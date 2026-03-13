Новини
Любопитно »
Янка Рупкина е приета по спешност в болница, в тежко състояние е

Янка Рупкина е приета по спешност в болница, в тежко състояние е

13 Март, 2026 13:58 1 018 5

  • янка рупкина-
  • болница-
  • спешност-
  • тежко състояние-
  • народна певица

Народната певица се е чувствала много зле

Янка Рупкина е приета по спешност в болница, в тежко състояние е - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Голямата народна певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница в тежко състояние. За това съобщи певицата и автор на песни Илка Александрова във Facebook профила си.

"Нека да се помолим за нашаа мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки. Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си", пише Илка Александрова.

Това се случва само година след предишно нейно постъпване в болница през февруари 2025 г., откъдето тогава 87-годишната изпълнителка бе изписана в стабилно състояние, припомня bTV.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    0 4 Отговор
    Гласувайте или за ГЕРБ или за ДПС ново начало. Всички други партии са на Сорос.

    14:21 13.03.2026

  • 2 Госпожа Рупкина

    3 1 Отговор
    е Велика Българка! Нека да е жива и здрава.

    Коментиран от #5

    14:24 13.03.2026

  • 3 Елена кахъркова

    1 2 Отговор
    Не е пила достстъчно сперма

    14:30 13.03.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Скоро ще ядем жито.

    14:37 13.03.2026

  • 5 Сусу Манарата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госпожа Рупкина":

    За второто изречение съм съгласен. За първото имам резерви.

    14:42 13.03.2026