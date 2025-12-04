Новини
Инвеститор принудил Скарлет Йохансон да не включва Холокоста в режисьорския си дебют

4 Декември, 2025 17:31 642 5

Актрисата разказа, че е била подложена на натиск относно темата за Холокоста в първия си филм като режисьор

Инвеститор принудил Скарлет Йохансон да не включва Холокоста в режисьорския си дебют - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Скарлет Йохансон разкри, че била подложена на натиск да премахне препратките към Холокоста в своя пълнометражен режисьорски дебют "Eleanor the Great", в който Джун Сквиб играе възрастна жена, преструваща се на оцеляла от Холокоста.

В интервю за "Daily Telegraph" Йохансон каза, че по време на предпродукционната фаза един от инвеститорите във филма заплашил да се оттегли, ако сюжетните елементи, свързани с Холокоста, не бъдат премахнати.

„Ако бяха казали: "Ще подкрепя проекта само ако снимате в Ню Джърси" или "Трябва да го заснемем до пролетта", това щеше да е едно. Но те възразяваха срещу самата същност на филма“, каза актрисата, цитирана от NOVA.

В продукцията Джун Сквиб играе пенсионирана еврейска вдовица, която неволно се присъединява към група за оцелели от Холокоста и впоследствие продължава да поддържа измамата, след като осъзнава грешката си. Йохансон обясни: „Филмът трябваше да бъде за това какво се случва, когато някой бъде хванат в най-ужасната лъжа, която може да си представим. Ако не Холокоста, тогава какво? Те не предложиха алтернатива. Просто казаха: "Това е проблем’“.

Скарлет Йохансон заяви, че е отказала да направи исканите промени и инвеститорът се оттеглил, в резултат на което бюджетът останал непокрит. „Беше наистина шокиращо и бях много разочарована“, сподели тя. Въпреки това снимките продължили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    И аз бих се радвал да я подложа на натиск... особен вид натиск...

    17:38 04.12.2025

  • 2 БРАВО

    7 1 Отговор
    Значи се получава двойна измама, героинята мами че е оцеляла от измамата, наречена холокост.

    Още по времето на ПСВ сключват договор с англичаните да им помогнат да победят Германия, а в замяна онези да им дадат Палестина, която тогава е английска колония (барабар със Сирия и други земи). Но за да се осъществи плана, е нужен някакъв повод да накарат евреите от цял свят да искат да имат своя държава и да се преселят. И тогава идва измамата Холокост. През 1988г. Fred Leuchter, производител на оборудване за газовите камери за смъртни наказания в американските затвори, взима 48 проби от "камерите" в Аушвиц-Биркенау. Пробите са изследвани за наличие на цианид в Cornell University, щата Ню Йорк. Само в една от тях, взета от малка газова камера за обезпаразитяване на дрехи, са намерени следи от цианид. По-късно Germar Rudolf, немски химик от института Макс План в Щутгадт, прави дисертация на тази тема и доказва че дори и след 50г би трябвало във варта и тухлите да има наличие на химични съединения, доказващи използването на цианид в т.нар. газови камери.

    Да, много концлагеристи са загинали, но заради нечовешки труд, недохранване и липса на лечение.

    17:43 04.12.2025

  • 3 какъв холокост ?

    6 0 Отговор
    еврея мошенничества от векове и вече по цялата планета

    18:10 04.12.2025

  • 4 А стига , бе !

    3 1 Отговор
    Скарлет да благодари , че Господ ѝ е дал хубост . Да не се напъва и за ум .

    18:23 04.12.2025

  • 5 Каквото?

    2 0 Отговор
    Холукоист кой тоя на евреите над Палестина...може някой да осъди РСАСИСТКАТА ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА ИСРАЕЛЬ...

    18:48 04.12.2025