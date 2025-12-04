Актрисата Скарлет Йохансон разкри, че била подложена на натиск да премахне препратките към Холокоста в своя пълнометражен режисьорски дебют "Eleanor the Great", в който Джун Сквиб играе възрастна жена, преструваща се на оцеляла от Холокоста.
В интервю за "Daily Telegraph" Йохансон каза, че по време на предпродукционната фаза един от инвеститорите във филма заплашил да се оттегли, ако сюжетните елементи, свързани с Холокоста, не бъдат премахнати.
„Ако бяха казали: "Ще подкрепя проекта само ако снимате в Ню Джърси" или "Трябва да го заснемем до пролетта", това щеше да е едно. Но те възразяваха срещу самата същност на филма“, каза актрисата, цитирана от NOVA.
В продукцията Джун Сквиб играе пенсионирана еврейска вдовица, която неволно се присъединява към група за оцелели от Холокоста и впоследствие продължава да поддържа измамата, след като осъзнава грешката си. Йохансон обясни: „Филмът трябваше да бъде за това какво се случва, когато някой бъде хванат в най-ужасната лъжа, която може да си представим. Ако не Холокоста, тогава какво? Те не предложиха алтернатива. Просто казаха: "Това е проблем’“.
Скарлет Йохансон заяви, че е отказала да направи исканите промени и инвеститорът се оттеглил, в резултат на което бюджетът останал непокрит. „Беше наистина шокиращо и бях много разочарована“, сподели тя. Въпреки това снимките продължили.
Още по времето на ПСВ сключват договор с англичаните да им помогнат да победят Германия, а в замяна онези да им дадат Палестина, която тогава е английска колония (барабар със Сирия и други земи). Но за да се осъществи плана, е нужен някакъв повод да накарат евреите от цял свят да искат да имат своя държава и да се преселят. И тогава идва измамата Холокост. През 1988г. Fred Leuchter, производител на оборудване за газовите камери за смъртни наказания в американските затвори, взима 48 проби от "камерите" в Аушвиц-Биркенау. Пробите са изследвани за наличие на цианид в Cornell University, щата Ню Йорк. Само в една от тях, взета от малка газова камера за обезпаразитяване на дрехи, са намерени следи от цианид. По-късно Germar Rudolf, немски химик от института Макс План в Щутгадт, прави дисертация на тази тема и доказва че дори и след 50г би трябвало във варта и тухлите да има наличие на химични съединения, доказващи използването на цианид в т.нар. газови камери.
Да, много концлагеристи са загинали, но заради нечовешки труд, недохранване и липса на лечение.
