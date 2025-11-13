Жена, отчаяна от мъжете, се омъжи за изкуствен интелект

Жена в Япония сключи символичен брак с виртуален партньор, създаден чрез ChatGPT – случай, който според „Ню Йорк Таймс“ вече не е изключение, а част от бързо нарастваща тенденция човешките отношения да се пренасят в полето на изкуствения интелект.
32-годишната жена е изградила своя „идеален годеник“ чрез серия персонализирани разговори с генеративен модел, след което е използвала VR очила по време на сватбената церемония, за да „присъства“ дигиталният партньор визуално. Последвала е фотосесия, като изображенията по-късно са били редактирани и допълнително подобрени чрез невронна мрежа, за да се създаде реалистичен визуален образ на младоженеца.
Според анализи, цитирани от американски медии, подобни символични отношения с изкуствения интелект стават все по-разпространени. Доклади от технологични изследователски организации сочат, че Япония е сред страните с най-висока готовност за приемане на виртуални партньори – тенденция, свързвана с демографски промени, урбанизация и социална изолация. Паралелно с това в САЩ нараства интересът към персонализирани чатботове с „емоционална“ функционалност, като изследване, цитирано от „Ню Йорк Таймс“, посочва, че приблизително един на всеки пет възрастни американци е имал форма на близка интеракция с ChatGPT или подобен модел – включително хора на възраст 40–50 години.
Специалисти отбелязват, че феноменът обхваща широк спектър – от използване на чатботове за емоционална подкрепа, през companionship приложения като Replika и Character.AI, до виртуални брачни церемонии, каквато е и тази в Япония. Макар подобни „бракове“ да нямат правна стойност, те подчертават размиването на границата между технология и интимност и поставят въпроси за бъдещето на взаимоотношенията в епохата на генеративния AI.
Японски социолози коментират, че процесът е част от по-широка културна трансформация, в която младите хора – а все по-често и хора в средна възраст – търсят връзки, лишени от социален натиск, финансови очаквания и сложна човешка динамика. Според експерти от технологичната индустрия това е „нова форма на дигитална интимност“, която вероятно ще става все по-видима с развитието на персонализираните AI модели и смесената реалност.
Случаят от Япония не е първи, но е сред по-публично документираните примери, и показва, че тематиката вече излиза извън границите на ексцентрични експерименти и се превръща в част от глобален разговор за мястото на изкуствения интелект в човешките взаимоотношения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
18:01 13.11.2025
2 Пич
18:09 13.11.2025
3 И като сватбен подарък
Честито на влюбените!
18:10 13.11.2025
4 дарк фючър
18:12 13.11.2025
5 Опааа
Коментиран от #10
18:29 13.11.2025
6 Факт
18:29 13.11.2025
7 Някой
Коментиран от #12
18:40 13.11.2025
8 Някой
Коментиран от #14
18:42 13.11.2025
9 СТИГА БЕ
18:47 13.11.2025
10 бай Даньо...
До коментар #5 от "Опааа":ами,... да падне някоя паеичка бе, празници идват
18:49 13.11.2025
11 Лили Иванова
18:56 13.11.2025
12 Сексологът
До коментар #7 от "Някой":По-скоро може да се омъжи за тиган, защото тиганът има дръжка за разлика от тенджерата. :)
Коментиран от #15
19:14 13.11.2025
13 ганю
със всички необходими атриути за влюбените
19:21 13.11.2025
14 Заслужил си си го!
До коментар #8 от "Някой":Вие и само вие сте си виновни!
19:24 13.11.2025
15 друг сексолог
До коментар #12 от "Сексологът":Ти ще се омъжиш за тиган, щото дръжкат ти е къса!
19:25 13.11.2025
