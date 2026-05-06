На 6 май празнуват българските животновъди

6 май е официален ден за почит към труда на всички животновъди, които осигуряват традиционни български продукти като кисело мляко и сирене.
На този ден българският народ отбелязва Гергьовден, който е един от най-важните празници в народния календар, посветен на земеделието и животновъдството. Свети Георги се почита като покровител на овчарите и закрилник на стадата.
Празникът бележи началото на лятната половина на стопанската година, която продължава до Димитровден.
Рано сутринта стопаните извеждат животните на първа зелена паша, като ги подкарват със зелено клонче (най-често от върба, ябълка или глог) за здраве.
Извършва се първото за годината ритуално доене на овцете. Ведрото се украсява с венци от пролетни цветя и билки, а първата издоена овца се закичва с венец и червен конец.
По традиция всяко семейство коли агне като жертва към Свети Георги за благополучие и плодовитост на стадото. Обикновено това е първото мъжко агне, родено през годината.
Приготвят се специални хлябове, наречени „кошара“ или „овчарник“, украсени с фигурки на овце, овчарски геги и кошари, символизиращи основния поминък.
Празникът се чества активно и от днешните фермери чрез специализирани събития.
Националният събор на овцевъдите традиционно се провежда край Петропавловския манастир (Лясковец). През 2026 г. той е планиран от 22 до 24 май, като включва изложения на животни, фермерски демонстрации и фолклорна програма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7
11:41 06.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:41 06.05.2026
3 Нормално
11:41 06.05.2026
4 Много
11:44 06.05.2026
5 Митници
11:47 06.05.2026
6 Един от многото ни виртуални празници
11:48 06.05.2026
7 като те транжирам
До коментар #1 от "Сатана Z":ще е нашенско?
11:53 06.05.2026
8 арабите
До коментар #2 от "Последния Софиянец":внасят в тебе протеини
11:54 06.05.2026
9 ИНТЕРЕСНО
КАЖЕТЕ НА ЧОРАПА
ЧЕ ЕФКИТЕ КАЦНАХА
И ДА ИЗЛИЗА ОТ ИЗПОД ФУРАЖА😀
11:54 06.05.2026
10 !не!
Затова се яде агнешко на този ден.
11:57 06.05.2026
11 русофил
12:04 06.05.2026
12 Тома
12:16 06.05.2026
13 Сусу Манарата
12:17 06.05.2026