Дуа Липа и Калъм Търнър разпалиха социалните мрежи с романтични СНИМКИ от плажа

13 Март, 2026 12:47 491 2

  • дуа липа-
  • калъм търнър-
  • снимки от плажа-
  • instagram-
  • годеник-
  • brit awards-
  • берлински филмов фестивал-
  • светски живот

Любовта между Дуа и Калъм изглежда по-силна от всякога

Дуа Липа и Калъм Търнър разпалиха социалните мрежи с романтични СНИМКИ от плажа - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп сензацията Дуа Липа публикува вълнуваща фотосесия с годеника си, талантливия актьор Калъм Търнър. Двойката, която не крие чувствата си, сподели слънчеви мигове от морския бряг, които бързо се превърнаха в хит сред последователите им в Instagram. На снимките, които предизвикаха истински фурор, Дуа Липа позира с небрежна елегантност – облечена в стилни сини дънки, минималистичен бански костюм и модерни слънчеви очила. Певицата заложи на естествената си красота, като се появи без грим и с разпусната коса, излъчвайки свежест и непринуденост.


Любовта между Дуа и Калъм изглежда по-силна от всякога. Само преди няколко седмици двамата бяха забелязани заедно на престижното афтърпарти след церемонията по връчването на наградите BRIT Awards в Манчестър. Преди това звездната двойка се наслади на културни преживявания по време на посещението си на Берлинския международен филмов фестивал, където не останаха незабелязани от обективите на папараците.

С тези нови снимки Дуа Липа и Калъм Търнър не само демонстрират хармонията в отношенията си, но и вдъхновяват почитателите си да се наслаждават на малките радости в живота. Феновете не спират да обсипват двойката с комплименти и пожелания за още много щастливи моменти заедно.


  • 1 Настопроценти

    0 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    12:53 13.03.2026

  • 2 на село

    0 0 Отговор
    ДуаЛипа защо е толкова намръщена,да не е яла лимони?

    12:58 13.03.2026