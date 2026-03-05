Арестуваха Бритни Спиърс

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи
Бритни Спиърс е била арестувана за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици в сряда, потвърди Page Six.
Изпълнителката на „Oops! I Did It Again“, която е на 42 години, е била закопчана с белезници от Калифорнийския магистрален патрул в окръг Вентура, Калифорния, около 21:28 ч. местно време.
Тя е била официално заведена в регистъра в 3:02 ч. и освободена в 6:07 ч. в четвъртък сутринта, според досиетата на шерифската служба на окръг Вентура.
1 Като
17:51 05.03.2026
3 да да да
18:01 05.03.2026
6 И аз искам
Няма къде да ми избяга
18:07 05.03.2026
7 Чичо Макуренко
С ,,тоягата" корава...
Коментиран от #8
18:09 05.03.2026
8 Чичо Макуренко
До коментар #7 от "Чичо Макуренко":...БрИтнито...
18:11 05.03.2026
9 Анонимен
18:39 05.03.2026
10 Копраимся
18:57 05.03.2026
11 Вале-каро
Коментиран от #12
19:01 05.03.2026
12 Наката
До коментар #11 от "Вале-каро":Платила е гаранцията и за това е освободена. Сега тепърва започват делата за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Пробите са взети вече. Преди години излизаше цялата история над $5 бона и ти остава в досието за доста време. Сега може и до $25 бона да отиде работата…
19:23 05.03.2026