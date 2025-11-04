Матю Макконъхи навършва 56 г. днес

Матю Макконъхи е роден на 4 ноември 1969 г. в Тексас, САЩ. Майка му е учителка в детска градина и публикувана авторка, а баща му - бивш футболист. Двамата се женят три пъти и развеждат два пъти, като освен Матю имат още два сина - Майкъл и Патрик.

През 1988 г. Матю заминава за Австралия, където завършва гимназия. Не продължава образованието си в колеж, тъй като е много скъпо. Мисли си, че иска да учи за адвокат, но впоследствие осъзнава, че тази професия изобщо не го привлича, пише dir.bg.

В началото на 90-те години участва в множество телевизионни реклами, като първата му такава е за бира. Първата му голяма екранна поява е в "My Boyfriend's Back" през 1993 г. Същата година излиза и филмът "Объркани и непокорни", който се превръща в пробив за него и други негови колеги. Самият Матю дори споделя, че режисьорът не го е харесал, когато са се срещнали за пръв път, защото е бил "твърде красив".

Първият му успех като водещ актьор е в драмата "Време да убиваш" (1996 г.), а през 90-те се изкачва все повече по стълбата на успеха с още продукции като "Контакт" и "Амистад". През 2000-те става известен с романтични комедии като: "Сватбеният агент" (2001 г.), "Как да изгубиш мъж за 10 дни" (2003 г.), "Фалстарт" (2006 г.), "Златна възможност" (2008 г.) и "Призраци на бивши гаджета" (2009 г.).

Въпреки че те му носят голям успех и слава, Матю забелязва, че е попаднал в капана на тайпкастинга, затова се старае да си намира и роли в някои по-драматични филми. През следващото десетилетие участва в повече драматични продукции, сред които са известните "Вълкът от Уол Стрийт" (2013 г.), "Интерстелар" (2014 г.) и други. Най-успешната роля във филмографията му, обаче е биографичната драма "Клубът на купувачите от Далас" (2013 г.), който му носи първата награда "Оскар" за "Най-добър актьор" и "Златен глобус" в същата категория.

През 2006 г. Матю среща бразилската моделка Камила Алвес. Пет години по-късно се женят и им се раждат три деца.

Подобно на шарения му характер, Макконъхи има множество интересни случки в професионален и личен план, така че по случай рождения му ден решихме да ви представим накратко няколко:

Изненадващо посещение

През една лятна нощ през 1999 г. полицията получава сигнал относно смущаваща активност в дома на Матю. Когато пристигат, музиката звучи толкова силно, че се чува ясно на улицата, а актьорът в същото време свирел на бонгоси с непознат мъж. Полицията се опитва да арестува и двамата, но Матю оказва съпротива.

Професор в университет

През 2015 г. Матю започва да преподава филмово изкуство в Тексаския университет като гост. Четири години по-късно заявява, че ще се задържи там и създава нова специалност - "От сценарий до екран".

"Това е дисциплината, която ми се искаше да имам, когато аз учех филмово изкуство" казва той пред "UT News" през 2019 г. "Работейки с тези студенти ми се дава шанс да ги подготвя"

Спасява множество животни след урагана Катрина

Когато ураганът връхлита Ню Орлиънс през 2005 г., Матю става доброволец в спасителните мисии. По време на една от тях, той и екипът му спасяват заклещен в болница анестезиолог и над 50 домашни любимци, сред които кучета, котки и хамстери.

Имало е шанс да изиграе Джак в "Титаник"

Да, Матю се явява на прослушване за "Титаник". Даже минава толкова добре, че е сигурен, че ще получи ролята на Джак. Дори продуцентите му казват, че търсят точно това, което той им е показал, но в последствие се появява Леонардо ди Каприо и се превръща в Джак, който познаваме днес.

Зарязва Пенелопе Круз веднага след като среща Камила Алвес

Когато Матю и Пенелопе са двойка, никой от тях не се е превърнал в голямата звезда, която е днес, така че дори пресата не им обръща особено внимание. Една вечер, обаче, Матю се озовава в бар, където среща бразилската красавица Камила Алвес и се влюбва в нея от пръв поглед. Веднага усеща, че това е жената за него и прекъсва връзката си с Пенелопе.

"Можех да видя, че е човек, който знае кой е по начина, по който се носеше. От тази нощ не съм била на среща с никоя друга".

Когато идва време Камила да роди първото им дете, Матю прекарва осем часа в операционната, свирейки бразилска музика, за да я отпусне и успокои.

Сваля над 20 килограма за ролята си в "Клубът на купувачите от Далас"

Персонажът, в чиито обувки Матю влиза е болният от СПИН Рон Вудруф. За тази цел той сваля над 20 килограма, като само с риба, пудинг от тапиока и "колкото вино исках да изпия". Самият снимачен процес в това състояние не трае повече от месец.

Мотото на живота на Матю е: "Просто продължи да живееш", което се превръща и в марка за негова линия дрехи "j.k. livin", което може много лесно да обобщи неговия автентичен образ. Той е не само актьор, но и човек, който винаги гледа да помага на тези около него, независимо дали са семейство, непознати или дори животни. Отдадеността, която влага в своето изкуство е видима и е възнаградена.