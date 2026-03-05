Новини
Любопитно »
Арестуваха Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

5 Март, 2026 17:47 1 637 12

  • бритни спиърс-
  • арестуваха-
  • шофиране-
  • под въздействие-
  • алкохол-
  • наркотици

За шофиране под въздействие на алкохол или наркотици

Арестуваха Бритни Спиърс - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи

Бритни Спиърс е била арестувана за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици в сряда, потвърди Page Six.

Изпълнителката на „Oops! I Did It Again“, която е на 42 години, е била закопчана с белезници от Калифорнийския магистрален патрул в окръг Вентура, Калифорния, около 21:28 ч. местно време.

Тя е била официално заведена в регистъра в 3:02 ч. и освободена в 6:07 ч. в четвъртък сутринта, според досиетата на шерифската служба на окръг Вентура.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    2 2 Отговор
    И гледам бръчките, мислех, че ми е поне наборка, а тя май не е слушала много подходяща музика. Язък й за парите.

    17:51 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да да да

    0 2 Отговор
    Яде ми се и на мене нещо вкусно и хранително ама като няма пари набивам кисели краставички и сирене.Та така и тая,като няма кой да тормози,айде в ареста,разсипа живота на маса хора.АЙДЕ АУТ!!!!

    18:01 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И аз искам

    1 0 Отговор
    Колко хубаво би било да сме заедно.
    Няма къде да ми избяга

    18:07 05.03.2026

  • 7 Чичо Макуренко

    0 0 Отговор
    Брутното ща го прибера да го превъзпитавам,така ,както аз си зная...
    С ,,тоягата" корава...

    Коментиран от #8

    18:09 05.03.2026

  • 8 Чичо Макуренко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо Макуренко":

    ...БрИтнито...

    18:11 05.03.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Отпадък пълен

    18:39 05.03.2026

  • 10 Копраимся

    0 0 Отговор
    Не е почерпила и са и написали акт.

    18:57 05.03.2026

  • 11 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Все пак не разбрах защо са я освободили три часа след арестуването.Ако има истински журналисти ще се разровят и ще разберем дали е истина или лъжа.Няма вече истинска журналистика на този етап .И както казва един наш поет всичко е до "паричката"

    Коментиран от #12

    19:01 05.03.2026

  • 12 Наката

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вале-каро":

    Платила е гаранцията и за това е освободена. Сега тепърва започват делата за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Пробите са взети вече. Преди години излизаше цялата история над $5 бона и ти остава в досието за доста време. Сега може и до $25 бона да отиде работата…

    19:23 05.03.2026