРТЕЗИУС, и разните други древногръцки философи и съвремените мислители .

  • 9 Сатанайл

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    В един коментар пишеш ,че и по други теми коментираш. Нищо такова не видях до сега дядо попе . Или си монах ,загърбил всичко светско красиво и полезно. Като пиене , жени , музика , книги. Филми.

  • 10 ☢️☢️☢️☢️

    Чести имен ден на именяците а църковното е друга тема .

  • 11 Атейст

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Весело прекарване на църковния празник . И също весело прекарване ако имаш познати с тези имена .Ако те пуснат да излезеш от манастира.или там където седиш.

  • 12 💀💀💀💀💀

    До коментар #5 от "хер флик":

    Не го мързи това му е мания на тази тема църковни и религиозни глупости. И коментара е хубав.

  • 13 Бай Ху (By Who)

    До коментар #5 от "хер флик":

    Алооууу хер флик, господин Мъдур е богослов от библейски мащаб и ас секи път с трепет ппрочитам неговите слова. Имам един приател Мечо, да му е честито. Господи помилуй, амин.

  • 15 българин

    До коментар #13 от "Бай Ху (By Who)":

    хората крадът яко ти трепкай колкот искаш

  • 16 Бай Ху (By Who)

    До коментар #15 от "българин":

    Така е господине крадът, но Господ е казал Не кради и сички, които не се вслушват в словата Му обричат душите си на дявола. Нали е така господин Мъдур.

  • 17 Гризел

    Честит празник на всички братя в Христа!Бъдете живи и здрави!Мир на вас и на домовете ви!

  • 18 Гост666

    До коментар #14 от "Марк":

    Не пиша под други имена . А това Марк от Евангелието на Марко ли си го взел като идея . Чемойто идва от ФИЛМА ПОЛИЧБАТА.

  • 19 🍺🍺🍺🍺🍺

    Чести празник на именяците вярващи и не вярващи. Весело изкарване , приятно черпене хапване и веселба . Наздраве🍺🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍻🍻🍻

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    Кирил Методи и брат им имат имен ден.

  • 21 Салмонела

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Явно те държи още от великия ден . А то това било статия от преди време . Многоюоисане много нещо . За хората е важно кой да поздравят днес другото е важно за вярващите и религиозните .

  • 22 Гост666

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Стара статия но пак ще те коментирам . Бог няма и не е възкръсвал . А тези двамата някой да ги светне по точно да станат ссветий каквото и да значи това. Нещо за религиозните маниаци . Що не пишеш по други теми дядо попе .

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    До коментар #14 от "Марк":

    Я един фен на приказката на Марко от библийката . Марк звучи като марка или маркиране . По правилно е МАРКО . Но с това име кръщават животни.

  • 25 Людмил

    ЧРД на Именяците

  • 26 Гост

    До коментар #1 от "чесно не знаех":

    Певицата Керана, се казва Юлия.

  • 27 Гост

    До коментар #22 от "Гост666":

    Гледайте си байряма и не тълкувай неща, които не разбираш

  • 28 Гост666

    До коментар #27 от "Гост":

    За вас всеки който не вярва в това май е мюсулмани. Не си лиючувал за атейстите . Май не като те гледам. Другия път внимавай с обидите.

    06:17 11.05.2026

  • 29 Сатана

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Дълго и скучно . Полезно за вярващите . Пишеш честит празник и наздраве това е сайт за новини не за религия или неделно училище.

    06:19 11.05.2026