Джейн Сиймор събра колегите си от "Доктор Куин Лечителката" за 75-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Джейн Сиймор отбеляза своята 75-годишнина със специално празненство, събрало част от актьорския състав на популярния сериал "Доктор Куин Лечителката", който я превърна в едно от най-разпознаваемите лица на телевизията през 90-те години.

Макар рожденият ѝ ден да е на 15 февруари, празненството се състоя по-късно и бе организирано от нейната Open Hearts Foundation. Партито премина в стилистика, вдъхновена от Дивия запад – препратка към сериала, в който Сиймур изпълнява ролята на д-р Микаела Куин в периода 1993–1998 г.

Сред присъстващите бяха нейни колеги от продукцията, включително Джо Ландо, изиграл партньора ѝ Байрън Съли, както и Джесика Боуман, Брандън Дъглас, Жонел Алън, Шон Туви и други участници в сериала. Атмосферата бе допълнена от тематична украса и торта с мотиви, свързани с емблематичната роля на актрисата.

April 20, 2026

В публикация в социалните мрежи Сиймур определи събитието като „повече от празник“, подчертавайки значението на дългогодишните професионални и лични връзки. По думите ѝ срещата с колеги, някои от които не е виждала от десетилетия, е била „особено вълнуваща“. Видео от партито може да видите ТУК.

Джейн Сиймур не спира и не забавя темпото не само в професионалния си живот, но и с каузите, на които се е посветила. Освен участия в кино и телевизия, тя развива благотворителна дейност чрез своята фондация, насочена към подкрепа на социални каузи и уязвими групи.

Освен всичко останало, в личен план няколко седмици преди юбилея актрисата сподели кадри от семейна почивка на Хаваите, където е била заедно с дъщеря си и внуците си.

Кариерата на Джейн Сиймур обхваща повече от пет десетилетия, включително роли в киното, телевизията и театъра, като тя остава една от утвърдените фигури в британската и американската развлекателна индустрия.