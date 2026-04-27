Мамути, лед и диаманти: На 27 април Якутия отбелязва Деня на Републиката

27 Април, 2026 11:43 719 11

Празникът е официален почивен ден в Якутия и включва разнообразни прояви

Мамути, лед и диаманти: На 27 април Якутия отбелязва Деня на Републиката
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Денят на Република в Якутия се чества ежегодно на 27 април. Тази дата е свързана с две ключови исторически събития в развитието на региона.

През 1922 г. е създадена Якутската автономна съветска социалистическа република (ЯАССР) в състава на РСФСР.

През 1992 г. влиза в сила на новата Конституция на Якутия, която определя нейния съвременен статут като субект на Руската федерация.

Празникът е официален почивен ден в Якутия и включва разнообразни прояви:

Провеждат се официални срещи и церемонии с участието на ръководството на републиката. Организират се концерти, изложби на местно изкуство и традиционни занаяти, както и дефилета с национални костюми.

Полагат се цветя пред паметниците на държавници и личности, допринесли за автономията и развитието на региона.

Якутия е един от най-удивителните и екстремни региони на Земята.

Републиката е най-голямата административно-териториална единица в света (над 3 млн. кв. км), с площ приблизително колкото тази на Индия.

Столицата Якутск е призната официално най-студеният град на планетата. През зимата температурите често падат под -40°C, а понякога и под -50°C.

Целият град Якутск е построен върху „вечна замръзналост“ (пермафрост), което означава, че сградите са издигнати на специални пилони, за да не се срутят, когато земята се затопли леко през лятото.

Поради вечната замръзналост, в региона често се откриват останки от ледникови животни. Якутия разполага с уникален Музей на мамута, където се съхраняват находки от тези праисторически гиганти.

В Якутия се намира и селището Оймякон, което се бори за титлата „най-студено населено място на Земята“, с измерени температури под -67°C.

Територията ѝ е изключително богата на минерали и е основен производител на диаманти, добивайки значителна част от световните запаси. Това носи прозвището на региона "Диамантеното сърце на Русия".

Въпреки гигантската си територия, населението на цялата провинция е под 1 милион души (по-малко от това на София), което прави региона един от най-рядко населените в света.

Якутите почитат слънцето, плодородието и новото начало с грандиозен летен фестивал, включващ танци, песни и национални игри.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Така е

    5 0 Отговор
    Необятни са руските земи и голяма е руската душа..

    Коментиран от #4

    11:50 27.04.2026

  • 2 Хм.....

    3 1 Отговор
    Диамантите са измама, с изкуствено създадена стойност от маркетинг! Те са много, често срещани и без особена стойност преди стотина години, защото са безцветни. И сега - де Беерс всъщност е на Родшилд, а Тифани, която започва рекламната кампания - също. Инвестирайте в редки цветни камъни!

    Коментиран от #8

    11:51 27.04.2026

  • 3 явер

    2 5 Отговор
    Какви диаманти, нефт и злато, там хората живеят в мизерия, всичко се прибира от Москва, за обикновенният ескимос, инуит само студ и водка.

    Коментиран от #9

    11:54 27.04.2026

  • 4 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Огромна е мизерията и диващината в необятните земи на татаро - монголската орда !!! Голям е грабежа и голямо е страданието на крепостните нещастници ....
    А можеха да живеят като бели хора ....

    Коментиран от #5, #6

    12:06 27.04.2026

  • 5 Нннннн

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    И тези ли ни се водят руските братя, питам де

    Коментиран от #7

    12:12 27.04.2026

  • 6 Мизеря?

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Мизерията е твой проблем, сигурно разбираш от такива неща.

    12:24 27.04.2026

  • 7 Не е задължително

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нннннн":

    ако си нацист..

    Коментиран от #10, #11

    12:25 27.04.2026

  • 8 Толкова си знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    А за диамантини чувал ли си?

    12:27 27.04.2026

  • 9 Като чета

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "явер":

    се питам кой филм си гледал, Ну погоди ли?

    12:31 27.04.2026

  • 10 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е задължително":

    Ми не съм, ама що, монголофил задължително ли трябва да бъда?

    12:44 27.04.2026

  • 11 Мгфхйб

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е задължително":

    Кажи за крепостното право от руските царе, не се занимавай с другите😂😂

    12:46 27.04.2026