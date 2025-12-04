Инвеститор принудил Скарлет Йохансон да не включва Холокоста в режисьорския си дебют

Актрисата Скарлет Йохансон разкри, че била подложена на натиск да премахне препратките към Холокоста в своя пълнометражен режисьорски дебют "Eleanor the Great", в който Джун Сквиб играе възрастна жена, преструваща се на оцеляла от Холокоста.

В интервю за "Daily Telegraph" Йохансон каза, че по време на предпродукционната фаза един от инвеститорите във филма заплашил да се оттегли, ако сюжетните елементи, свързани с Холокоста, не бъдат премахнати.

„Ако бяха казали: "Ще подкрепя проекта само ако снимате в Ню Джърси" или "Трябва да го заснемем до пролетта", това щеше да е едно. Но те възразяваха срещу самата същност на филма“, каза актрисата, цитирана от NOVA.

В продукцията Джун Сквиб играе пенсионирана еврейска вдовица, която неволно се присъединява към група за оцелели от Холокоста и впоследствие продължава да поддържа измамата, след като осъзнава грешката си. Йохансон обясни: „Филмът трябваше да бъде за това какво се случва, когато някой бъде хванат в най-ужасната лъжа, която може да си представим. Ако не Холокоста, тогава какво? Те не предложиха алтернатива. Просто казаха: "Това е проблем’“.

Скарлет Йохансон заяви, че е отказала да направи исканите промени и инвеститорът се оттеглил, в резултат на което бюджетът останал непокрит. „Беше наистина шокиращо и бях много разочарована“, сподели тя. Въпреки това снимките продължили.