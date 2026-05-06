Новини
Любопитно »
На 6 май празнуват българските животновъди

На 6 май празнуват българските животновъди

6 Май, 2026 11:38 499 13

  • празник-
  • животновъди-
  • 6 май

Празникът бележи началото на лятната половина на стопанската година, която продължава до Димитровден

На 6 май празнуват българските животновъди - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

6 май е официален ден за почит към труда на всички животновъди, които осигуряват традиционни български продукти като кисело мляко и сирене.

На този ден българският народ отбелязва Гергьовден, който е един от най-важните празници в народния календар, посветен на земеделието и животновъдството. Свети Георги се почита като покровител на овчарите и закрилник на стадата.

Празникът бележи началото на лятната половина на стопанската година, която продължава до Димитровден.

Рано сутринта стопаните извеждат животните на първа зелена паша, като ги подкарват със зелено клонче (най-често от върба, ябълка или глог) за здраве.

Извършва се първото за годината ритуално доене на овцете. Ведрото се украсява с венци от пролетни цветя и билки, а първата издоена овца се закичва с венец и червен конец.

По традиция всяко семейство коли агне като жертва към Свети Георги за благополучие и плодовитост на стадото. Обикновено това е първото мъжко агне, родено през годината.

Приготвят се специални хлябове, наречени „кошара“ или „овчарник“, украсени с фигурки на овце, овчарски геги и кошари, символизиращи основния поминък.

Празникът се чества активно и от днешните фермери чрез специализирани събития.

Националният събор на овцевъдите традиционно се провежда край Петропавловския манастир (Лясковец). През 2026 г. той е планиран от 22 до 24 май, като включва изложения на животни, фермерски демонстрации и фолклорна програма.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Голям празник.80% от месото в магазините е внос от цял свят.

    Коментиран от #7

    11:41 06.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Урсула изби всички животни в България и внася ГМО и пестициди от Меркосур да трови децата ви.

    Коментиран от #8

    11:41 06.05.2026

  • 3 Нормално

    2 0 Отговор
    Дето са животновъдите, там са и овенните.

    11:41 06.05.2026

  • 4 Много

    3 0 Отговор
    опърпани тези овце на снимката , горките.

    11:44 06.05.2026

  • 5 Митници

    3 0 Отговор
    Георги означава земеделец, значи освен животновъдите празнуват и земеделците.Но в България са кът и едните и другите,защото нашите политици предпочитат да внасят тирове с месо и яйца от Турция.

    11:47 06.05.2026

  • 6 Един от многото ни виртуални празници

    2 0 Отговор
    Значи днес заеднопразнуват виртуалната ни армия и виртуалните ни животновъди. Вече сме във 22-ри век по калусшвабстера.

    11:48 06.05.2026

  • 7 като те транжирам

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ще е нашенско?

    11:53 06.05.2026

  • 8 арабите

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    внасят в тебе протеини

    11:54 06.05.2026

  • 9 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор
    ПРОГРЕСИВНИ ЖИВОТНОВЪДИ
    КАЖЕТЕ НА ЧОРАПА
    ЧЕ ЕФКИТЕ КАЦНАХА
    И ДА ИЗЛИЗА ОТ ИЗПОД ФУРАЖА😀

    11:54 06.05.2026

  • 10 !не!

    2 1 Отговор
    Празнуват не общо животновъдите, а конкретно овчарите.
    Затова се яде агнешко на този ден.

    11:57 06.05.2026

  • 11 русофил

    0 1 Отговор
    обичам гейоо.гий!

    12:04 06.05.2026

  • 12 Тома

    1 0 Отговор
    Най знатните животновъди в България са бати Бойко тиквата и прасето Делян.Те години дояха и стрижиха народа

    12:16 06.05.2026

  • 13 Сусу Манарата

    1 0 Отговор
    Това историческа справка ли е? "Осигуряват традиционни български продукти..." Къде ги? В Кауфланда?

    12:17 06.05.2026