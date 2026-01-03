Дитер Болен от Modern Talking разкритикува политиката на Германия спрямо Русия

Немският поп музикант, основател и един от членовете на дуото Modern Talking, Дитер Болен, разкритикува политиката на Германия спрямо Русия, предаде MK.

Той посочи ирационалния икономически модел, при който германското правителство продължава да купува руски енергийни ресурси, но чрез косвени маршрути и на тройно по-висока цена. Певецът смята това за идиотско.

Болен разкритикува и решението на Берлин да се откаже от директния диалог с руския президент Владимир Путин. Според него Германия поддържа контакти с много други лидери, към които на Запад имат претенции.

През 2022 г. Дитер Болен разкритикува санкциите, наложени срещу Русия. По-късно, в отговор на критиките, певецът отбеляза, че се противопоставя на военните действия и иска мир. Той подчерта, че е погрешно да се предполага, че думите му имат „политическа пристрастност“.