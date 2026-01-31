Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джъстин Тимбърлейк празнува 45-ия си рожден ден днес

31 Януари, 2026 00:05 1 805 5

Джъстин е носител на 4 награди Грами

Джъстин Тимбърлейк празнува 45-ия си рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кумирът на тийнейджърите Джъстин Тимбърлейк е роден на 31 януари, 1981 година в Мемфис.

Изявява се като поп и ритъм енд блус певец и актьор. Известност добива като фронтмен на момчешката група 'N Sync от 1995 до 2002 година. Следва обаче почтително да споменем факта, че е носител на 4 награди Грами, пише slava.bg.

През 2002 година издава дебютен соло албум, а през 2006 г. излиза нов. Синглите SexyBack, My Love и What Goes Around Comes Around го изстрелват на върха на американските класации.

Типично за един прогресивен водолей, въпреки че отдава дължимото на популярните тенденции, Джъстин гравитира около стойностната музика.


