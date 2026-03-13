Дуа Липа и Калъм Търнър разпалиха социалните мрежи с романтични СНИМКИ от плажа

Поп сензацията Дуа Липа публикува вълнуваща фотосесия с годеника си, талантливия актьор Калъм Търнър. Двойката, която не крие чувствата си, сподели слънчеви мигове от морския бряг, които бързо се превърнаха в хит сред последователите им в Instagram. На снимките, които предизвикаха истински фурор, Дуа Липа позира с небрежна елегантност – облечена в стилни сини дънки, минималистичен бански костюм и модерни слънчеви очила. Певицата заложи на естествената си красота, като се появи без грим и с разпусната коса, излъчвайки свежест и непринуденост.

Любовта между Дуа и Калъм изглежда по-силна от всякога. Само преди няколко седмици двамата бяха забелязани заедно на престижното афтърпарти след церемонията по връчването на наградите BRIT Awards в Манчестър. Преди това звездната двойка се наслади на културни преживявания по време на посещението си на Берлинския международен филмов фестивал, където не останаха незабелязани от обективите на папараците.

С тези нови снимки Дуа Липа и Калъм Търнър не само демонстрират хармонията в отношенията си, но и вдъхновяват почитателите си да се наслаждават на малките радости в живота. Феновете не спират да обсипват двойката с комплименти и пожелания за още много щастливи моменти заедно.