Скарлет Йохансон влиза в главна роля в нова версия на хоръра "Екзорсистът"

Скарлет Йохансон ще оглави нов филм от вселената на „Заклинателят“ (известен и като "Екзорсистът"), определян като „радикално нов прочит“ на култовия хорър. Проектът ще представи изцяло нова история, без връзка с последната продукция от 2023 г. „The Exorcist: Believer“.

Оригиналният филм от 1973 г. проследяваше историята на Крис Макнийл, изиграна от Елин Бърстин, и отчаяните ѝ усилия двама свещеници да извършат екзорсизъм над дъщеря ѝ, изиграна от Линда Блеър. Лентата се превърна в глобален феномен, спечели над 441 милиона долара и получи две награди „Оскар“.

Новият проект е продукция на обединените хорър студиа Blumhouse–Atomic Monster на Джейсън Блум и Джеймс Уан, заедно с Morgan Creek и Universal, които стоят зад предишните филми от поредицата. Режисьор ще бъде Майк Фланаган, известен с продукции като „The Haunting of Hill House“ и „Midnight Mass“. Снимките са планирани да започнат в Ню Йорк.

Фланаган, който паралелно работи и по телевизионна адаптация на „Кери“ за Amazon MGM Studios, подчерта в изявление, че Йохансон е „брилянтна актриса, способна да създаде реалистични и въздействащи образи както в жанрово кино, така и в блокбастъри“.

Universal отново залага на Скарлет Йохансон след успеха на „Jurassic World Rebirth“, който донесе над 850 милиона долара в световния боксофис и се нареди сред най-касовите филми на годината. Актрисата остава една от най-търсените звезди в Холивуд, като общите приходи от филмите ѝ надхвърлят 15,4 милиарда долара – най-високият резултат за актриса в главна роля.

Майк Фланаган ще режисира и напише сценария на новия филм на ужасите.