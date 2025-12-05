Скарлет Йохансон може да участва във втората част на "Батман"

Американската актриса Скарлет Йохансон може да участва във филма „Батман II“ с участието на Робърт Патинсън, съобщи The Hollywood Reporter.

Според източници на медията преговорите с актрисата са в последния етап. Изданието пише, че успешният импулс би „дал тласък“ на проекта. Очаква се снимките да започнат през 2026 г., но Йохансон ще може да се присъедини едва след като завърши работата по рестартирания франчайз „Екзорсистът“. Ролята на актрисата в „Батман II“ остава неизвестна. Зоуи Кравиц, която играеше Жената-котка в първия филм, няма да се завърне.

За Йохансон участието в проекта би означавало завръщане към ролите на супергерой. Актрисата е широко известна с ролята си на Черната вдовица (Наташа Романоф) във филмовата поредица на Marvel Comics „Отмъстителите“. Батман е герой от DC Comics, основният съперник на Marvel. Нейните филми са спечелили приблизително 15 милиарда долара по целия свят, което я прави една от най-касовите актриси в историята.

„Батман“, режисиран от Мат Рийвс и с участието на Патинсън, излезе през 2022 г. Той събра над 770 милиона долара в боксофиса и се превърна в един от десетте най-успешни филма на годината. Същата година беше обявено продължение, но датата на излизане, първоначално планирана за октомври 2025 г., беше многократно отлагана. Сега се очаква да излезе по кината през октомври 2027 г.