Джъстин Тимбърлейк празнува 45-ия си рожден ден днес

Кумирът на тийнейджърите Джъстин Тимбърлейк е роден на 31 януари, 1981 година в Мемфис.
Изявява се като поп и ритъм енд блус певец и актьор. Известност добива като фронтмен на момчешката група 'N Sync от 1995 до 2002 година. Следва обаче почтително да споменем факта, че е носител на 4 награди Грами, пише slava.bg.
През 2002 година издава дебютен соло албум, а през 2006 г. излиза нов. Синглите SexyBack, My Love и What Goes Around Comes Around го изстрелват на върха на американските класации.
Типично за един прогресивен водолей, въпреки че отдава дължимото на популярните тенденции, Джъстин гравитира около стойностната музика.
