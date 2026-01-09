Кейт Мидълтън навършва 44 г. днес, икономът им разказа какво ѝ подготвят

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън празнува рождения си ден днес, 9 януари. Кейт навършва 44 години и макар че празникът ѝ със сигурност ще бъде отбелязан подобаващо, той едва ли ще бъде съпроводен от пищни тържества, пише standartnews.com.

Бившият кралски иконом Грант Харолд разкри пред Heart Bingo любопитни подробности за това как кралското семейство отбелязва рождените си дни и каква изненада може да очаква принцесата.

Според него празникът най-вероятно ще бъде под формата на „интимна семейна вечеря“, а не голямо официално събитие. Въпреки високия си статут Кейт и принц Уилям са известни с предпочитанията си към спокойното време у дома, особено в компанията на трите си деца – принц Джордж (12), принцеса Шарлот (10) и принц Луи (7).

„Всички кралски рождени дни се отбелязват по един или друг начин, дори когато не става дума за мащабни тържества“, обяснява Харолд. „Когато работех за краля, той винаги отбелязваше рождения си ден с частна вечеря – не с голямо семейно събиране, а с тих и личен празник.“

По думите му крал Чарлз почти със сигурност ще организира празнуване за снаха си, вероятно в самия ден на рождения ѝ ден, освен ако принц Уилям не е подготвил нещо специално. „Ще има празник, а храната със сигурност ще включва ястия, които Кейт обича“, допълва Харолд.

Що се отнася до подаръците, кралското семейство не е лишено от чувство за хумор. „Възможно е да получи и нещо по-шеговито, тъй като кралските особи обичат закачливите подаръци“, разкрива бившият иконом.

От страна на принц Уилям вариантите били няколко – „бижу, подарък за дома или комбинация от двете“. Подобен жест би бил напълно логичен, тъй като принцът и принцесата на Уелс наскоро се установиха в новия си „дом завинаги“.

Семейството се премести във Forest Lodge в Уиндзорския голям парк през есента на 2025 г. – по-голям имот, който ще остане тяхна основна резиденция и когато Уилям (43) един ден се възкачи на трона.

По време на държавно посещение на германския президент и първата дама през декември 2025 г. Кейт сподели с ентусиазъм, че подготвя т.нар. mood boards и планира обновяването на дома след Коледа.

Грант Харолд предполага, че един практичен подарък може да бъде „последван от бижу или нещо много лично – дори кратко пътуване“. „Знаем, че Кейт и Уилям обичат да отделят време само за двамата“, допълва той.

Що се отнася до крал Чарлз и кралица Камила, освен че може да организират малко парти или вечеря за Кейт, Харолд предполага, че кралската двойка ще ѝ подари и „съвместен подарък“.

„Това може да е нещо наследено от неговата майка. Може да е част от личната му колекция – предмети, които обича да подарява на членове на семейството… неща, които имат сантиментална стойност за него. Когато беше принц на Уелс, Чарлз подаряваше предмети с герба на кралското семейство, в зависимост от получателя. Възможно е да направи нещо подобно. Или може би ще се посъветва с Кралската колекция и ще подари реликва от семейството, която има право да предаде", казва той.

Трябва да помним, че много от семейните реликви – макар и да принадлежат лично на краля, някои всъщност не са лично негови, а са част от Кралската колекция. Въпреки това той все още може да подари нещо, което да остане в Кралската колекция.