Мамути, лед и диаманти: На 27 април Якутия отбелязва Деня на Републиката

Денят на Република в Якутия се чества ежегодно на 27 април. Тази дата е свързана с две ключови исторически събития в развитието на региона.

През 1922 г. е създадена Якутската автономна съветска социалистическа република (ЯАССР) в състава на РСФСР.

През 1992 г. влиза в сила на новата Конституция на Якутия, която определя нейния съвременен статут като субект на Руската федерация.

Празникът е официален почивен ден в Якутия и включва разнообразни прояви:

Провеждат се официални срещи и церемонии с участието на ръководството на републиката. Организират се концерти, изложби на местно изкуство и традиционни занаяти, както и дефилета с национални костюми.

Полагат се цветя пред паметниците на държавници и личности, допринесли за автономията и развитието на региона.

Якутия е един от най-удивителните и екстремни региони на Земята.

Републиката е най-голямата административно-териториална единица в света (над 3 млн. кв. км), с площ приблизително колкото тази на Индия.

Столицата Якутск е призната официално най-студеният град на планетата. През зимата температурите често падат под -40°C, а понякога и под -50°C.

Целият град Якутск е построен върху „вечна замръзналост“ (пермафрост), което означава, че сградите са издигнати на специални пилони, за да не се срутят, когато земята се затопли леко през лятото.

Поради вечната замръзналост, в региона често се откриват останки от ледникови животни. Якутия разполага с уникален Музей на мамута, където се съхраняват находки от тези праисторически гиганти.

В Якутия се намира и селището Оймякон, което се бори за титлата „най-студено населено място на Земята“, с измерени температури под -67°C.

Територията ѝ е изключително богата на минерали и е основен производител на диаманти, добивайки значителна част от световните запаси. Това носи прозвището на региона "Диамантеното сърце на Русия".

Въпреки гигантската си територия, населението на цялата провинция е под 1 милион души (по-малко от това на София), което прави региона един от най-рядко населените в света.



Якутите почитат слънцето, плодородието и новото начало с грандиозен летен фестивал, включващ танци, песни и национални игри.