Вечният гангстер на Холивуд Джо Пеши става на 83 г.

На 9 февруари, холивудската легенда, изиграла известен брой гангстери и бандити, Джо Пеши навършва 83 години. Актьорът, носител на „Оскар“ и звезда на едни от най-емблематичните филми на 20-и век, оставя своя печат в историята на киното със своята харизма, неподражаем хумор и таланта да превъплъщава гангстерски персонажи с неподправена автентичност.

Джо Пеши се ражда през 1943 г. в Нюарк, Ню Джърси, в семейство на италиански емигранти. Още в ранните си години той проявява артистичен талант и започва кариерата си не като актьор, а като музикант. В края на 60-те години Пеши свири в различни банди и дори издава албум, но това е само началото на неговия път към славата.

Съдбоносната му среща с режисьора Мартин Скорсезе и актьора Робърт де Ниро го извежда на върха в Холивуд. Първият му голям пробив идва през 1980 г. с ролята на Джоуи ЛаМота в „Разяреният бик“ („Raging Bull“), за която е номиниран за „Оскар“ за поддържаща роля. Това бележи началото на дългогодишното му сътрудничество със Скорсезе и Де Ниро.

Нека си спомним някои от незабравимите роли на Джо Пеши

„Добри момчета“ („Goodfellas“, 1990) – Ролята на темпераментния и жесток гангстер Томи ДеВито остава една от най-запомнящите се в историята на киното. Именно за този образ Пеши печели „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля.

„Сам вкъщи“ („Home Alone“, 1990) – Пеши показва комедийния си талант като неудачния "мокър бандит" Хари, част от дуото, което се опитва безуспешно да обере дома на малкия Кевин Маккалистър. Тази роля му печели обичта на милиони зрители по света.

„Казино“ („Casino“, 1995) – В още един шедьовър на Скорсезе, Пеши отново си партнира с Де Ниро и създава запомнящ се образ на Никки Санторо – безмилостен и непредсказуем гангстер.

„Смъртоносно оръжие 2, 3 и 4“ („Lethal Weapon“) – Тук Джо Пеши играе комедийната роля на натрапчивия информатор Лео Гетс, с което добавя още едно измерение към многопластовата си актьорска кариера.

Джо Пеши притежава способността да влезе под кожата на персонажите си с такава лекота, че зрителите остават с впечатлението, че той не играе – а живее като тях. Героите му, независимо дали са престъпници, измамници или комедийни фигури, винаги оставят трайно впечатление със своята искреност и емоционален заряд.

Една от причините за тази автентичност е фактът, че Пеши винаги е отдавал внимание на детайлите – от езика на тялото до интонацията на гласа. Той е актьор, който не се страхува да рискува и да излезе извън утвърдените рамки.

Въпреки славата си, Джо Пеши никога не е търсил постоянното внимание на медиите. След култовите си роли през 90-те години той постепенно се оттегля от активната актьорска кариера и избира по-спокоен начин на живот. Все пак през 2019 г. той се завърна триумфално с участие в мащабната продукция „Ирландецът“ („The Irishman“) на Мартин Скорсезе, където за пореден път демонстрира своето майсторство.

Любопитни факти за Джо Пеши:

Музиката е първата му любов: Преди да стане актьор, Пеши активно се занимава с музика и дори има записан албум със заглавие „Little Joe Sure Can Sing!“.

Кратките речи: Когато печели „Оскар“ за ролята си в „Добри момчета“, Пеши произнася една от най-кратките благодарствени речи в историята на наградите: „Това бе моя чест. Благодаря ви.“

Ненадминат импровизатор: Много от емблематичните му реплики във филмите са плод на импровизация, което допринася за автентичността на героите му.

Джо Пеши е не просто актьор, а истинска икона на киното, която успява да комбинира драмата и комедията по уникален начин.