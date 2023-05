Новият клип на Depeche Mode е заснет с българска актриса на язовир "Студена" (ВИДЕО)

Легендарната група "Depeche Mode" пусна най-новия си клип за песента "Wagging Tongue" от албума "Memento Mori" - a видеото бе заснето в България, с участието на възпитаничката на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - актрисата Татяна Йолинска, пише dir.bg.

Черно-белият клип е създаден край язовир "Студена", режисьорът му е Ед Кей от "The Sacred Egg", a творчески ръководител е Антон Корбийн (създател на документалния филм "Depeche Mode: SPIRITS in the Forest").

Колкото до албума "Memento Mori" - той е 15-ият студиен на "Depeche Mode", който излезе през март тази година. В момента бандата е на световно турне, което ще приключи през декември в Лос Анджелис.