Джейн Сиймор събра колегите си от "Доктор Куин Лечителката" за 75-ия си рожден ден (ВИДЕО)

20 Април, 2026 13:32 2 134 6

  • джейн сиймор -
  • актриса-
  • рожден ден-
  • празник-
  • доктор куин лечителката-
  • парти

Партито беше в темата на Дивия запад в стила на хитовия сериал от 90-те години

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джейн Сиймор отбеляза своята 75-годишнина със специално празненство, събрало част от актьорския състав на популярния сериал "Доктор Куин Лечителката", който я превърна в едно от най-разпознаваемите лица на телевизията през 90-те години.

Макар рожденият ѝ ден да е на 15 февруари, празненството се състоя по-късно и бе организирано от нейната Open Hearts Foundation. Партито премина в стилистика, вдъхновена от Дивия запад – препратка към сериала, в който Сиймур изпълнява ролята на д-р Микаела Куин в периода 1993–1998 г.

Сред присъстващите бяха нейни колеги от продукцията, включително Джо Ландо, изиграл партньора ѝ Байрън Съли, както и Джесика Боуман, Брандън Дъглас, Жонел Алън, Шон Туви и други участници в сериала. Атмосферата бе допълнена от тематична украса и торта с мотиви, свързани с емблематичната роля на актрисата.

В публикация в социалните мрежи Сиймур определи събитието като „повече от празник“, подчертавайки значението на дългогодишните професионални и лични връзки. По думите ѝ срещата с колеги, някои от които не е виждала от десетилетия, е била „особено вълнуваща“. Видео от партито може да видите ТУК.

Джейн Сиймур не спира и не забавя темпото не само в професионалния си живот, но и с каузите, на които се е посветила. Освен участия в кино и телевизия, тя развива благотворителна дейност чрез своята фондация, насочена към подкрепа на социални каузи и уязвими групи.

Освен всичко останало, в личен план няколко седмици преди юбилея актрисата сподели кадри от семейна почивка на Хаваите, където е била заедно с дъщеря си и внуците си.

Кариерата на Джейн Сиймур обхваща повече от пет десетилетия, включително роли в киното, телевизията и театъра, като тя остава една от утвърдените фигури в британската и американската развлекателна индустрия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Оооо

    11 1 Отговор
    Тая кака я сънувах многократно още като ученик...и пак си е 6-стак.

    14:27 20.04.2026

  • 2 Анонимен

    10 1 Отговор
    Радваме се за нея!

    14:52 20.04.2026

  • 3 Къде е Хорс

    6 0 Отговор
    Къде е пощальона от магазинчето Хорс , той също и беше наточен на Докторката ?!

    Коментиран от #4

    14:54 20.04.2026

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Къде е Хорс":

    Как разбрахте?

    15:04 20.04.2026

  • 5 Морски

    7 1 Отговор
    Страхотна жена - красива, земна, талантлива, милосърдна, интелигентна. Три пъти браво от мен !

    15:54 20.04.2026

  • 6 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    Наистина беше любим филм, улижите опустяваха и всеки бе пред телевизора...Даваха нещо по-различно

    20:19 20.04.2026