Арестуваха Бритни Спиърс

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи

Бритни Спиърс е била арестувана за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици в сряда, потвърди Page Six.

Изпълнителката на „Oops! I Did It Again“, която е на 42 години, е била закопчана с белезници от Калифорнийския магистрален патрул в окръг Вентура, Калифорния, около 21:28 ч. местно време.

Тя е била официално заведена в регистъра в 3:02 ч. и освободена в 6:07 ч. в четвъртък сутринта, според досиетата на шерифската служба на окръг Вентура.