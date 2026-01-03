Новини
Дитер Болен от Modern Talking разкритикува политиката на Германия спрямо Русия

Дитер Болен от Modern Talking разкритикува политиката на Германия спрямо Русия

3 Януари, 2026 09:51

Певецът определи политиката на Германия като "идиотска"

Дитер Болен от Modern Talking разкритикува политиката на Германия спрямо Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ ЕРА
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Немският поп музикант, основател и един от членовете на дуото Modern Talking, Дитер Болен, разкритикува политиката на Германия спрямо Русия, предаде MK.

Той посочи ирационалния икономически модел, при който германското правителство продължава да купува руски енергийни ресурси, но чрез косвени маршрути и на тройно по-висока цена. Певецът смята това за идиотско.

Болен разкритикува и решението на Берлин да се откаже от директния диалог с руския президент Владимир Путин. Според него Германия поддържа контакти с много други лидери, към които на Запад имат претенции.

През 2022 г. Дитер Болен разкритикува санкциите, наложени срещу Русия. По-късно, в отговор на критиките, певецът отбеляза, че се противопоставя на военните действия и иска мир. Той подчерта, че е погрешно да се предполага, че думите му имат „политическа пристрастност“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много ясно

    38 2 Отговор
    Това е ясно на всеки с поне две мозъчни клетки.

    09:57 03.01.2026

  • 2 Урсула краде

    42 4 Отговор
    Най-накрая нормлността започна да се връща лека полека. Мерц и Урсула затриха Германия

    10:00 03.01.2026

  • 3 Ретрофил

    41 4 Отговор
    Евалата, пич! Рокаджиите били бунтари, дръжки! Дискомена ги прави смешни.

    10:01 03.01.2026

  • 4 Анонимен

    33 4 Отговор
    Дитер Болен е умен човек. Човек от друго време, когато Германия беше друга - модел за подражание, а не посмешище, както сега.

    10:16 03.01.2026

  • 5 Василеску

    19 4 Отговор
    Защото не е болен. А Мерц и Урсуляа са неизлечимо.

    10:17 03.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    18 2 Отговор
    Този ми е чел коментарите ,не ,Германия а ЕС се управлява от идиоти с малки изключения като Унгария и Словения

    10:25 03.01.2026

  • 7 Тервел

    4 22 Отговор
    По скоро го е яд ,че не може да прави концерти в Русия и през руснаци. Само те се кефят на ретро изпълнения от 80 те. В самата Германия тия никой не би ги слушал вече. Мрънка за пари тоя.

    10:37 03.01.2026

  • 8 Цецко

    2 13 Отговор
    И тоя като нашите ретро естрадни певци , колкото повече остаряват по злобни и и сърдити стават

    10:54 03.01.2026

  • 9 Женя

    2 12 Отговор
    Мрънка ,че му спряха кранчето да пее на плейбек хитовете си от преди 35 години пред руските баби и дядовци. Който и каквото и да ви говори винаги става въпрос за пари .

    Коментиран от #10

    10:57 03.01.2026

  • 10 456

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Женя":

    Не е вярно. Модерен Толкинг си имат концерти и са канени на събития. Преди няколко месеца бях на такъв

    11:05 03.01.2026

  • 11 Иена

    3 1 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.

    11:08 03.01.2026

  • 14 калина /алена

    1 0 Отговор
    ТАНАТОС на СОЩ, Кръвосмешенията Англия,Урсул /мърсул, Меркелица, Кая Фашистката, Танатос на Чи-.-.; фут-.;тите и на Нетаняху.За Русия! За Путин! За България! За Румен Радев!ТАНАТОС на предателите-Тиквата и Шопара!!!

    11:26 03.01.2026

  • 15 делон

    1 0 Отговор
    ТАНАТОС на Фашистка Бандеровска ОКРАИНА!!! ТАНАТОС на наркомана Зелената еуглена! И, Крим е Руски от 1783 г с Указ на Екатерина велика за ВЕЧНИ Времена!

    11:29 03.01.2026