Жена, отчаяна от мъжете, се омъжи за изкуствен интелект

Жена в Япония сключи символичен брак с виртуален партньор, създаден чрез ChatGPT – случай, който според „Ню Йорк Таймс“ вече не е изключение, а част от бързо нарастваща тенденция човешките отношения да се пренасят в полето на изкуствения интелект.

32-годишната жена е изградила своя „идеален годеник“ чрез серия персонализирани разговори с генеративен модел, след което е използвала VR очила по време на сватбената церемония, за да „присъства“ дигиталният партньор визуално. Последвала е фотосесия, като изображенията по-късно са били редактирани и допълнително подобрени чрез невронна мрежа, за да се създаде реалистичен визуален образ на младоженеца.

Според анализи, цитирани от американски медии, подобни символични отношения с изкуствения интелект стават все по-разпространени. Доклади от технологични изследователски организации сочат, че Япония е сред страните с най-висока готовност за приемане на виртуални партньори – тенденция, свързвана с демографски промени, урбанизация и социална изолация. Паралелно с това в САЩ нараства интересът към персонализирани чатботове с „емоционална“ функционалност, като изследване, цитирано от „Ню Йорк Таймс“, посочва, че приблизително един на всеки пет възрастни американци е имал форма на близка интеракция с ChatGPT или подобен модел – включително хора на възраст 40–50 години.

Специалисти отбелязват, че феноменът обхваща широк спектър – от използване на чатботове за емоционална подкрепа, през companionship приложения като Replika и Character.AI, до виртуални брачни церемонии, каквато е и тази в Япония. Макар подобни „бракове“ да нямат правна стойност, те подчертават размиването на границата между технология и интимност и поставят въпроси за бъдещето на взаимоотношенията в епохата на генеративния AI.

Японски социолози коментират, че процесът е част от по-широка културна трансформация, в която младите хора – а все по-често и хора в средна възраст – търсят връзки, лишени от социален натиск, финансови очаквания и сложна човешка динамика. Според експерти от технологичната индустрия това е „нова форма на дигитална интимност“, която вероятно ще става все по-видима с развитието на персонализираните AI модели и смесената реалност.

Случаят от Япония не е първи, но е сред по-публично документираните примери, и показва, че тематиката вече излиза извън границите на ексцентрични експерименти и се превръща в част от глобален разговор за мястото на изкуствения интелект в човешките взаимоотношения.